Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn tất xem xét 40 nội dung của Phiên họp thứ 50

Chiều 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 50, hoàn tất việc xem xét 40 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10...

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ sau 6,5 ngày làm việc rất khẩn trương, phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, với 40 nội dung xem xét, thảo luận trực tiếp tại phiên họp và một số nội dung khác được cho ý kiến, quyết định bằng văn bản.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10. Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ cũng đã họp để thống nhất lại các nội dung trình tại kỳ họp này.

Theo đó Kỳ họp thứ 10 sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 23 dự án luật, nghị quyết, 7 nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, đối ngoại và công tác nhân sự để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội cho biết chỉ còn 3 ngày nữa, Quốc hội sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 10. Khối lượng công việc trình ra kỳ họp này đặc biệt lớn; thời gian họp liên tục và kéo dài đến giữa tháng 12.

Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 8 nội dung đã được đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 10 nhưng các cơ quan còn đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, Ủy ban thường vụ Quốc hội chưa cho ý kiến.

Do vậy, trong Kỳ họp thứ 10, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức một số phiên họp (dự kiến vào Thứ Bảy các ngày 15/11/2025; ngày 29/11/2025 và ngày 6/12/2025) để xem xét, cho ý kiến về các nội dung đã có trong Chương trình và một số nội dung khác (nếu Chính phủ đề nghị). Đồng thời, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Các đại biểu dự Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cuối tháng 12, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng phải họp một đợt để xem xét, quyết định một số công tác theo thẩm quyền.

Đồng thời dự kiến bố trí 3 ngày thứ Bảy trong thời gian diễn ra Kỳ họp để tổ chức Diễn đàn về xây dựng Pháp luật; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất của Quốc hội; Hội nghị quán triệt về các nội dung công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm sau khi nghe báo cáo về chương trình Kỳ họp (chiều 17/10) Bộ Chính trị cơ bản thống nhất các đề xuất kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Còn ý kiến khác nhau ở một số luật Bộ Chính trị sẽ có văn bản kết luận.

“Bộ Chính trị cũng đánh giá mặc dù gần 50 luật nhưng có thể nói trong thời gian vừa qua Đảng ủy Chính phủ, Đảng Quốc hội, các bộ ngành phối hợp với Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đã chuẩn bị rất bài bản, chặt chẽ.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng rất tin tưởng Kỳ họp thứ 10 mặc dù nội dung nhiều, thời gian ít nhưng với cách làm đổi mới của chúng ta và ứng dụng về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo thì chúng ta sẽ làm thành công.”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các nội dung để kịp thời gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của kỳ họp.

Yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tập trung cao độ phục vụ tổ chức thành công, hiệu quả Kỳ họp thứ 10; phát huy tối đa tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm tất cả các nội dung trình Quốc hội được chuẩn bị chu đáo, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn vững chắc, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Đồng thời, công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp, từ hậu cần, thông tin, truyền thông, dân nguyện, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị tài liệu, điều hành kỳ họp... đều phải được triển khai thật chu đáo, kỹ lưỡng.