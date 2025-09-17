UNDP Việt Nam cam kết hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học
Chu Khôi
17/09/2025, 10:44
Trải qua 4 năm thực hiện, Dự án BES-Net không chỉ là một bước tiến trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam, mà còn là một mô hình hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan, góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho các hệ sinh thái và cộng đồng địa phương...
Ngày 16/9/2025, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
(UNDP) Việt Nam đã tổ chức cuộc họp tổng kết Dự án Mạng lưới Đa dạng sinh học
và Dịch vụ hệ sinh thái (BES-Net) giai đoạn 2022-2025. Dự án này được tài trợ bởi
Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, An toàn hạt nhân và Bảo vệ Người tiêu dùng
(BMUV) Đức cùng SwedBio, với mục tiêu chính là bảo tồn và phát triển bền vững
các hệ sinh thái tại Việt Nam.
THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI
Cuộc họp tổng kết diễn ra với sự tham gia của nhiều bên
liên quan, bao gồm Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, các cơ quan quản lý
nhà nước tại địa phương, tổ chức xã hội, viện nghiên cứu, trường đại học, nhóm
thanh niên và cộng đồng địa phương tại Đồng Tháp và Ninh Bình.
Ông Vũ Thái Trường,
Trưởng phòng Biến đổi khí hậu và Môi trường - UNDP Việt Nam, cho biết dự
án BES-Net không chỉ hỗ trợ xây dựng năng lực cho Diễn đàn Đối tác về Đa dạng
sinh học và Dịch vụ hệ sinh thái Việt Nam (VBPF), mà còn phát triển cơ chế hợp
tác đa bên, kết nối giới khoa học và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.
Trong suốt thời gian qua, BES-Net đã đạt được nhiều thành
tựu đáng kể. Dự án đã hỗ trợ thành lập Diễn đàn Đối tác về Đa dạng sinh học và
Dịch vụ hệ sinh thái Việt Nam (VBPF), một cơ chế hợp tác đa bên nhằm kết nối
khoa học, chính sách và thực hành. Dự án cũng đã góp phần phục hồi đất ngập nước
tại Vườn quốc gia Tràm Chim, hỗ trợ hơn 50 hộ dân chuyển đổi sang sinh kế bền vững,
và tập huấn cho 350 người dân tại Vân Long nâng cao kỹ năng hướng dẫn du lịch
sinh thái gắn với bảo tồn loài Voọc mông trắng đặc hữu của Việt Nam.
Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc thí điểm
cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES) tại Vườn quốc gia Tràm Chim, mở ra cơ
hội tài chính dài hạn cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Dự án cũng đã đảm
bảo lồng ghép mạnh mẽ bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, trao quyền cho phụ nữ,
thanh niên và người khuyết tật tham gia vào các hoạt động bảo tồn.
Ông Vũ Thái Trường nhấn mạnh: "Hội thảo không chỉ là kết
thúc một dự án, mà còn là khởi đầu mới. Mạng lưới các cá nhân và tổ chức đã được
kết nối qua dự án sẽ tiếp tục là những “người gác giữ” đa dạng sinh học của Việt
Nam, chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực và truyền cảm hứng cho các thế hệ mai
sau".
PHỤC HỒI NHIỀU HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN
Ông Nguyễn Hoàng Minh Hải, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ
và Hợp tác quốc tế, Vườn quốc gia Tràm Chim, cho biết dự án đã hỗ trợ phục hồi
hệ sinh thái lúa ma và cây năn kim, nguồn thức ăn chính của loài sếu quý hiếm
đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.
Việc điều tiết mực nước tại các phân khu A1-A5 của Vườn,
kết hợp với các biện pháp can thiệp, đã mang lại chuyển biến rõ rệt. Hệ sinh
thái được cải thiện, cây năn kim phát triển trở lại, lúa ma bắt đầu phục hồi,
và nhiều loài chim quý hiếm quay về. Đặc biệt, trong năm 2024, sau hai năm vắng
bóng, 4 cá thể sếu đầu đỏ đã xuất hiện trở lại tại khu A5 Vườn quốc gia Tràm
Chim.
Các hoạt động sinh kế thích ứng lũ cũng được đẩy mạnh.
UNDP Việt Nam đã hỗ trợ 5/14 tổ cộng đồng tỉnh Đồng Tháp tạo sinh kế, tham gia
canh tác lúa hữu cơ - mô hình lúa - cá, giảm từ 3 xuống 2 vụ trồng lúa, tận dụng
một vụ nuôi cá. Tại ấp Bình Thành, Hợp tác xã Quyết Tiến đã trữ cá nước ngọt
mùa lũ trên diện tích hơn 200 ha, giúp bà con có thêm thu nhập đáng kể.
Tại Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, UNDP Việt Nam đã
phối hợp với Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã (SVW) triển khai hoạt động bảo vệ
môi trường sống an toàn cho 300 cá thể voọc mông trắng, cùng khoảng 200 loài
chim di cư và bản địa. Dự án cũng nâng cao nhận thức cộng đồng về du lịch có
trách nhiệm.
Theo UNDP, công tác bảo tồn chỉ bền vững khi khuyến khích
sự tham gia, đồng thuận của cộng đồng, hợp tác xã và người dân. Đây cũng là
đóng góp quan trọng cho Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050 (NBSAP) tại Việt Nam. Các hoạt động của dự án BES-Net đều đặt
con người làm trung tâm, ưu tiên hòa nhập xã hội, đặc biệt chú trọng vai trò của
thanh niên, phụ nữ và người yếu thế.
Một trong những nội dung quan trọng của BES-Net là thử
nghiệm Đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước cấp cơ sở tại Vườn quốc
gia Tràm Chim, làm cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách dành cho vùng đất
ngập nước và biển trong tương lai. Đề án thu thập cơ sở khoa học, dữ liệu xác định
bốn nhóm dịch vụ gồm: cung cấp, điều tiết, văn hóa và hỗ trợ, với hai hoạt động
chi trả chính là nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái.
Ông Triệu Văn Hùng, chuyên gia kinh tế môi trường, cho biết
đề án sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để định giá giá trị hệ sinh thái, làm cơ sở
xác định mức chi trả hợp lý, thuyết phục. Ông kỳ vọng Ban quản lý Vườn quốc gia
Tràm Chim phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tham mưu phê duyệt đề án thí điểm
cho vùng đất ngập nước, có thể bắt đầu từ hoạt động du lịch sinh thái.
Quảng Nam đưa Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên của cả nước đi vào hoạt động
07:54, 16/05/2024
Phát triển bảo tồn đa dạng sinh học ngoài các khu bảo tồn, đem lại sinh kế bền vững
08:00, 19/12/2023
Việt Nam và 8 quốc gia cùng trao đổi sáng kiến về bảo tồn đa dạng sinh học
Cầu nội địa tạo động lực mới cho các doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ Việt
Thị trường tiêu dùng Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng bán lẻ hai chữ số trong tháng 8/2025. Xu hướng này không chỉ phản ánh sức mua nội địa ngày càng cải thiện, mà còn tạo nền tảng để các doanh nghiệp đầu ngành như Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đẩy nhanh chiến lược mở rộng, gia tăng hiệu quả kinh doanh trong những tháng còn lại của năm.
Thủ tướng giao 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho cộng đồng doanh nghiệp
Tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của diễn đàn, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân…
Gỗ Canada mở ra tiềm năng mới cho các nhà sản xuất Việt Nam
Gỗ Canada sở hữu nhiều đặc tính nổi bật, điển hình như hiệu năng vượt trội, dễ gia công, khối lượng nhẹ, độ bền và tỷ trọng cao, thân thiện với môi trường. Những ưu điểm này mang đến cho các nhà sản xuất một sự lựa chọn lý tưởng để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng cơ hội chinh phục thị trường xuất khẩu.
Cà phê giảm phát thải: Con đường nông nghiệp xanh của Sơn La
Trên hành trình xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát thải thấp, Sơn La đang khoác lên mình màu xanh mới. Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng nhau thay đổi thói quen canh tác: bớt phụ thuộc vào phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thay bằng chế phẩm sinh học, quy trình hữu cơ và kỹ thuật thân thiện môi trường, hướng tới một nền sản xuất bền vững, an lành…
Xuất khẩu tôm 8 tháng đạt gần 3 tỷ USD, tăng trưởng 23%
Xuất khẩu tôm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, 8 tháng năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc và EU trở thành động lực chính, còn Mỹ nổi lên như thị trường trọng yếu nhưng tiềm ẩn nhiều thách thức về thuế…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: