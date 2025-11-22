Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ

Chiều 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết những ngày vừa qua, mưa lũ đặc biệt lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng.

Đến thời điểm này, mưa lũ đã làm hàng chục người chết và mất tích; hơn 52.000 nhà dân bị ngập sâu; 167 nhà bị hư hỏng; trên 13.000ha hoa màu, 2.000ha cây lâu năm bị ảnh hưởng; hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều xã còn bị cô lập; tuyến giao thông Bắc – Nam có điểm sạt lở nghiêm trọng.

Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo kịp thời. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều công điện. Các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng và nhu yếu phẩm cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: “Mỗi tấm lòng dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý. Mỗi đóng góp dù ít hay nhiều đều trở thành động lực để đồng bào đứng dậy sau bão lũ”. Ảnh: Mặt trận

Bà Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chia sẻ sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích. Đồng thời tri ân lực lượng vũ trang, đội ngũ cứu hộ và những người dân đã không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định truyền thống “thương người như thể thương thân” luôn là giá trị bất biến của dân tộc, càng tỏa sáng khi đất nước gặp thiên tai, hoạn nạn. Hiện đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần sự chung tay, sẻ chia của người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài.

Tại buổi lễ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức phát động cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”.

Bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tổ chức thành viên Mặt trận, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, người lao động, văn nghệ sĩ, trí thức và mọi người dân Việt Nam phát huy truyền thống nhân ái, chung sức giúp bà con vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Mỗi tấm lòng dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý. Mỗi đóng góp dù ít hay nhiều đều trở thành động lực để đồng bào đứng dậy sau bão lũ”. Bà Hoài cũng cam kết toàn bộ nguồn lực quyên góp sẽ được phân bổ minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời.

Tại lễ phát động, nhiều cơ quan, tổ chức đã ủng hộ hơn 112,6 tỷ đồng. Trong đó, TP.HCM hỗ trợ 40 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam 12 tỷ; TP.Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mỗi đơn vị 10 tỷ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 4 tỷ đồng; cùng nhiều bộ, ngành, địa phương khác tiếp tục đăng ký đóng góp.