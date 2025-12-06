Chủ Nhật, 07/12/2025

Trang chủ Bất động sản

Gần 66% tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư đã được sắp xếp

Thanh Xuân

06/12/2025, 08:49

Tính đến ngày 1/12/2025, tổng số cơ sở nhà, đất đã thực hiện xử lý là 17.496 cơ sở (chiếm 65,89%). Trong đó, bố trí cho mục đích y tế đối với 798 cơ sở; bố trí cho mục đích giáo dục 4.002 cơ sở; bố trí cho mục đích văn hóa thể thao 1.314 cơ sở; bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan hành chính sự nghiệp 7.952 cơ sở…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều nơi đã đạt kết quả rõ nét. Các xã mới hình thành sau sắp xếp cơ bản được bảo đảm xe ô tô phục vụ công tác chung; máy móc, thiết bị làm việc được bổ sung, nâng cấp. Đặc biệt, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý tăng lên đáng kể.

Làm rõ thêm kết quả này, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, thông tin tính đến ngày 1/12/2025, tổng số cơ sở nhà, đất thực hiện xử lý là 17.496 cơ sở (chiếm 65,89%). Trong đó, bố trí cho mục đích y tế đối với 798 cơ sở; bố trí cho mục đích giáo dục 4.002 cơ sở; bố trí cho mục đích văn hóa thể thao 1.314 cơ sở; bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan hành chính sự nghiệp 7.952 cơ sở...  Số cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý là 9.056 cơ sở.

Đại diện Thành phố Hà Nội góp ý kiến tại điểm cầu trực tuyến. Ảnh: BTC
Đại diện Thành phố Hà Nội góp ý kiến tại điểm cầu trực tuyến. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện UBND Thành phố Hà Nội cho biết Thành phố đã triển khai nhiệm vụ sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công ngay sau khi Trung ương ban hành các kết luận và nghị quyết liên quan. UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiều phương án xử lý, gồm: điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu; chuyển đổi công năng sang mục đích văn hóa, thể thao, công cộng; bàn giao cho cơ quan Trung ương; chuyển giao cho đơn vị sự nghiệp; thu hồi giao cơ quan tài nguyên và môi trường.

Trong khi đó, tỉnh Nghệ An - địa phương có nhiều kết quả nổi bật cũng ban hành đầy đủ kế hoạch, quy định để triển khai rà soát, xử lý tài sản công; tích cực phân loại, chuyển đổi công năng, hoặc chuyển giao tài sản về địa phương quản lý...

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung phát biểu tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: BTC
Thứ trưởng Đỗ Thành Trung phát biểu tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: BTC

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đánh giá qua báo cáo của các địa phương, hiện nay, các địa phương đều trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà, đất. Một số địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí, xử lý bước 1 các trụ sở, cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn có địa phương có số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý còn nhiều.

Theo kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì năm 2025 phải hoàn thành việc giao cho chủ thể quản lý, sử dụng, khai thác toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo UBND cấp tỉnh báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của địa phương, nhất là xử lý trụ sở, tài sản công theo Kết luận số 221- KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; phân công trách nhiệm cho các thành viên UBND, các Sở, ngành, phường, xã trong việc triển khai thực hiện; rà soát để ban hành đầy đủ, kịp thời văn bản theo thẩm quyền để triển khai các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành.

Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) trong quá trình triển khai thực hiện, để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm sớm hoàn thành công tác sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà đất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Từ tháng 12/2025, Bộ Tài chính sẽ công bố công khai tiến độ xử lý trụ sở dôi dư theo đúng Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao Sở Tài chính cập nhật kịp thời, chính xác tiến độ xử lý, nhằm bảo đảm thông tin chính xác, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá.

