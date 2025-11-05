Bộ Xây dựng trả lời cử tri về việc kiểm soát giá đất, nhà ở và dịch vụ thiết yếu

Tiếp nhận ý kiến của cử tri về việc cần kiểm soát giá đất, giá nhà ở và các dịch vụ sinh hoạt thiết yếu, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời, nêu rõ thực trạng biến động của thị trường bất động sản trong thời gian qua, đồng thời cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ…

Bộ Xây dựng vừa tiếp nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị, với nội dung: “Sau hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, một bộ phận không ít cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải di chuyển một chặng đường dài để đến làm việc tại cơ sở mới thuộc các trung tâm hành chính mới. Mặc dù đã được địa phương quan tâm, nhưng vì có sự dịch chuyển này nên tại những trung tâm hành chính mới giá các mặt hàng có xu hướng tăng, từ giá đất ở, nhà ở, giá thuê nhà ở đến giá cả các dịch vụ thiết yếu… làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người lao động. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan có giải pháp kiểm soát thị trường, nhất là giá cả đất đai, nhà ở và các dịch vụ sinh hoạt thiết yếu”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết những năm gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều địa phương, đặc biệt là các đô thị lớn và khu vực đô thị hóa nhanh, có nhiều biến động phức tạp, khiến người dân, trong đó có nhóm thu nhập trung bình và thấp khó tiếp cận nhà ở. Tuy nhiên, giá nhà đất tăng cao, một số nơi cũng không phản ánh đúng quy luật cung – cầu mà chịu tác động từ đầu cơ, thông tin quy hoạch thiếu minh bạch và tâm lý đám đông. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có giải pháp phù hợp.

Để từng bước khắc phục tình trạng trên, hiện nay, Bộ Xây dựng đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện, đề xuất Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Cụ thể là: nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng...; Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội;

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 94/2024/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất” do Nhà nước quản lý nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản; Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính sớm hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia.

Ngoài ra, Bộ cũng xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản. Việc xây dựng Nghị quyết nhằm mục đích: thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù để kiểm soát, điều tiết và từng bước kéo giảm giá bất động sản nhà ở về mức phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân; điều tiết thị trường bất động sản theo hướng công khai, minh bạch, kiểm soát chặt đầu cơ và thao túng giá; hình thành hệ thống chính sách đồng bộ về đất đai, đầu tư, quy hoạch, tín dụng, thuế và lựa chọn nhà đầu tư để phát triển mạnh mẽ nhà ở giá phù hợp.

Đồng thời, kiểm soát biên độ lợi nhuận doanh nghiệp trong phân khúc này là một giải pháp then chốt để hạ giá thành sản phẩm; góp phần tạo nguồn cung nhà ở thương mại giá phù hợp, điều chỉnh cơ cấu thị trường đang mất cân đối, từ đó, kéo mặt bằng giá chung giảm xuống, tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân có nhu cầu thực; tạo công cụ pháp lý quan trọng giúp ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.