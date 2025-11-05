VN-Index có cơ hội thử thách khu vực cản 1.675 – 1.695 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/11/2025

Kết phiên VN-Index tăng 2,91 điểm, tương đương 0,18% lên mốc 1.654,89 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,79 điểm, tương đương 0,3% lên 266,7 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà hồi phục và thử thách vùng kháng cự 1.670-1.690 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà hồi phục và thử thách vùng kháng cự 1.670-1.690 điểm trong các phiên cuối tuần nhưng độ rộng hồi phục sẽ có sự phân hóa hơn.

Mặc dù rủi ro xảy ra kịch bản tiêu cực đã giảm đi đáng kể nhưng chúng tôi vẫn lưu ý đến rủi ro từ diễn biến tỷ giá trong nước và xu hướng nhích tăng của lãi suất huy động ở thời điểm hiện tại.

Đây vẫn là các yếu tố có thể tạo ra các biến động mạnh theo hướng kém tích cực cho thị trường, đặc biệt ở các thời điểm thị trường quay lại các vùng kháng cự mạnh.

Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao vẫn nên tận dụng nhịp tăng điểm của thị trường để cơ cấu tỷ trọng danh mục về mức an toàn.

Đối với hoạt động mua trading T+ hoặc tăng tỷ trọng vị thế ngắn hạn, nhà đầu tư chỉ nên thực hiện nếu VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.630-1.635 điểm”.

VN-Index cần thêm các phiên tích lũy trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.640 – 1.660 cả ngày trước khi đóng cửa tại mốc 1.654,89 điểm, tăng nhẹ gần 3 điểm so với hôm qua. 9/18 ngành tăng điểm, nhưng số mã giảm áp đảo số mã tăng, cho thấy dòng tiền dù có sự phân hóa giữa các ngành nhưng vẫn tập trung vào một số mã nhất định trong từng ngành. Ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Tiện ích. Ở chiều ngược lại, ngành Công nghệ thông tin giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Biên độ dao động hôm nay dù vẫn rộng nhưng đã thu hẹp đáng kể so với những phiên trước. VN-Index cần thêm các phiên tích lũy trong ngắn hạn”.

VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trên hỗ trợ 1.600 điểm và kháng cự quanh 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trên hỗ trợ 1.600 điểm và kháng cự quanh 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 09/2025 với mức độ phân hóa cao. Cần động lực tăng trưởng vượt trội mới có thể kỳ vọng vượt lên vùng kháng cự này. Diễn biến thị trường cho thấy dòng tiền và xu hướng suy yếu ở các mã, nhóm mã đang tăng mạnh tương đồng chỉ số VNINDEX trước đây. Trong khi cải thiện, luân chuyển sang các mã cơ bản tốt hơn, có các mức định giá cơ bản thấp hơn nhiều so với trung bình thị trường và kết quả kinh doanh vẫn cải thiện, tăng trưởng tốt.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính. Dẫn đến tâm lý của nhà đầu tư lo ngại về tỉ lệ cho vay ký quỹ. Chúng tôi đánh giá Thông tư 102 là bước đi cần thiết để nâng cao sức khỏe tài chính của CTCK, để các CTCK phải quản lý rủi ro thận trọng hơn, đặc biệt là với hoạt động tự doanh và hoạt động cho vay ngoài lĩnh vực kinh doanh chính. Thông tư 102 hoàn toàn không phải là động thái siết chặt hoạt động cho vay margin như thông tin lan truyền trên thị trường. Thông tư 102 còn định hướng giúp CTCK tập trung vào hoạt động kinh doanh chính, trong đó cho vay giao dịch ký quỹ là khoản mục an toàn và được ưu tiên của toàn bộ CTCK.

Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhịp hồi phục này của VN-Index có thể không kéo dài khi thiếu nhóm ngành dẫn dắt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 2,9 điểm, kết phiên ở mốc 1.654,9 điểm (+0.2%). Thị trường giao dịch trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, CTG, GAS,... tăng điểm giúp chỉ số đóng cửa tăng nhẹ.

Lực bán diễn ra tại các nhóm đã hồi phục trong phiên trước như Chứng khoán, Bất động sản hay Ngân hàng cho thấy lực hồi yếu của VN-Index. Thanh khoản thị trường hôm nay cũng giảm mạnh cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Chúng tôi cho rằng nhịp hồi phục này của VN-Index có thể không kéo dài khi thiếu nhóm ngành dẫn dắt cũng như dòng tiền vào thị trường yếu trong giai đoạn trống thông tin. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức thấp và không mở mua mới trong thời điểm này để hạn chế rủi ro”.

Chỉ số VN-Index vẫn có thể thử thách lại ngưỡng 1.675 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index vẫn có thể thử thách lại ngưỡng 1.675 điểm (tức là đường trung bình 50 phiên). Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao, đặc biệt dòng tiền chưa có dấu hiệu sẵn sàng quay trở lại thị trường. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy nhà đầu tư vẫn đang duy trì lạc quan mặc dù mức độ lạc quan chưa quá cao.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”.

Thị trường cần thời gian để tích lũy và củng cố động lực

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Spinning top thể hiện sự lưỡng lự, giằng co của thị trường quanh khu vực 1640-1660.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI bẻ ngang và chỉ báo MACD chưa có tín hiệu tạo đáy rõ ràng cho thấy thị trường cần thời gian để tích lũy và củng cố động lực. Bên cạnh đó, chỉ báo CMF mặc dù neo trên mốc 0 nhưng chưa mạnh mẽ hướng lên phần nào thể hiện sự thận trọng của dòng tiền mua chủ động, cùng với việc chỉ số chung vẫn vận động trong dải mây Ichimoku nên diễn biến rung lắc quanh vùng 1640-1670 sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung đang bám sát phía dưới đường kháng cự mây Senkou-span A, tương đương mốc 1690 và hình thành những cây nến Spinning top và Doji cho thấy sự lưỡng lự của thị trường ở khu vực này. Đường +/-DI và ADX đều neo dưới mốc 25 nên vận động giằng co với những nhịp tăng giảm đan xen sẽ là diễn biến chính của VN-Index trong phiên tiếp theo.

VN-Index có tín hiệu tìm điểm cân bằng quanh vùng điểm 1.640-1.660 với thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên cùng diễn biến phân hóa trên thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi phục trong phiên để tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng loại bỏ những mã suy yếu với áp lực bán mạnh, đồng thời tìm kiếm cơ hội giải ngân thăm dò ở các cổ phiếu có tín hiệu xác nhận vùng đáy thành công sau nhịp điều chỉnh, hoặc ở các cổ phiếu giữ được xu hướng đi lên thuyết phục khi hình thành nền giá mới cùng sự gia tăng ở thanh khoản mua chủ động. Mặt khác, nhà đầu tư cũng nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở các vùng giá cao để đề phòng khả năng thị trường chưa tiếp tục bứt phá đi lên ngay mà điều chỉnh giảm nhằm kiểm tra lại vùng đáy cũ gần nhất”.

VN-Index có cơ hội thử thách trở lại khu vực cản gần 1.675 – 1.695

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục quán tính hồi phục và ghi nhận mặt bằng đáy trong phiên cao hơn. Thanh khoản thấp và diễn biến đảo chiều của các chỉ báo động lượng vẫn mang đến tín hiệu tích cực, khi quá trình hấp thụ lực cung ngắn hạn diễn ra ổn định.

Theo đó, VN-Index có cơ hội thử thách trở lại khu vực cản gần 1.675 – 1.695 của xu hướng Tích lũy. Điểm tựa của chỉ số duy trì quanh vùng 1.600 – 1.610”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.