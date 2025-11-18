Từ The Opera đến Vành đai 2 TP.HCM: Sức hút từ bất động sản lõi trung tâm và hạ tầng phát triển

Kỷ lục tăng trưởng +236% của căn hộ The Opera (Thủ Thiêm) chỉ trong 3 năm (từ 26 tỷ đồng lên 87,5 tỷ đồng) không phải là may mắn. Đây là kết quả tất yếu của công thức đã được chứng minh: "Lõi trung tâm + hạ tầng tỷ đô".

Hiện tại, công thức này đang được tái lập hoàn hảo tại một tọa độ chiến lược khác của TP.HCM, hứa hẹn một chu kỳ tăng giá tương tự cho những nhà đầu tư có tầm nhìn.

HỒ SƠ THỦ THIÊM: KHI BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG TÂM CHỨNG MINH GIÁ TRỊ

Mức tăng +236% của The Opera không phải là trường hợp cá biệt, mà là minh chứng rõ nét cho sức bật của toàn khu vực.

Theo ghi nhận thực tế, Penthouse The Opera tăng từ 61,5 tỷ đồng lên 142,5 tỷ đồng (tăng +132%); căn 3 phòng ngủ The Crest tăng từ 22 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng (tăng 34 tỷ); hay Zeit River 4 phòng ngủ cũng tăng 32 tỷ đồng, từ 35 tỷ lên 67 tỷ đồng.

Dữ liệu chứng minh rằng bất động sản căn hộ hạng sang tại lõi trung tâm, đặc biệt là các căn diện tích lớn 3-4 phòng ngủ, Penthouse, Duplex, lại mang đến biên độ lợi nhuận vượt trội, thậm chí hiệu quả hơn cả nhà phố truyền thống.

Nhiều căn penthouse, duplex ghi nhận tăng giá mạnh, hiệu quả hơn nhà phố.

Đồng thời, nó cũng khẳng định tính an toàn tuyệt đối của bất động sản lõi trung tâm. Trong khi các thị trường vùng ven có thể biến động, bất động sản tại "vùng trũng" an toàn nhất này luôn giữ vững giá trị, chỉ chững lại rồi tăng tốc mạnh mẽ hơn, bảo toàn tài sản một cách bền vững cho chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản TP HCM đang chứng kiến hiện tượng giá căn hộ nhiều nơi đã ngang bằng, thậm chí vượt nhà liền thổ cùng khu vực. Nhiều dự án chung cư mở bán sơ cấp tại TP HCM có giá tiệm cận, thậm chí cao hơn nhà liền thổ, nhất là ở các khu vực vệ tinh vừa sáp nhập.

Cụ thể, giá căn hộ 85 m2 thuộc dự án The Metropole (phường An Khánh), thuộc khu Đông thành phố, được chào bán 11-15 tỷ đồng, tương đương 130-180 triệu đồng mỗi m2. Trong khi đó, nhà phố nền 80 m2, xây 1 trệt 2 lầu tại phường Thảo Điền, cách chưa đầy 3 km, chỉ rao bán 10-12 tỷ đồng (150 triệu đồng mỗi m2). Loạt căn hộ cùng khu vực này như The Privé, Eaton Park, Lumière Midtown... đang có giá sơ cấp 130-250 triệu đồng mỗi m2, cao hơn mức giá 110-200 triệu đồng mỗi m2 của nhà liền thổ đang bán trong bán kính 2 km.

GIẢI MÃ "GEN" TĂNG TRƯỞNG TỪ BẤT ĐỘNG SẢN LÕI TRUNG TÂM

Sự tăng trưởng thần tốc này không phải là ngẫu nhiên. Nó nằm ở một "gen" tăng trưởng đã được giải mã, một công thức vàng hội tụ bởi hai yếu tố cốt lõi.

Đầu tiên, đó là vị thế "lõi trung tâm". Thủ Thiêm được định vị là trung tâm mới của trung tâm, nơi quỹ đất hữu hạn và mỗi bất động sản là một biểu tượng định danh đẳng cấp.

Thủ Thiêm là “bảo chứng” tăng giá của giới đầu tư bất động sản hạng sang.

Yếu tố thứ hai và cũng là đòn bẩy quan trọng nhất, chính là "hạ tầng tỷ đô". Hàng loạt công trình đầu tư công khổng lồ như các cây cầu Thủ Thiêm, quảng trường trung tâm, đã "bơm" một sinh khí mới vào vùng đất này. Trong đầu tư bất động sản, luôn có một quy luật: hạ tầng đi trước, giá trị tài sản theo sau.

Khi quỹ đất hữu hạn của "lõi trung tâm" gặp đòn bẩy của "hạ tầng tỷ đô", sự bùng nổ giá trị là kết quả tất yếu.

TỌA ĐỘ "VÀNG" TIẾP THEO Ở KHU VỰC NÀO?

Câu hỏi "Đâu là Thủ Thiêm tiếp theo?" đang dần lộ rõ câu trả lời tại lõi trung tâm Thủ Đức (cũ). Nơi đây đang tái lập công thức "vàng" với điểm khởi đầu thậm chí còn vượt trội hơn.

Không chỉ là "lõi trung tâm" của siêu đô thị mới, khu vực này sở hữu lợi thế mà Thủ Thiêm 10 năm trước không có: một cộng đồng dân địa phương sầm uất, lâu đời đã hiện hữu. "Sinh khí" có sẵn này mang lại giá trị khai thác (ở hoặc cho thuê) ngay lập tức, khiến khoản đầu tư trở nên an toàn và bền vững hơn, không cần chờ đợi.

Đồng thời, yếu tố "hạ tầng tỷ đô" cũng được tái lập hoàn hảo. Trục Vành Đai 2 đang khép kín và đại lộ Phạm Văn Đồng chính là những "động mạch" kinh tế mới, mang ý nghĩa chiến lược không kém gì các cây cầu của Thủ Thiêm.

Vành đai 2 TP.HCM đang là “động mạch” hạ tầng thúc đẩy bất động sản tăng trưởng.

Đặc biệt, trục Vành đai 2 TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ khép kín với hàng loạt dự án trọng điểm được khởi công liên tiếp. Cụ thể, hai đoạn Vành đai 2 quan trọng từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp (3,5 km) và từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng (2,8 km) sẽ chính thức khởi công ngay trong tháng 12 này, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-2027.

Song song đó, các tuyến đường kết nối trực tiếp với Vành đai 2 cũng được đồng loạt nâng cấp, như dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2) khởi công ngày 20-11, nâng cấp từ 4 lên 8 làn xe. Các hạng mục như cầu Mương Kênh, cầu vượt Đỗ Xuân Hợp cũng được mở rộng đồng bộ với nút giao An Phú và Mỹ Thủy, hứa hẹn sớm giải tỏa áp lực giao thông và hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khu Đông.

Khi cả hai yếu tố hội tụ - một lõi trung tâm đã sẵn "sinh khí" và một đòn bẩy hạ tầng tỷ đô đang hoàn thiện, công thức tăng trưởng đang được tái lập một cách hoàn hảo trên một nền tảng vững chắc hơn.

Luôn có những nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội trước khi nó rõ ràng với số đông. Giới đầu tư sành sỏi, những người đã thuộc lòng công thức tăng trưởng từ Thủ Thiêm, đang âm thầm "bắt sóng" chu kỳ mới tại khu vực lõi Thủ Đức, dọc trục Vành Đai 2. Lịch sử đang lặp lại và cơ hội nhân đôi, nhân ba tài sản một cách an toàn, rõ ràng chỉ dành cho những người có tầm nhìn.