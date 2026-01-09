Chỉ sau 4 tháng thành lập, một công ty phân phối ô tô Vinfast kế hoạch liên tục mở đại lý, doanh số bùng nổ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 10/01/2026
Tuệ Lâm
09/01/2026, 12:31
Mới gia nhập thị trường phân phối ô tô, Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Việt (VFG) nhanh chóng trở thành một trong những công ty có nhiều đại lý 3S VinFast đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện với tốc độ tăng trưởng doanh số mạnh mẽ.
Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Việt (VFG) vừa thành lập tháng 8/2025 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực ô tô trong đó VFG tập trung đẩy mạnh phân phối ô tô điện Vinfast.
VFG hiện sở hữu 6 đại lý đạt tiêu chuẩn 3S , tiêu chuẩn cao nhất trong hệ thống phân phối của VinFast, bao gồm bán hàng (Sales), dịch vụ (Service) và phụ tùng chính hãng (Spare parts). Việc liên tục được VinFast công nhận đạt chuẩn 3S trong thời gian ngắn cho thấy năng lực triển khai, quản trị và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành của một doanh nghiệp..
Các đại lý của VFG Kim Giang (Hà Nội), VFG Ninh Bình, VFG Vĩnh Phúc (Phú Thọ), VFG Cần Thơ, VFG An Giang và VFG Lâm Đồng.
Kết quả kinh doanh của VFG cũng gây chú ý trên thị trường. Chỉ sau 4 tháng hoạt động, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 45 tỷ đồng trong đó 50% lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh.
Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường ô tô cạnh tranh gay gắt và yêu cầu đầu tư ban đầu lớn. VFG đã hợp tác chặt chẽ với Vinfast phát triển hàng chục trạm sạc V-Green phục vụ khách hàng đồng thời là đại lý chính hãng của Vinfast về xe cũ với mô hình GF (xe cũ chính hãng của Vinfast). VFG là điểm sáng mới trên thị trường phân phối với mô hình khép kín, cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ từ mua xe mới, đến sạc điện, sửa chữa và bán xe cũ.
Đáng chú ý, tất cả các đại lý của VFG đều đáp ứng tiêu chí Đại lý xuất sắc toàn diện của Vinfast trong quý IV/2025.
Ông Trần Duy Ngọc, Tổng giám đốc VFG cho biết công ty đạt 114% doanh số trong quý IV/2025 vượt 14% so với kế hoạch, phân phối 684 xe ô tô Vinfast so với chỉ tiêu 602 xe.
Lý giải cho tốc độ tăng trưởng này, theo Tổng giám đốc VFG, kết quả này đến từ chiến lược phát triển bài bản ngay từ đầu, tập trung xây dựng các đại lý với quy mô lớn từ 3.000 m2- 10.000 m2 đầy đủ dịch vụ, đồng thời xây dựng đội ngũ bán hàng và dịch vụ chuyên nghiệp, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.
Bên cạnh đó, sự đồng hành và hỗ trợ từ VinFast trong đào tạo, vận hành và chuẩn hóa hệ thống cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng.
“Chúng tôi đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường nhờ cách làm mới và con đường kinh doanh riêng. Chúng tôi không cạnh tranh về giá mà tập trung vào dịch vụ, nâng cao trải nghiệm với điểm mạnh chăm sóc khách hàng. Như đưa xe test miễn phí tại nhà, thứ bảy hàng tuần tại các đại lý của VFG có sự kiện mời khách ăn sáng, cafe trải nghiệm cùng các món mang đậm văn hoá Việt, tạo sự gần gũi, thân thiện”, CEO VFG Trần Duy Ngọc nhấn mạnh.
Không dừng lại ở những kết quả ban đầu, VFG đang đặt mục tiêu mở rộng hệ thống đại lý VinFast trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới. Doanh nghiệp định hướng đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và tăng cường hợp tác với các đối tác lớn trong ngành nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh dài hạn.
Theo kế hoạch trong quý I/2026 sẽ xây dựng 6 đại lý tiêu chuẩn 3S và tiếp tục mở rộng thêm 6 đại lý 3S trong quý III/2026, nâng tổng số đại lý lên 18 trong năm 2026.
