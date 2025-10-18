Thứ Bảy, 18/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn tất xem xét 40 nội dung của Phiên họp thứ 50

Như Nguyệt

18/10/2025, 11:55

Chiều 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 50, hoàn tất việc xem xét 40 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận. Ảnh: Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận. Ảnh: Quốc hội.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ sau 6,5 ngày làm việc rất khẩn trương, phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, với 40 nội dung xem xét, thảo luận trực tiếp tại phiên họp và một số nội dung khác được cho ý kiến, quyết định bằng văn bản.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10. Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ cũng đã họp để thống nhất lại các nội dung trình tại kỳ họp này.

Theo đó Kỳ họp thứ 10 sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 23 dự án luật, nghị quyết, 7 nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, đối ngoại và công tác nhân sự để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội cho biết chỉ còn 3 ngày nữa, Quốc hội sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 10. Khối lượng công việc trình ra kỳ họp này đặc biệt lớn; thời gian họp liên tục và kéo dài đến giữa tháng 12.

Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 8 nội dung đã được đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 10 nhưng các cơ quan còn đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, Ủy ban thường vụ Quốc hội chưa cho ý kiến.

Do vậy, trong Kỳ họp thứ 10, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức một số phiên họp (dự kiến vào Thứ Bảy các ngày 15/11/2025; ngày 29/11/2025 và ngày 6/12/2025) để xem xét, cho ý kiến về các nội dung đã có trong Chương trình và một số nội dung khác (nếu Chính phủ đề nghị). Đồng thời, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Các đại biểu dự Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Các đại biểu dự Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cuối tháng 12, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng phải họp một đợt để xem xét, quyết định một số công tác theo thẩm quyền.

Đồng thời dự kiến bố trí 3 ngày thứ Bảy trong thời gian diễn ra Kỳ họp để tổ chức Diễn đàn về xây dựng Pháp luật; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất của Quốc hội; Hội nghị quán triệt về các nội dung công tác bầu cử. 

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm sau khi nghe báo cáo về chương trình Kỳ họp (chiều 17/10) Bộ Chính trị cơ bản thống nhất các đề xuất kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Còn ý kiến khác nhau ở một số luật  Bộ Chính trị sẽ có văn bản kết luận. 

“Bộ Chính trị cũng đánh giá mặc dù gần 50 luật nhưng có thể nói trong thời gian vừa qua Đảng ủy Chính phủ, Đảng Quốc hội, các bộ ngành phối hợp với Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đã chuẩn bị rất bài bản, chặt chẽ.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng rất tin tưởng Kỳ họp thứ 10 mặc dù nội dung nhiều, thời gian ít nhưng với cách làm đổi mới của chúng ta và ứng dụng về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo thì chúng ta sẽ làm thành công.”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các nội dung để kịp thời gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của kỳ họp.

Yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tập trung cao độ phục vụ tổ chức thành công, hiệu quả Kỳ họp thứ 10; phát huy tối đa tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm tất cả các nội dung trình Quốc hội được chuẩn bị chu đáo, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn vững chắc, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Đồng thời, công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp, từ hậu cần, thông tin, truyền thông, dân nguyện, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị tài liệu, điều hành kỳ họp... đều phải được triển khai thật chu đáo, kỹ lưỡng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

08:29, 08/10/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2026, thu ngân sách dự kiến giảm hơn 44.000 tỷ đồng

15:37, 17/10/2025

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2026, thu ngân sách dự kiến giảm hơn 44.000 tỷ đồng

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

13:42, 17/10/2025

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Từ khóa:

Quốc hội

Chủ đề:

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Sửa Luật Đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh

Sửa Luật Đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh

Việc xây dựng Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...

Chưa sửa Luật Đất đai để đảm bảo các giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ

Chưa sửa Luật Đất đai để đảm bảo các giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ

Lý do chưa sửa Luật Đất đai là cần có đánh giá toàn diện khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ, toàn diện, đồng bộ, liên thông; đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật...

Ngày Vì người nghèo 17-10: Giảm nghèo bền vững - Từ thành tựu đến định hướng tương lai

Ngày Vì người nghèo 17-10: Giảm nghèo bền vững - Từ thành tựu đến định hướng tương lai

Công tác giảm nghèo bền vững của Việt Nam là chủ trương lớn, quan trọng xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu giảm nghèo và nay tiếp tục vươn lên với tinh thần tự lực để thoát nghèo cho các giai đoạn sau.

Bất thường gần 20 nghìn tỷ đồng từ ngân hàng lớn chảy về ngân hàng cổ phần qua kênh trái phiếu

Bất thường gần 20 nghìn tỷ đồng từ ngân hàng lớn chảy về ngân hàng cổ phần qua kênh trái phiếu

Thông tư 01/2021/TT-NHNN dẫn đến tình trạng các ngân hàng Nhà nước chi phối vốn dồn hàng chục nghìn tỷ đồng mua trái phiếu ngân hàng cổ phần với lãi suất rất thấp nhưng kỳ hạn dài và thiếu căn cứ để giám sát. Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần sửa đổi thông tư này...

Chuyển mạnh tư duy chính sách, chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi

Chuyển mạnh tư duy chính sách, chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, ưu tiên nguồn lực và cơ chế chính sách để chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn già hóa dân số.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Chìa khóa” để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Kinh tế xanh

2

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 12-18/10/2025: Mỹ - Trung bắt đầu vòng đối đầu mới, giá vàng vẫn tăng "sốc"

Thế giới

3

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

4

Thiên đường dành cho người thích "du lịch sách"

Du lịch

5

Siêu du thuyền Ovation of the Seas đưa hàng nghìn khách quốc tế đến Huế

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy