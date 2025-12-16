Tổ chức trong nước mạnh tay bán ròng, tự doanh gom

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng 798.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 512.3 tỷ đồng. Trong khi đó Tự doanh mua ròng 497.1 tỷ đồng...

Những nỗ lực kiên nhẫn của dòng tiền đã được đền đáp bằng một phiên đảo chiều ấn tượng của thị trường. VN-Index trong buổi sáng chịu áp lực bán mạnh, có thời điểm giảm hơn 17 điểm khi nhiều cổ phiếu bị xả hàng đồng loạt. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, lực cầu bắt đáy gia tăng rõ rệt giúp chỉ số dần thu hẹp đà giảm và bật tăng mạnh về cuối phiên.

Kết thúc giao dịch, VN-Index bứt phá 33 điểm, tương ứng tăng 2,02%, lên mức 1.679,18 điểm. Độ rộng thị trường cải thiện mạnh với 253 mã tăng giá, áp đảo so với 66 mã giảm. Nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng kịch trần, đáng chú ý có HDB, EIB, VND, VPL, BSR và GEX.

Trong nhóm ngân hàng, ngoài HDB và EIB tăng trần, hàng loạt mã khác cũng phục hồi tích cực như LPB, VPB, MBB, CTG và TCB. Nhóm chứng khoán duy trì đà hồi phục mạnh, với SSI tăng 6,51%, VIX tăng 5,05% và VCI tăng 2,55%. Ở nhóm bất động sản, các cổ phiếu họ Vin diễn biến tích cực khi VHM và VRE tăng bình quân khoảng 2,6%, trong khi VIC giữ giá tham chiếu.

Nhiều mã địa ốc khác cũng quay đầu tăng mạnh, tiêu biểu như KDH tăng 6,76%, cùng với PDR, KBC, TCH và DXG đồng loạt bứt phá. Nhìn tổng thể, thị trường ghi nhận một phiên hồi phục kỹ thuật đáng chú ý sau hơn một tuần giảm sâu. Các nhóm ngành như nguyên vật liệu, tiêu dùng, bán lẻ, vận tải hàng không và công nghệ thông tin cũng đồng loạt phủ sắc xanh.

Thanh khoản cải thiện đáng kể khi dòng tiền bắt đáy tham gia mạnh mẽ, với giá trị khớp lệnh trên cả ba sàn đạt khoảng 27.000 tỷ đồng.

Khối ngoại giao dịch tương đối cân bằng, chỉ bán ròng nhẹ khoảng 126.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 8.1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCX, MWG, VIX, BSR, SSI, VNM, CTG, KDH, CII, GEX.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VCB, DGC, VCK, STB, FPT, VRE, MBB, MSN.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 295.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 95.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, VIC, SHB, DGC, HAG, VCK, VHM, MBB, NLG, VJC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: SSI, GEX, HPG, VNM, PC1, CII, BSR, HDB, VCG.

Tự doanh mua ròng 497.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 408.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, VIC, HPG, VPB, ACB, MSN, DGC, VHM, MBB, VJC. Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, SSI, CTG, PVD, E1VFVN3O, CII, VIB, BSR, GEX, HSG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 798.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 512.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, TCX, MWG, KDH, VHM, SHB, HAG, VPB, VJC, CTG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng có VCB, VCK, HDB, GEX, VCI, PC1, STB, VCG, TCB, SSI.

Tự doanh mua ròng 497.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 408.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, VIC, HPG, VPB, ACB, MSN, DGC, VHM, MBB, VJC. Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, SSI, CTG, PVD, E1VFVN3O, CII, VIB, BSR, GEX, HSG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 798.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 512.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, TCX, MWG, KDH, VHM, SHB, HAG, VPB, VJC, CTG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng có VCB, VCK, HDB, GEX, VCI, PC1, STB, VCG, TCB, SSI.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.419,1 tỷ đồng, tăng +4,8% so với phiên liền trước và đóng góp 12,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 840 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Hóa chất, Thiết bị điện, Dầu khí, Phần mềm, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Kho bãi, Vật liệu xây dựng & nội thất, Hàng không, Nhựa, cao su & sợi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.