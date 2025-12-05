Khu Đông: Mảnh ghép không thể thiếu trong chiến lược đô thị hóa Hà Nội 2035

Khu Đông Hà Nội hiện đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhờ hạ tầng hoàn thiện, nguồn cung mở rộng và dòng vốn đầu tư đổ về liên tục. Sự dịch chuyển của cư dân trẻ cùng sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn đang định hình nơi đây thành một “cực sống mới”, giữ vai trò ngày càng rõ nét trên bản đồ phát triển đô thị của Thủ đô.

SỰ TRỖI DẬY CỦA KHU ĐÔNG HÀ NỘI

Sự nổi lên của phía Đông Hà Nội những năm gần đây không còn là xu hướng nhất thời mà đã trở thành một chuyển dịch mang tính cấu trúc. Từ vị thế “lựa chọn thứ hai” giai đoạn 2018 - 2020, khu Đông đã thăng hạng mạnh mẽ nhờ quỹ đất rộng, mặt bằng phát triển thông thoáng và định hướng quy hoạch đồng bộ. Trong bối cảnh giá bất động sản nội đô tăng cao và nguồn cung hạn chế, khu vực này nhanh chóng trở thành điểm đến của dòng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư tìm kiếm không gian phát triển dài hạn hơn.

Các báo cáo thị trường ghi nhận mức độ quan tâm đối với bất động sản vùng ven tăng lên trong khi khu vực nội đô giảm gần 22%. Riêng khu Đông Hà Nội chiếm khoảng 26% tổng nguồn cung căn hộ mở bán mới của thành phố trong quý 3/2025, một con số cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn. Thanh khoản tại khu vực duy trì ổn định nhờ khả năng kết nối thuận lợi và mặt bằng giá dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng.

Theo các đơn vị nghiên cứu, nền giá tại khu Đông có biên độ tăng trưởng bền vững, trong khi tỉ lệ hấp thụ luôn cao do nhu cầu ở thực lớn. Sự xuất hiện của các chủ đầu tư có năng lực góp phần nâng chuẩn chất lượng dự án, tạo động lực phát triển dài hạn cho toàn khu vực.

Hạ tầng cũng là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự thăng hạng của khu Đông. Các công trình như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Vĩnh Tuy 2 và nút giao Cổ Linh giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển vào trung tâm.

Cùng với đó, các dự án chiến lược như vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi, tuyến kết nối Văn Giang - Hưng Yên và đặc biệt là vành đai 4 đang tái thiết lại mạng lưới giao thông toàn vùng. Khi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi vào vận hành, trục giao thương từ cửa khẩu đến cảng biển sẽ liền mạch hơn, củng cố vị thế của khu Đông trong chuỗi cung ứng miền Bắc.

Cùng lúc, các yếu tố vĩ mô như đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, cải thiện pháp lý hay chủ trương mở rộng địa giới Thủ đô đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu vực. Với quỹ đất lớn và khả năng tiếp nhận hạ tầng mới nhanh, khu Đông được đánh giá là một trong những điểm sáng của Hà Nội trong giai đoạn 2025–2035.

MỘT TÂM ĐIỂM SỐNG CÁ TÍNH MỚI BẮT ĐẦU HÌNH THÀNH

Cùng với sự phát triển của hạ tầng, khu Đông Hà Nội đang dần hình thành một diện mạo sống mới. Dòng cư dân trẻ và các gia đình tìm kiếm không gian sống rộng rãi, tiện ích đầy đủ và khả năng kết nối thuận lợi khiến nhịp sống đô thị nơi đây trở nên năng động hơn. Hệ thống dịch vụ, thương mại, trường học và tiện ích giải trí mở rộng tạo nên lựa chọn mới cho những người ưu tiên chất lượng sống trong mức giá hợp lý.

Sự chuyển dịch này phản ánh xu hướng phát triển đô thị theo chiều sâu, khi các dự án mới chú trọng quy hoạch bài bản, kiểm soát mật độ và nâng cao tỷ lệ không gian xanh. Lợi thế quỹ đất giúp khu Đông thuận lợi hình thành những khu đô thị quy mô, tạo lập môi trường sống đa dạng cùng hệ tiện ích ngày càng hoàn thiện, tiệm cận chuẩn phát triển của các thành phố lớn.

Trong bối cảnh đó, MIK Group, nhà phát triển bất động sản đã thành công với hàng loạt dự án lớn, dự kiến sẽ sớm ra mắt một tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City tại trung tâm phía Đông. Theo định hướng quy hoạch giai đoạn 1, dự án được kiến tạo theo tiêu chuẩn quốc tế bởi thương hiệu kiến trúc lừng danh NBBJ.

Sự xuất hiện của những dự án quy mô lớn, chú trọng chuẩn hóa chất lượng và kiến tạo trải nghiệm sống hiện đại, được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung chất lượng cao cho khu vực, đồng thời góp phần định hình chuẩn sống mới cho cư dân phía Đông trong tương lai.