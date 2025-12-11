Từ vùng ven thành cực tăng trưởng mới: Cơ hội đón đầu “làn sóng vàng” tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 11/12/2025
Khánh Huyền
11/12/2025, 13:38
Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần sàng lọc và định hình lại các giá trị thực, những vùng đất tưởng chừng “xa trung tâm” lại đang trở thành tâm điểm mới của giới đầu tư. Cần Giờ, với vị trí độc đáo là huyện duy nhất của TP.HCM giáp biển, đang từng bước thoát khỏi vỏ bọc “vùng ven sinh thái” để vươn lên thành cực tăng trưởng chiến lược phía Đông Nam thành phố.
Cần Giờ từ lâu đã âm thầm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong nhiều năm, nhưng do thiếu động lực phát triển hạ tầng rõ ràng, mặt bằng giá bất động sản tại đây vẫn còn ở mức sơ khai. Tuy nhiên, khu vực này đang thay đổi nhanh chóng khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cùng các tuyến đường kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM đang được xúc tiến mạnh mẽ. Động lực này đã và đang đưa Cần Giờ bước vào giai đoạn bản lề – nơi mà tiềm năng đang dần được định hình rõ nét và kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng ven biển đầu tiên của thành phố.
Chính tại thời điểm này, sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ như một cú hích mạnh mẽ làm thay đổi cục diện toàn khu vực. Không chỉ là một dự án bất động sản thông thường, Vinhomes Green Paradise mang trong mình sứ mệnh tái định vị Cần Giờ: Từ một điểm đến sinh thái tự phát thành một đô thị biển quy mô lớn, hiện đại và bài bản, có tính tổ chức và định hướng phát triển rõ ràng.
Về quy mô, dự án được quy hoạch trên tổng diện tích gần 2.870ha, trải dài tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh. Với ba mặt giáp biển Đông và một mặt tiếp giáp rừng ngập mặn Cần Giờ – khu dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận, Vinhomes Green Paradise sở hữu vị trí địa lý gần như độc nhất vô nhị. Quy mô vốn đầu tư lên đến 10 tỷ USD cho thấy tầm nhìn chiến lược dài hạn của Vinhomes trong việc đưa Cần Giờ trở thành điểm sáng mới của bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam.
Điểm đặc biệt của Vinhomes Green Paradise còn nằm ở định hướng phát triển đô thị kiểu mẫu theo tiêu chuẩn ESG (môi trường – xã hội – quản trị). Dự án được tư vấn bởi Boston Consulting Group, ưu tiên tối đa diện tích cây xanh, mặt nước và công nghệ vận hành thân thiện với môi trường. Giao thông nội khu sử dụng xe điện, hạ tầng xanh được chú trọng trong từng chi tiết, từ vật liệu xây dựng đến hệ thống xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt góp phần hiện thực hóa một đô thị sống xanh, sạch, thông minh và bền vững.
Bên trong dự án là một hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – thương mại hoàn chỉnh hiếm có. Cư dân không chỉ sở hữu một nơi ở, mà là cả một không gian sống tiêu chuẩn cao: từ bến du thuyền, quảng trường biển, phố thương mại, công viên chủ đề, khu thể thao, hồ cảnh quan, đến trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại. Tất cả tiện ích đều được quy hoạch theo chuẩn Vinhomes, vận hành chuyên nghiệp, hướng đến trải nghiệm “sống như nghỉ dưỡng” khác biệt hoàn toàn với mô hình đất nền manh mún phổ biến trước đây tại khu vực.
Quan trọng hơn, Vinhomes Green Paradise đánh dấu lần đầu tiên TP.HCM có một đô thị nghỉ dưỡng ven biển thực thụ. Không nằm ngoài tỉnh, không đơn thuần là second home, Vinhomes Green Paradise tạo ra một mô hình sống mới: Vừa thuận tiện để an cư lâu dài, vừa lý tưởng để nghỉ dưỡng cuối tuần, đồng thời mang lại cơ hội sinh lời rõ nét nhờ lượng khách du lịch nội – ngoại thành ngày càng tăng.
Với vị thế độc tôn, quy hoạch bài bản, tiện ích khép kín và thương hiệu chủ đầu tư uy tín, Vinhomes Green Paradise được đánh giá là “hàng hiếm” trên thị trường bất động sản TP.HCM hiện nay. Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư đang chuyển dịch về những sản phẩm có giá trị thực – pháp lý minh bạch – khả năng vận hành dài hạn, dự án này chính là cơ hội đón đầu "làn sóng vàng" của một vùng đất đang từng bước trở về đúng với giá trị thật sự của nó.
Vinhomes Green Paradise nằm ở đâu? Dự án tọa lạc tại huyện Cần Giờ, TP.HCM – khu vực ven biển duy nhất của thành phố, liền kề rừng ngập mặn Cần Giờ và chỉ cách trung tâm Q.1 khoảng 60 phút di chuyển khi cầu Cần Giờ hoàn thiện.
Dự án Vinhomes Green Paradise có những loại hình sản phẩm nào? Vinhomes Green Paradise bao gồm biệt thự biển, căn hộ cao cấp, nhà phố thương mại và condotel – phù hợp nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và đầu tư.
Dự án Vinhomes Green Paradise có điểm gì khác biệt so với các khu nghỉ dưỡng khác? Dự án sở hữu vị trí hiếm có: một bên giáp rừng ngập mặn, một bên giáp biển, kết hợp giữa sinh thái – nghỉ dưỡng – đô thị, nhưng vẫn gần trung tâm TP.HCM.
Ai là đối tượng phù hợp để sở hữu Vinhomes Green Paradise? Người thành đạt muốn sở hữu “thành phố thứ hai”, giới đầu tư tìm kiếm sản phẩm sinh lời dài hạn, hoặc các gia đình muốn sống trong môi trường sinh thái gần gũi thiên nhiên.
Dự án Vinhomes Green Paradise có tiềm năng đầu tư không? Rất lớn - nhờ vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản, kết nối hạ tầng đang triển khai mạnh (cầu Cần Giờ, Vành đai 3) và xu hướng sống nghỉ dưỡng đang lên ngôi.
