Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Từ Mỹ, Singapore đến Việt Nam: Khi biệt thự có tầng hầm trở thành “kho báu chìm”

Mai Phương

06/11/2025, 07:58

Nhiều ngôi nhà được xây dựng để gây ấn tượng, số khác lại đơn thuần để chở che. Song, bất cứ ngôi nhà nào tồn tại cũng mang một nét đặc trưng và phong cách sống riêng của gia chủ. Hiện nay hầu hết các gia đình giàu có, thuộc giới trung và thượng lưu lại tìm đến một chỗ ở tiện nghi, nơi có tầng hầm trải nghiệm là điểm nhấn.

Biệt thự có tầng trải nghiệm tại hầm riêng lần đầu xuất hiện tại phía Tây TP.HCM.
Biệt thự có tầng trải nghiệm tại hầm riêng lần đầu xuất hiện tại phía Tây TP.HCM.

XU HƯỚNG SỞ HỮU BIỆT THỰ CÓ HẦM TRẢI NGHIỆM CỦA GIỚI NHÀ GIÀU

Martin Grzadka và Monika Wilk, chủ sở hữu của công ty quản lý tài sản Wilk Grzadka Group (Canada), đã thiết kế ngôi nhà có hầm sau khi lấy cảm hứng từ một kỳ nghỉ ở Marrakech và nghỉ tại một khách sạn Nobu. Trong sảnh đợi yên tĩnh, các con trai của họ chơi bi-a trong khi Monika và Martin nhâm nhi trà bạc hà trên chiếc ghế sofa không tay vịn, chiêm ngưỡng tông màu nâu đỏ êm dịu và đồ nội thất uốn lượn của không gian.

Trở về nhà, họ quyết định thiết kế tầng hầm thành một nơi giống như sảnh Nobu, để tạo ra một nơi ẩn náu tinh tế nhưng vẫn thoải mái cho gia đình. "Chúng tôi muốn nó mang lại cảm giác như một khách sạn, sang trọng nhưng vẫn thân thiện với trẻ em", Monika nói.

Tầng hầm trải nghiệm tại nhà của Martin Grzadka. Ảnh: torontolife.com
Tầng hầm trải nghiệm tại nhà của Martin Grzadka. Ảnh: torontolife.com

Tầng hầm đã được thiết kế để thư giãn, thưởng thức cocktail và giải trí, không gian được phủ tông màu nâu nhạt đến tận bàn bida gỗ sồi đặt làm riêng. Cả gia đình xem thể thao và dành thời gian chất lượng tại đây. "Bọn trẻ sẽ chơi bida trong khi chúng tôi uống cà phê hoặc cocktail trên ghế sofa", Martin nói thêm rằng không gian đưa họ trở lại chuyến đi.

"Một ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ và những bữa cơm thường nhật. Đó là nơi gắn kết tình cảm gia đình và nâng tầm giao lưu với bạn bè thân thiết ngay trong chính ngôi nhà ấm cúng của mình", Tan, một nhà thiết kế nội thất ở Singapore, chia sẻ. Tầng hầm thể hiện triết lý này, hoạt động như một câu lạc bộ sang trọng riêng tư, nơi sự ấm cúng và tận hưởng cuộc sống hòa quyện một cách tự nhiên.

Theo Tan, tầng hầm được trang bị đầy đủ tiện nghi cho không gian thư giãn đẳng cấp, ngày nay trở thành kho báu chìm của nhiều gia đình khi giới tỷ phú, siêu giàu cũng đang sở hữu những tầm hầm cá nhân riêng biệt. Điển hình, giữa sự đổi mới của thung lũng silicon, giới tinh hoa công nghệ như Sam Altman và Mark Zuckerberg cũng đang xây dựng những tầng hầm cá nhân, mang đến sự an toàn tuyệt đối cùng đẳng cấp xa hoa bậc nhất.

Tầng hầm trải nghiệm trở thành không gian cá nhân hóa. Ảnh: torontolife.com
Tầng hầm trải nghiệm trở thành không gian cá nhân hóa. Ảnh: torontolife.com

Sam Altman, CEO của OpenAI, tiết lộ trong một podcast với Theo Von ở This Past Weekend 2025 rằng nhà của ông có một tầng hầm được thiết kế riêng biệt. Mặc dù ông không gọi nó là “boong-ke” nhưng nó được gia cố và xây dựng để phòng ngừa thảm họa và mở rộng không gian sống xa hoa của mình. Lời thú nhận của Alltman đã hé lộ một góc nhìn hiếm hoi của công chúng vào thế giới bí mật của kế hoạch dự phòng và phong cách sống trong giới tinh hoa.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu trước đây, hầm trú ẩn chỉ được thiết kế cho mục đích an toàn và sinh tồn, thì nay, giới thượng lưu muốn không gian sống tích hợp đầy đủ tiện ích cho sức khỏe và thể chất lâu dài. Ở đó thường được bố trí các không gian thực sự yêu thích như hầm rượu, phòng gia đình, phòng triển lãm cá nhân, tầng tiện ích.

Dante Vicino, Giám đốc điều hành The Vivos Group, cho hay nhiều gia đình đang coi hầm trú ẩn như ngôi nhà thứ hai hơn bao giờ hết. “Dù nhiều người nói đến sự xa xỉ, chúng tôi luôn hướng đến tính bình dân và công bằng, để không chỉ người giàu mới có thể sở hữu những tầng hầm riêng tư”, ông khẳng định.

BIỆT THỰ CÓ TẦNG HẦM TRẢI NGHIỆM ĐẦU TIÊN PHÍA TÂY TP.HCM

Ảnh thực tế
Ảnh thực tế "view" rừng sau cánh cửa tại biệt thự rừng có hầm trải nghiệm đầu tiên được Ecopark ra mắt tại phía Tây TP.HCM

Theo các chuyên gia bất động sản, tại Việt Nam, thực tế việc thiết kế nhà có tầng hầm mang tính trải nghiệm gặp nhiều thách thức do hạ tầng trong các đô thị hiện hữu gặp nhiều bất cập. Vì vậy, một số dự án phát triển mới có diện tích đủ lớn cũng đã tính toán để tích hợp quy hoạch tầng hầm ngay từ khi thi công xây dựng.

Điển hình tại phân khu biệt thự rừng Retreat Forest, Eco Retreat (rộng 220ha, phía Tây TP.HCM), nhà sáng lập Ecopark quy hoạch 18 mẫu nhà cho 501 căn biệt thự có tầng trải nghiệm tại hầm riêng.

Ảnh thực tế tầng trải nghiệm biệt thự đơn lập tại Retreat Forest.
Ảnh thực tế tầng trải nghiệm biệt thự đơn lập tại Retreat Forest.

Mỗi mẫu thiết kế là một nét vẽ bố cục khác nhau nhưng đều có chung nguyên lý: Tầng trải nghiệm riêng tư được đặt tại tầng hầm mở, bất kỳ thiết kế nào cũng luôn đảm bảo đối lưu không khí nhờ vào 2 cửa sổ trời thông gió, giúp thu hút trọn vẹn luồng không khí mát từ tán rừng tràn vào không gian của hầm. Hầm luôn được thiết kế hướng lấy sáng, để luôn đón được tia nắng tự nhiên và thiên nhiên vẫn tràn ngập trong không gian hầm, xóa nhòa ranh giới giữa các cao độ, chỉ còn lại không gian riêng tư, kín đáo dành cho sự kết nối sâu sắc với chính mình, và với những người mình muốn kết nối.

Ảnh thực tế tầng trải nghiệm biệt thự song lập tại Retreat Forest.
Ảnh thực tế tầng trải nghiệm biệt thự song lập tại Retreat Forest.

Tầng trải nghiệm được chủ đầu tư thiết kế có diện tích lớn, gia chủ có thể tự do thiết kế nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của cá nhân, gia đình như: Hầm rượu, bể ngâm, bể khoáng, phòng gia đình,  xem phim, không gian thiền định, quầy bar, phòng triển lãm cá nhân, hay nơi trưng bày những bộ sưu tập cá nhân đắt giá, thậm chí là một wellness spa tại nhà dành cho những tín đồ chăm sóc sức khỏe...

Ảnh thực tế tầng trải nghiệm biệt thự đơn lập rẻ quạt tại Retreat Forest.
Ảnh thực tế tầng trải nghiệm biệt thự đơn lập rẻ quạt tại Retreat Forest.

Ngoài ra, trong giới kinh doanh, người có tầm ảnh hưởng thường có nhu cầu thiết kế không gian riêng tại nhà theo phong cách "speakeasy", nơi diễn ra những cuộc bàn bạc kín đáo tại nhà riêng, khi mà phòng khách là không đủ phù hợp cho một cuộc gặp trọng đại có tính bảo mật. Nói cách khác, tầng trải nghiệm cũng là không gian để mỗi cá nhân sống là chính bản thân mình, không phải là phiên bản ngoài xã hội đồng thời là biểu tượng mới của bất động sản siêu cấp – nơi an toàn, quyền lực và hưởng thụ hòa làm một.

* Khách hàng quan tâm Retreat Forest, Eco Retreat có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức để được hỗ trợ, tư vấn.

VnEconomy

Từ khóa:

Biệt thự có tầng hầm Eco Retreat Retreat Forest

Đọc thêm

3 hình mẫu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu

3 hình mẫu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu

Trong dòng chảy không ngừng của các đô thị thịnh vượng, nhu cầu ăn ở đơn thuần đã dần nhường chỗ cho khát vọng khẳng định vị thế xã hội. “Nhà” từ đó trở thành tấm gương phản chiếu gu thẩm mỹ và hệ giá trị sống của từng nhóm cư dân. Đặc biệt với tầng lớp thành đạt, ngoài diện tích hay vị trí, họ còn đo lường mức độ tương hợp giữa không gian sống và triết lý cá nhân.

Bộ Xây dựng trả lời cử tri về việc kiểm soát giá đất, nhà ở và dịch vụ thiết yếu

Bộ Xây dựng trả lời cử tri về việc kiểm soát giá đất, nhà ở và dịch vụ thiết yếu

Tiếp nhận ý kiến của cử tri về việc cần kiểm soát giá đất, giá nhà ở và các dịch vụ sinh hoạt thiết yếu, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời, nêu rõ thực trạng biến động của thị trường bất động sản trong thời gian qua, đồng thời cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ…

Đề xuất tăng mạnh chế tài với hành vi thao túng, bỏ cọc trong đấu giá đất

Đề xuất tăng mạnh chế tài với hành vi thao túng, bỏ cọc trong đấu giá đất

Cần siết chặt quy định và áp dụng chế tài đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng thao túng, bỏ cọc trong đấu giá đất. Các trường hợp vi phạm có thể bị cấm tham gia đấu giá trong nhiều năm, thậm chí vĩnh viễn nếu cố ý gây rối thị trường.

Grand Marina, Saigon - Biểu tượng phong cách sống “hàng hiệu” mang dấu ấn Marriott toàn cầu

Grand Marina, Saigon - Biểu tượng phong cách sống “hàng hiệu” mang dấu ấn Marriott toàn cầu

Tọa lạc bên sông Sài Gòn trên nền di sản Ba Son, Grand Marina, Saigon là dự án bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Marriott & JW Marriott, vận hành theo chuẩn mực Marriott International. Dự án kiến tạo phong cách sống sang trọng khác biệt, khẳng định vị thế dẫn đầu của giới tinh hoa.

Tạo dựng đô thị xanh, bền vững hơn

Tạo dựng đô thị xanh, bền vững hơn

Quá trình đô thị hoá và chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, đưa đô thị trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hoá nhanh cũng kéo theo nhiều thách thức: hạ tầng quá tải, môi trường ô nhiễm, giá tăng rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu... Những vấn đề này đòi hỏi một tư duy mới, đổi mới phương thức quy hoạch, xây dựng, quản trị, cũng như mô hình phát triển đô thị.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index có cơ hội thử thách khu vực cản 1.675 – 1.695 điểm

Chứng khoán

2

Tranh luận quanh đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc

Tài chính

3

Đề xuất mở rộng khái niệm “lãng phí” và siết mạnh chế tài bảo vệ người tố giác

Tài chính

4

Bộ Xây dựng trả lời cử tri về việc kiểm soát giá đất, nhà ở và dịch vụ thiết yếu

Bất động sản

5

Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn Logistics 2025: Đưa ngành dịch vụ “vươn mình vào kỷ nguyên mới”

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy