Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Chiều 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 51, cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực đất đai, giáo dục và dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi)...

Theo đó, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai gồm 3 chương, 13 điều, trong đó có các nội dung để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết với các lý do như đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được Chính phủ chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các nội dung quy định tại dự thảo Nghị quyết, bảo đảm phù hợp quy định của Hiến pháp; không mâu thuẫn, chồng chéo với các pháp luật hiện hành; bảo đảm tính khả thi, công bằng, minh bạch, không gây khiếu kiện, khiếu nại, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân…

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội, khách mời tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Còn Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo gồm 11 điều.

Dự thảo quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Cho ý kiến đối với dự thảo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý dự thảo Nghị quyết còn dàn trải, đồng thời đề nghị cần tập trung vào một số cơ chế, chính sách thật sự đặc thù, vượt trội.

Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát dự thảo Nghị quyết để tránh trùng lặp với các cơ chế, chính sách được thể hiện tại dự thảo Luật, Chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, bảo đảm tính khả thi của chính sách.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần đánh giá kỹ lưỡng, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách đặc thù thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo, chính sách ưu tiên dành trụ sở cơ quan dôi dư sắp xếp cho giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ảnh: Quốc hội.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu quy định cụ thể hơn về vấn đề nâng cao năng lực số; bố trí đủ nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển đổi số, phổ cập ứng dụng công nghệ trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục và đào tạo.

Kết luận nội dung thảo luận này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tư duy đổi mới, sự chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã đủ điều kiện để trình Quốc hội cho ý kiến thảo luận thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết mục đích ban hành Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, qua đó tạo hành lang pháp lý đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mặt khác, khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp cho dự trữ quốc gia; kế thừa và phát huy những quy định hiện hành đã được thực tiễn chứng minh đem lại các tác động tích cực đến kinh tế - xã hội của đất nước...

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát dự thảo nhằm bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng.

Đồng thời nhấn mạnh dự trữ quốc gia không chỉ phục vụ mục tiêu cứu trợ trong tình huống khẩn cấp mà cần thực sự trở thành dự trữ chiến lược; làm công cụ phục vụ điều tiết thị trường để bảo đảm nền kinh tế vận hành ổn định, hiệu quả theo quy luật thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa…