VN-Index có cơ hội hồi phục trong ngắn hạn, hướng đến mục tiêu 1.700 - 1.710 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/12/2025

Kết phiên 16/12, VN-Index tăng 33,17 điểm, tương đương 2,02% lên mốc 1.679,18 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 5,71 điểm, tương đương 2,29% lên 255,08 điểm.

Trong phiên tới, chỉ số sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự 1.685 -1.695 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index hồi phục tích cực với đà lan tỏa ở nhiều nhóm cổ phiếu. Đà tăng có thể tiếp diễn trong phiên tới, chỉ số sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự hội tụ của đường trung bình động 20 và 50 ngày, tương ứng vùng 1.685 -1.695 điểm.

Đây vẫn là giai đoạn khó khăn để tìm kiếm lợi nhuận khi dòng tiền vào thị trường còn khá hạn chế và vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro ngắn hạn đang hiện hữu ở giai đoạn cuối năm. Do đó, chúng tôi vẫn ưu tiên cho hoạt động quản trị rủi ro cho danh mục theo hướng nâng gia tăng tỷ trọng tiền mặt và đóng các vị thế ngắn hạn nếu giá vi phạm các ngưỡng trailing stop. Các nhịp tăng điểm của thị trường là thời điểm tốt để nhà đầu tư thực hiện cơ cấu tỷ trọng danh mục hơn là mở vị thế mua”.

Thị trường cần thu hẹp biên độ dao động và tìm điểm cân bằng mới trong vùng 1.630 – 1.690

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm điểm khi mở cửa phiên sáng. Khi giảm xuống ngưỡng 1.630 (tương đương Fibonacci 0.236), lực cầu bắt đáy tại đây giúp chỉ số hồi phục đến khi gặp ngưỡng 1,690 (tương đương Fibonacci 0.5) thì chững lại. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.679,18 điểm, tăng hơn 33 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí tiếp tục tăng mạnh hơn 5%, theo sau là ngành Bán lẻ, Du lịch và giải trí,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. Trong những phiên tới, thị trường cần thu hẹp biên độ dao động và tìm điểm cân bằng mới trong vùng 1.630 – 1.690”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang vượt lên giai đoạn điều chỉnh 5 phiên liên tiếp để chuyển sang phục hồi tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau 05 phiên liên tiếp giảm điểm từ vùng giá VN-Index 1.770 điểm và cân bằng, phân hóa tốt hơn trong phiên trước. VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay về quanh 1.630 điểm. Thanh khoản thấp trong phiên sáng thể hiện áp lực cung thấp, khi nhiều nhóm mã sau giai đoạn giảm giá mạnh đã về vùng quá bán ngắn hạn trong phiên trước. Thị trường sau đó phục hồi tốt với lực cầu gia tăng, thanh khoản tăng tốt khi giá hồi phục. Kết phiên VN-Index tăng 33,17 điểm (+2,02%) lên mức 1.679,18 điểm, kiểm tra lại kháng cự tâm lý 1.700 điểm. VN30 tăng tốt hơn 40,03 điểm (+2,14%) lên mức 1.909,87 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm.

Độ rộng trên HOSE tích cực trở lại sau 05 phiên chịu áp lực điều chỉnh với 253 mã tăng giá. Nổi bật ở nhóm mã dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản phục hồi tốt sau giai đoạn giảm giá mạnh, một số chịu áp lực giải chấp ngắn hạn...; 66 mã giảm giá và 51 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 25,2% so với phiên trước. Cho thấy lực cầu bắt đáy ngắn hạn gia tăng sau giai đoạn giảm giá mạnh. Khối ngoại mua ròng với giá trị 6,5 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE, hỗ trợ tích cực diễn biến nhiều cổ phiếu.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F1512 kết phiên ở mức 1.912,6 điểm, tăng 2,36% so với phiên trước. Chênh lệch chuyển sang dương 2,73 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 từ + 2,13 điểm đến -5,47 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng mạnh 37,1% so với phiên trước. Cho thấy các trader tăng mạnh các vị thế đầu cơ trong phiên, cover các vị thế bán. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 phục hồi kiểm tra lại kháng cự quanh 1.925 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2512 là 35.782, giảm các vị thế nắm giữ. Kỳ hạn VN30F1512 sẽ đáo hạn trong 02 phiên tiếp theo.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang vượt lên giai đoạn điều chỉnh 05 phiên liên tiếp để chuyển sang phục hồi tích lũy trên vùng hỗ trợ 1.600 điểm - 1.620 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm - 1.710 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 9/2025. Thị trường hồi phục tốt do áp lực cung giảm khi nhiều mã sau giai đoạn giảm giá mạnh đã về các vùng hỗ trợ mạnh trung hạn như các vùng giá trung bình 01 năm. Tuy nhiên áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.700 điểm - 1.730 điểm trong những phiên đến.

Thị trường đã phục hồi tốt trong phiên hôm nay với thanh khoản cải thiện. Một phần do nhiều mã nhóm bất động sản, chứng khoán... sau giai đoạn giảm giá mạnh dẫn đến áp lực giải chấp ngắn hạn đã hồi phục tốt trở lại. Nếu bóc tách ảnh hưởng của VinGroup lên chỉ số VN-Index thì đa số nhiều mã, nhóm mã đang tạo vùng cân bằng sau giai đoạn tạo đỉnh, giảm giá kéo dài từ tháng 09-10/2025 đến nay. Nhiều mã sau giai đoạn điều chỉnh mạnh đang ở vùng định giá tương đối hợp lý, với rủi ro được kiểm soát tốt hơn. Chúng tôi sẽ sẽ cập nhật các cơ hội theo dõi đầu tư, dựa đánh giá thận trọng vào kỳ vọng kết quả kinh quí IV/2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của các doanh nghiệp.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng của chỉ số VN-Index là hồi phục trong ngắn hạn, hướng đến mục tiêu 1.700 - 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 33,2 điểm (+2%), đóng cửa ở mức 1.679,2 điểm. Chỉ số giảm điểm trong phiên sáng nhưng đã phục hồi mạnh trở lại từ đầu phiên chiều nhờ lực cầu lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó nổi bật nhất ở nhóm Tài chính và Bất động sản.

Chúng tôi thay đổi quan điểm về xu hướng của chỉ số VN-Index sang hồi phục trong ngắn hạn, hướng đến mục tiêu 1.700 - 1.710. Một số yếu tố hiện đang hỗ trợ cho thị trường như (1) lãi suất liên ngân hàng ON giảm mạnh trong các phiên gần nhất cho thấy sức ép về thanh khoản trong ngắn hạn tạm thời được giảm bớt và (2) dòng tiền lan toả đều ở các nhóm ngành lớn như Ngân hàng, BĐS và Chứng khoán. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng áp lực thanh khoản tại hệ thống ngân hàng trong dài hạn vẫn chưa được cải thiện khi lãi suất huy động các kỳ hạn đang tăng nhanh. Do đó, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một nhịp hồi diễn ra trong ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng NĐT đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi để cơ cấu lại danh mục”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục và VN-Index có thể sớm thử thách ngưỡng kháng cự 1.709 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách ngưỡng kháng cự 1.709 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần khi đà giảm có dấu hiệu chững lại, tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn và cơ hội mua mới đang dần xuất hiện. Tuy nhiên, áp lực cung lớn vẫn còn và các NĐT cần thận trọng ở phiên tới, các vị thế mua vào chỉ canh ở các thời điểm điều chỉnh của thị trường.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp. Đồng thời, các nhà đầu tư có thể mua mới (*) với tỷ trọng thấp dưới 5%”.

Chỉ số VN-Index có thể cần kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn, nhằm tích lũy thêm động lực trước khi có thể quay lại vùng đỉnh cũ quanh 1.770 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên tăng điểm nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đi cùng sự hưởng ứng ở nhiều cổ phiếu khác trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đã tạo đáy và đảo chiều hướng lên thể hiện cho lực cầu bắt đáy mạnh mẽ của thị trường.

Đồng thời, chỉ báo CMF tiếp tục duy trì trên ngưỡng 0 cùng với thanh khoản gia tăng cho thấy dòng tiền bắt đáy dần trở lại với thị trường. Với kịch bản đà tăng giá tiếp tục được duy trì trong những phiên tới, chỉ số chung có thể sẽ cần kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh đường MA20 ngày, tương đương vùng 1700 điểm, nhằm tích lũy thêm động lực trước khi có thể quay lại vùng đỉnh cũ quanh 1.770 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung đảo chiều vượt lên mốc hỗ trợ MA20 nhờ thanh khoản mua chủ động gia tăng cuối phiên chiều. Đồng thời, chỉ báo MACD đã tạo đáy xác nhận xu hướng hồi phục của VN-Index.

VN-Index bật lên sau khi chạm vùng hỗ trợ 1630 với sắc xanh lan tỏa diện rộng nhờ sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang trong đà tăng tốt, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công khi thu hút sự trở lại của lực cầu tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm ngân hàng, đầu tư công, thép, và chứng khoán”.

VN-Index đã điều chỉnh mạnh trong tuần qua nên không loại trừ khả năng chỉ số tăng trong sự giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap)

“Xuất hiện tín hiệu khả quan từ lực cầu giá thấp diện rộng quanh vùng giá 1.630 điểm sẽ gia cố khả năng tạo đáy tại đây và vùng 1.690-1.700 sẽ là mục tiêu tiếp theo trong phiên 17/12. Tuy nhiên, VN-Index đã điều chỉnh mạnh trong tuần 08-12/12 nên không loại trừ khả năng chỉ số tăng trong sự giằng co, ảnh hưởng bởi hoạt động bán tồn đọng từ giai đoạn giảm mạnh trước”

VN-Index tiếp tục biến động mạnh theo chiều tích cực và bứt phá qua khu vực 1.650 - 1.660

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục biến động mạnh theo chiều tích cực và bứt phá qua khu vực 1.650 - 1.660. Sự cải thiện đồng thời của điểm số và thanh khoản, cùng tín hiệu hồi phục của các chỉ báo động lượng đang củng cố kịch bản cân bằng ngắn hạn của chỉ số.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.700 – 1.710 và Hỗ trợ 1.660”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.