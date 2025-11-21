Thứ Sáu, 21/11/2025

Trang chủ Dân sinh

Sẵn sàng thu dung cấp cứu, kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân vùng ngập lụt

Nhật Dương

21/11/2025, 15:34

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai cần tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 21/11, Bộ Y tế đã gửi công điện đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn; công điện đồng thời được gửi đến các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung.

Thực hiện Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai; để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế trong công tác ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân theo phương châm 4 tại chỗ.

Tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra. Phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế trong quá trình tham gia ứng phó thiên tai.

Cùng với đó, chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Ngoài ra, các đơn vị cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt và vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để người dân sử dụng thực phẩm không an toàn, nguồn nước ô nhiễm.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng (nếu có), gửi về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

