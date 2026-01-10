Thứ Bảy, 10/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Phát Đạt chủ động chỉnh trang Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng thành không gian cảnh quan

P.V

10/01/2026, 08:51

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) chủ động lựa chọn phương án chỉnh trang Khu đất Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng (số 08 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM) thành không gian mở phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Theo đó, Công ty tiến hành triển khai công tác cải tạo cảnh quan từ ngày 8/1/2026 đến 8/2/2026 để kịp đưa vào phục vụ người dân từ dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, khu đất Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng hiện nay sẽ được đầu tư xây dựng mới thành Dự án Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng – một công trình thể thao hiện đại, quy mô lớn của TP.HCM. Trong thời gian chờ quyết định của UBND TP.HCM, Phát Đạt chủ động lựa chọn giải pháp cải tạo cảnh quan, mở không gian phục vụ cộng đồng.

Khu đất Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng có 4 mặt tiền đường Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Đình Chiểu – Pasteur (phường Xuân Hòa, TP.HCM).
Khu đất Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng có 4 mặt tiền đường Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Đình Chiểu – Pasteur (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Theo kế hoạch đã được thông báo tới các cơ quan chức năng, Phát Đạt sẽ tiến hành tổng vệ sinh, chỉnh trang toàn bộ khuôn viên bên trong khu đất, đồng thời cải tạo hệ thống vỉa hè xung quanh các tuyến đường giáp ranh như Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur. Mục tiêu là tạo nên một không gian sạch sẽ, thoáng đãng, có thể phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, đi dạo, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của người dân trong dịp Tết và thời gian sau đó.

VnEconomy

Đáng chú ý, việc cải tạo này không mang tính “đóng kín công trường” mà hướng đến mô hình không gian mở, thân thiện, dễ tiếp cận. Người dân có thể sử dụng khu vực như một điểm dừng chân giữa trung tâm thành phố, nơi diễn ra các hoạt động thể dục thể thao, vui xuân, tham quan, chụp ảnh… với không gian được làm mới.

Việc chỉnh trang khu đất thành không gian sinh hoạt cộng đồng góp phần duy trì sức sống cho khu đất và phục vụ nhu cầu cần thiết của người dân TP. HCM.

Từ khóa:

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Đọc thêm

Giải pháp lọc khí công suất lớn cho không gian kinh doanh và làm việc hiện đại

Giải pháp lọc khí công suất lớn cho không gian kinh doanh và làm việc hiện đại

Trước tình trạng ô nhiễm bụi mịn tại các đô thị, việc trang bị hệ thống lọc khí không chỉ giới hạn ở phạm vi gia đình mà đang trở thành hạng mục đầu tư được nhiều doanh nghiệp và mô hình dịch vụ chú trọng.

Hệ sinh thái Hợp Lực bứt phá với hai doanh nghiệp vào Top VNR 500 2025

Hệ sinh thái Hợp Lực bứt phá với hai doanh nghiệp vào Top VNR 500 2025

Ngày 8/1/2026, Công ty Cổ phần Xây Dựng Hợp Lực và Công ty Cổ phần Cơ điện Hợp Lực đã được vinh danh tại nhiều hạng mục quan trọng tại lễ trao giải Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

“Tết đủ, Tết đoàn viên” cùng ưu đãi FE CREDIT với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng

“Tết đủ, Tết đoàn viên” cùng ưu đãi FE CREDIT với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng

Từ nay đến 15/3/2026, FE CREDIT triển khai đồng loạt 3 chương trình ưu đãi với gần 3.000 phần quà hấp dẫn, bao gồm: Voucher mua vàng trị giá 160 triệu đồng, xe máy điện Honda và VinFast, iPhone 17, cùng tài khoản Ü by VPBank hoặc e-voucher Urbox giá trị tương đương lên đến 10 triệu đồng.

Ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW, đưa kinh tế nhà nước dẫn dắt “kỷ nguyên vươn mình”

Ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW, đưa kinh tế nhà nước dẫn dắt “kỷ nguyên vươn mình”

Với tư duy kiến tạo, Nghị quyết số 79-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành đã mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước nhằm đưa 1-3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới…

May 10 phấn đấu trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

May 10 phấn đấu trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” xanh và số. Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 52% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tiền khối ngoại tiếp tục "đua", mua toàn nhóm có vốn Nhà nước

Chứng khoán

2

Ba nhóm ngành hưởng lợi nhiều nhất từ Nghị quyết 79 phát triển kinh tế nhà nước

Chứng khoán

3

Phân bón Cà Mau 2025: Vượt “gió ngược” nhờ năng lực nội sinh

Thị trường

4

Phân bón Cà Mau và AgriS ký kết hợp tác chiến lược

Thị trường

5

Anmaison: Khi chuẩn mực quản lý phát triển quốc tế từ Frasers Property thiết lập giá trị sống tại Hải Phòng

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy