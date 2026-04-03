Từ tháng 4/2026, du khách Trung Quốc thanh toán QR trực tiếp tại Việt Nam
Tùng Thư
03/04/2026, 17:31
Kể từ ngày 3/4/2026, du khách Trung Quốc có thể thanh toán trực tiếp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam bằng cách quét mã QR mà không cần đổi tiền. Tiện ích này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ và du lịch Việt Nam đón nguồn chi tiêu từ thị trường hơn 1 tỷ dân…
Theo thỏa thuận hợp tác giữa NAPAS, Ant International và Vietcombank, người dùng Alipay được chấp nhận thanh toán tại toàn bộ mạng lưới VIETQRGlobal thuộc các tổ chức thành viên NAPAS, bao phủ rộng khắp từ trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ đến nhà hàng, khách sạn và các điểm du lịch.
Về hạ tầng, giao dịch được xử lý trên nền tảng kết nối giữa NAPAS và Ant International, trong khi Vietcombank đảm nhiệm vai trò ngân hàng thanh quyết toán. Mô hình này cho phép xử lý giao dịch trực tiếp bằng đồng Nhân dân tệ và đồng Việt Nam (VND), giúp nâng cao trải nghiệm cho du khách và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng doanh thu từ thị trường tỷ dân.
Phát biểu tại lễ công bố triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 3/4, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho biết năm 2025 Việt Nam đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm trước. Trong đó, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với gần 5,28 triệu lượt, tăng 41,3% và chiếm 25% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng nằm trong top 5 quốc gia có lượng du khách đến Trung Quốc nhiều nhất.
“Với những con số ấn tượng này, việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ mang lại tiện ích rất lớn cho du khách hai nước, góp phần thúc đẩy mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt của cả hai quốc gia,” ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS, việc hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia của Việt Nam kết nối trực tiếp với hệ sinh thái thanh toán hàng đầu Trung Quốc có hơn 1 tỷ người dùng sẽ giúp du khách Trung Quốc có trải nghiệm thanh toán quen thuộc, thuận tiện và an toàn như tại quê nhà.
“Kết nối này không chỉ nâng cao trải nghiệm thanh toán cho du khách, mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng đáng kể cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ và du lịch,” ông Minh cho biết.
Ở góc độ ngân hàng quyết toán, ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank, đánh giá QR xuyên biên giới sẽ sớm trở thành phương thức phổ biến trong thanh toán quốc tế.
“Mục tiêu của chúng tôi là mang lại trải nghiệm "như ở nhà" cho người dùng Alipay tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực kinh doanh cho hàng triệu đơn vị bán lẻ, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong nước”, ông Vinh cho biết.
Theo ông Douglas Feagin, Chủ tịch Ant International, thanh toán xuyên biên giới là cửa ngõ của thương mại số, nơi công nghệ tài chính trở thành đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp hai nước. Khi rào cản thanh toán được gỡ bỏ, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận trực tiếp tệp khách hàng quốc tế lớn hơn, gia tăng doanh thu từ du lịch, dịch vụ và bán lẻ, đồng thời mở rộng sang các dịch vụ giá trị gia tăng như thương mại số, quản trị dòng tiền và các giải pháp tài chính thông minh.
Trong giai đoạn tiếp theo, NAPAS và Ant International dự kiến sớm hoàn tất chiều thanh toán ngược lại, cho phép người dùng Việt Nam sử dụng ứng dụng ngân hàng nội địa để quét mã Alipay khi thanh toán tại Trung Quốc. Khi kết nối hai chiều hoàn thiện, hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy mới cho du lịch, thương mại và thanh toán số xuyên biên giới giữa hai nền kinh tế.
Đến nay, NAPAS đã triển khai kết nối thanh toán QR song phương với Thái Lan, Lào, Campuchia và Trung Quốc, đồng thời tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026
Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: