Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Như Nguyệt
18/11/2025, 08:35
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nếu sử dụng đúng, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ mà là động lực cốt lõi để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.
Theo chương trình phiên họp thứ 51, chiều tối 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.
Về dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, tờ trình nêu rõ trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công nghệ mũi nhọn của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mở ra nhiều cơ hội to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, cấp bách về quản lý, đạo đức và an toàn mà các quy định pháp luật hiện hành chưa bao quát đầy đủ.
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo hành lang pháp lý đột phá cho trí tuệ nhân tạo; kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời quản lý rủi ro, bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền con người và chủ quyền số. Dự thảo Luật gồm 8 chương, 36 điều.
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy các nội dung của dự thảo cơ bản phù hợp với quy định của Hiến pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát tính đồng bộ với một số luật, như: Bộ Luật Dân sự, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật…
Cho ý kiến về dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng trong quá trình xây dựng nội dung Luật cần cân nhắc dựa trên rủi ro bằng các biện pháp phòng ngừa sẽ phù hợp với khả năng thực tế của Việt Nam. Đồng thời cần nghiên cứu, thống nhất vai trò điều phối của Chính phủ và chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành liên quan.
Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý đến cơ chế, tác động của trí tuệ nhân tạo đến con người. “Bộ não của con người có thể sẽ lười đi, trí nhớ kém hơn và giảm kỹ năng học tập, nhất là đối với trẻ em”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội đã ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó bao gồm một chương “Chương IV: Trí tuệ nhân tạo” nhằm thiết lập nền tảng pháp lý ban đầu mang tính nguyên tắc cho việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Tuy nhiên, các nội dung quy định này chưa hình thành hành lang pháp lý toàn diện, đủ thông thoáng để tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, phát triển, triển khai và sử dụng trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái toàn diện về trí tuệ nhân tạo.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nếu sử dụng đúng, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ mà là động lực cốt lõi để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.
Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng sẽ có nhiều thách thức, vì vậy cần có khung pháp lý kịp thời để kiểm soát, triển khai hiệu quả. Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đảm bảo quyền con người và quản lý rủi ro theo mức độ ảnh hưởng từ thấp đến cao.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035.
Thủ tướng Việt Nam và Algeria nhấn mạnh sự kết nối lịch sử và hiện tại, sự đoàn kết trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi trong tương lai chính là nền tảng để xây dựng hai đất nước hùng cường...
Bộ Chính trị và Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 208-KL/TW về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, xác định mô hình, cơ cấu, quyền hạn và lộ trình chuyển giao tổ chức đảng về các cấp phù hợp...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng...
Trong chuyến công tác tại Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ các dự án chiến lược tại Cụm đảo Hòn Khoai, nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế biển gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo động lực mới cho cực Nam Tổ quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
