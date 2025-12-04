Hoàn thiện thể chế pháp luật, điều hành kinh tế đa mục tiêu, tạo cơ sở phát triển nhanh và bền vững

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 04/12/2025
Nêu bật các kết quả Chính phủ, Quốc hội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều đại biểu Quốc hội tiếp tục kiến nghị các giải pháp như hoàn thiện thể chế pháp luật để vận hành tối ưu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; điều hành kinh tế đa mục tiêu, tiếp cận theo cụm chính sách…
Sáng 4/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Các đại biểu Quốc hội khẳng định báo cáo của Chính phủ và Quốc hội đã đánh giá toàn diện, khách quan bức tranh phát triển đất nước trong 5 năm qua; nêu bật kết quả đạt được là rất nổi bật.
Đại biểu Ngô Trung Thành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh nhiệm kỳ khóa XV diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid, tạo ra thách thức lớn. Quốc hội có quyết sách lịch sử, chưa có tiền lệ với việc ban hành nghị quyết 30, trao quyền mạnh mẽ cho Chính phủ; đồng thời ban hành nhiều luật, nghị quyết khác đáp ứng yêu cầu bức thiết.
Chính phủ rất chủ động, sáng suốt, linh hoạt, triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống dịch, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế.
Đại biểu cũng nhắc đến dấn ấn trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhấn mạnh “tư duy cải cách, tầm nhìn thời đại”.
Trong bối cảnh đất nước vào giai đoạn phát triển mới, đại biểu Ngô Trung Thành kiến nghị cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật để vận hành tối ưu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm khai thác tối đa dư địa tăng trưởng từ cuộc cách mạng cải cách hành chính.
Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, bản lĩnh, chuyên nghiệp, tinh thông công nghệ, tư duy đổi mới và tạo dư địa để “cán bộ tự tin, dám hành động, mạnh dạn hành động vì mục tiêu chung”.
Còn đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM kiến nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế điều hành kinh tế đa mục tiêu, tiếp cận theo cụm chính sách, thay vì từng đạo luật đơn lẻ; triển khai thực hiện mạnh mẽ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát chính sách để thử nghiệm các mô hình kinh tế mới, tạo cơ sở phát triển nhanh và bền vững.
Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ cho biết Quốc hội đã kịp thời cụ thể hóa, thể hiện sự đồng hành với Chính phủ thông qua công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. “Nổi bật nhất là tư duy đổi mới về công tác lập pháp, trang bị và tăng cường ứng dụng công nghệ thích ứng với sự phát triển của Quốc hội số”, đại biểu nêu rõ.
Đề cập kết quả đạt đươc trong hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đại biểu Tô Ái Vang kiến nghị dự thảo báo cáo cần xem xét bổ sung kết quả, đánh giá tác động từ việc Quốc hội khóa XV thông qua cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực đường sắt và các lĩnh vực khác; ban hành 8 cơ chế chính sách đặc thù cho các chương trình mục tiêu quốc gia và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển 10 tỉnh, thành phố.
Giao Chính phủ thực hiện rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết thí điểm về cơ chế chính sách đặc thù đã được Quốc hội ban hành.
“Cần làm rõ cơ chế nào thực sự mang lại hiệu quả, tạo ra đột phá, cơ chế chính sách nào chưa phát huy và nguyên nhân vì sao. Bởi vì nghị quyết thí điểm có thời hạn trong 3- 5 năm, nên việc tổng kết kịp thời là cần thiết, để có định hướng kịp thời trong giai đoạn tiếp theo, tránh tạo ra khoảng trống pháp lý, lãng phí nguồn lực. Điều này cũng thể hiện nguyên tắc thận trọng trong xây dựng pháp luật”, đại biểu Tô Ái Vang kiến nghị.
Góp ý về dự thảo báo cáo của Quốc hội, đại biểu Dương Khắc Mai – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng kiến nghị cần chuyển mạnh sang yêu cầu ổn định pháp luật, đảm bảo tính dự báo, tính khả thi, chi phí tuân thủ hợp lý.
“Báo cáo nên nhấn mạnh rõ hơn yêu cầu hạn chế tối đa tình trạng luật vừa ban hành nhưng cần được sửa đổi. Đồng thời tăng cường giám sát từ sớm đối với chất lượng chính sách ngay từ khâu đầu xây dựng luật”, đại biểu Dương Khắc Mai cho biết.
Theo đại biểu, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để theo dõi, đôn đốc, tái giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; phải nhấn mạnh rõ hơn nội dung này trong phần định hướng nhiệm kỳ tới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động giám sát của Quốc hội.
Về mối quan hệ giữa chính sách và năng lực thực thi của địa phương, đại biểu cho rằng Quốc hội khóa XV đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách lớn về ngân sách, đầu tư công, phục hồi kinh tế sau đại dịch và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Song thực tiễn cho thấy năng lực tổ chức thực hiện giữa các địa phương còn chênh lệch.
Vì vậy, báo cáo cần nhấn mạng rõ hơn yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa quyết sách của Quốc hội và điều kiện đảm bảo thực hiện, tránh tình trạng chính sách đúng, nhưng triển khai chậm, hiệu quả không cao.
11:22, 03/12/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi khẩu hiệu: chính trị vững - kỷ luật vững - công nghệ vững - nghệ thuật quân sự vững - đời sống bộ đội vững, biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, tiêu chí rèn luyện, thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, xóa bỏ rào cản và mở rộng cơ hội cho hơn 8 triệu người khuyết tật trên cả nước, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
Đại biểu Quốc hội cho rằng cần đánh giá thực chất hơn chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều; tập trung nguồn lực trọng tâm xây dựng hạ tầng thiết yếu, tạo sinh kế bền vững và có cơ chế đặc thù đủ mạnh để triển khai thực hiện chương trình.
Chính phủ trình đề xuất mở rộng ưu đãi cho khu thương mại tự do nhằm tạo dư địa thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào TP.Hồ Chí Minh. Việc hoàn thiện cơ chế đặc thù sẽ giúp nâng năng lực cạnh tranh của đô thị đặc biệt, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho các hoạt động chiến lược…
Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào khép lại với nhiều kết quả thực chất, tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng – an ninh đến kinh tế, hạ tầng, giáo dục, mở rộng kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
