Vân Đồn - Điểm hẹn du lịch yêu thích của giới trẻ

Giới trẻ ngày nay, đặc biệt là thế hệ Gen Y và Gen Z, đang định hình lại cách tiếp cận du lịch. Họ không chỉ tìm kiếm những điểm đến để chụp ảnh “check-in” mà còn khao khát khám phá văn hóa bản địa, hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương và lưu giữ hành trình theo cách riêng.

Xu hướng này đã thúc đẩy ngành du lịch thay đổi, từ việc xây dựng sản phẩm, dịch vụ đến cách thức vận hành để đáp ứng nhu cầu mới.

Không chỉ là “check-in”, giới trẻ ngày nay còn muốn được chạm vào mạch nguồn văn hóa của những vùng đất. Ảnh: Everland.

DU LỊCH ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ KỂ CHUYỆN

Nhịp sống năng động, hối hả khiến giới trẻ thay đổi thói quen du lịch. Thay vì lập kế hoạch chi tiết từ nhiều tháng trước, họ sẵn sàng “xách ba lô lên và đi” theo cảm hứng. Mỗi chuyến đi là cơ hội để khám phá thiên nhiên, trải nghiệm bản sắc địa phương và tạo nên những câu chuyện riêng. Từ leo núi, trekking rừng, chèo kayak, lặn ngắm san hô, câu cá, thưởng thức ẩm thực truyền thống đến hòa mình vào nhịp sống của cộng đồng bản địa, tất cả đều mang lại những trải nghiệm độc đáo.

Giới trẻ, với sự thành thạo công nghệ và khả năng sáng tạo nội dung, thường chia sẻ hành trình của mình qua YouTube, TikTok, podcast hay blog cá nhân. Một đoạn ghi âm tiếng gà gáy sáng, một video ngắn ghi lại cảnh hoàng hôn trên biển, tiếng sóng vỗ vào bãi cát, hình ảnh làng chài nhộn nhịp vụ cá cơm hay cánh đồng lúa chín vàng đều được họ ghi lại chân thực. Những câu chuyện này không chỉ phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống thường nhật mà còn làm sống động bức tranh văn hóa của mỗi vùng đất, tạo nên sức hút đặc biệt.

Mỗi chuyến đi là một câu chuyện để kể về sự giao thoa, kết nối giữa cảm xúc cá nhân với các giá trị văn hóa bản địa. Ảnh: Everland.

Chính sự sáng tạo và cảm hứng từ những “sứ giả du lịch” trẻ đã đưa những địa danh ít được biết đến, như các làng quê yên bình hay hòn đảo hoang sơ, trở thành điểm đến hấp dẫn. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cho ngành du lịch: phải đổi mới sản phẩm, dịch vụ và cách vận hành để bắt kịp xu hướng của thế hệ trẻ.

VÂN ĐỒN - ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG CỦA GEN Y VÀ GEN Z

Chỉ cách Hà Nội khoảng 2,5 giờ di chuyển, Vân Đồn đang trở thành điểm đến yêu thích của thế hệ Gen Y và Gen Z - những người đề cao trải nghiệm, yêu khám phá và theo đuổi xu hướng du lịch kết hợp làm việc (workcation). Với hạ tầng ngày càng hiện đại, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp gồm biển xanh, cát trắng, rừng ngập mặn, rạn san hô, làng chài cổ và những bè cá nhấp nhô, Vân Đồn mang đến không gian nghỉ dưỡng yên bình nhưng đầy trải nghiệm giữa lòng di sản.

Theo thống kê của ngành du lịch Quảng Ninh, trong 7 tháng đầu năm 2025, Vân Đồn đã đón gần 1,5 triệu lượt khách, đạt doanh thu khoảng 2.253 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ. Đặc biệt, dịp lễ 30/4 - 1/5 ghi nhận lượng khách tăng 40%, trong đó phần lớn là giới trẻ Gen Y và Gen Z, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến này.

Các hoạt động gắn liền với thiên nhiên và văn hóa bản địa như hái cam, câu cá, tham quan làng chài, khám phá di tích lịch sử – văn hóa, chèo kayak, lặn ngắm san hô hay thưởng thức hải sản tươi ngon như sá sùng, sam biển, mực, ghẹ… đều được giới trẻ yêu thích. Nổi bật trong số đó là tour “Một ngày làm ngư dân”, nơi du khách trực tiếp tham gia lao động cùng người dân vùng biển, qua đó cảm nhận sâu sắc sự vất vả nhưng đầy thi vị trong đời sống ngư dân.

Bên cạnh trải nghiệm bản địa, Vân Đồn cũng đang hoàn thiện hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp. Nhiều dự án quy mô lớn đã và đang đi vào hoạt động như Wyndham Garden Sonasea, Angsana Quan Lạn, Grand Pearl Beach & Resort Minh Châu, Vạn Yên Resort hay Quần thể Thương mại & Giải trí Nghệ thuật Phương Đông, đáp ứng nhu cầu lưu trú, vui chơi và giải trí đa dạng của du khách trẻ.

CRYSTAL HOLIDAYS HARBOUR VÂN ĐỒN - ĐIỂM ĐẾN KHÔNG THỂ BỎ LỠ

Nằm tại vị trí đắc địa với hai mặt giáp vịnh Bái Tử Long, gần Bến cảng cao cấp Ao Tiên - cửa ngõ kết nối các điểm đến nổi tiếng như Bản Sen, Quan Lạn, Cô Tô, Ngọc Vừng, Minh Châu…, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được ví như “trái tim” của du lịch Vân Đồn. Đây là nơi giao thoa độc đáo giữa di sản biển đảo và nhịp sống hiện đại, mang đến cho giới trẻ một điểm dừng chân trọn vẹn cảm xúc trong hành trình khám phá miền di sản.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là điểm dừng lý tưởng cho những kỳ nghỉ đầy cảm xúc của giới trẻ. Ảnh: Everland.

Với quy mô gồm 5 tòa khách sạn - căn hộ du lịch và 1 tòa Trung tâm hội nghị quốc tế, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí hiện đại bậc nhất khu vực. Các căn hộ được thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng và tích hợp dịch vụ lưu trú, thương mại, giải trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ nghỉ dưỡng, làm việc đến vui chơi của thế hệ trẻ.

Dự án là một phần quan trọng trong hệ sinh thái du lịch thông minh “all-in-one” do Tập đoàn Everland phát triển tại Vân Đồn, nơi hội tụ lưu trú, mua sắm, thể thao và giải trí. Từ đây, du khách có thể tham gia hành trình trên du thuyền Crystal Holidays Cruise với lộ trình “The Beauty of Vân Đồn” để khám phá rừng, vịnh, đảo, trekking Vườn quốc gia Bái Tử Long, tắm biển tại Quan Lạn, Minh Châu hay thưởng thức hải sản tươi ngay trên bè cá của ngư dân Bản Sen.

Dự kiến đi vào hoạt động từ quý 4/2025, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không chỉ là không gian nghỉ dưỡng “chill” đúng điệu mà còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ khám phá chiều sâu văn hóa và lịch sử nghìn năm của vùng thương cảng cổ Vân Đồn.