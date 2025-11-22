Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Chiều 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết những ngày vừa qua, mưa lũ đặc biệt lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng.
Đến thời điểm này, mưa lũ đã làm hàng chục người chết và mất tích; hơn 52.000 nhà dân bị ngập sâu; 167 nhà bị hư hỏng; trên 13.000ha hoa màu, 2.000ha cây lâu năm bị ảnh hưởng; hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều xã còn bị cô lập; tuyến giao thông Bắc – Nam có điểm sạt lở nghiêm trọng.
Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo kịp thời. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều công điện. Các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng và nhu yếu phẩm cho người dân.
Bà Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chia sẻ sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích. Đồng thời tri ân lực lượng vũ trang, đội ngũ cứu hộ và những người dân đã không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định truyền thống “thương người như thể thương thân” luôn là giá trị bất biến của dân tộc, càng tỏa sáng khi đất nước gặp thiên tai, hoạn nạn. Hiện đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần sự chung tay, sẻ chia của người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài.
Tại buổi lễ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức phát động cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”.
Bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tổ chức thành viên Mặt trận, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, người lao động, văn nghệ sĩ, trí thức và mọi người dân Việt Nam phát huy truyền thống nhân ái, chung sức giúp bà con vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Mỗi tấm lòng dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý. Mỗi đóng góp dù ít hay nhiều đều trở thành động lực để đồng bào đứng dậy sau bão lũ”. Bà Hoài cũng cam kết toàn bộ nguồn lực quyên góp sẽ được phân bổ minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời.
Tại lễ phát động, nhiều cơ quan, tổ chức đã ủng hộ hơn 112,6 tỷ đồng. Trong đó, TP.HCM hỗ trợ 40 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam 12 tỷ; TP.Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mỗi đơn vị 10 tỷ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 4 tỷ đồng; cùng nhiều bộ, ngành, địa phương khác tiếp tục đăng ký đóng góp.
Bổ sung chỉ tiêu thống kê liên ngành nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác thống kê liên ngành; giúp tăng tính thống nhất, đồng bộ. Qua đó phục vụ tốt hơn cho hoạch định chính sách, điều hành phát triển kinh tế.
Trong các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik chiều ngày 21/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả, mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các cuộc tiếp xúc khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Czech trong giai đoạn mới.
Bộ Nội vụ khẳng định hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn...
Đại biểu Quốc hội đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) cần nghiên cứu đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, cung cấp các chính sách tín dụng bảo lãnh cho thương mại công nghệ, và đặc biệt là cơ chế hỗ trợ đàm phán các hợp đồng quốc tế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: