Xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 1.759 dự án, cơ sở nhà đất

Chủ Nhật, 07/12/2025
Thanh Xuân
05/12/2025, 22:01
Các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc xử lý, giải quyết 1.759 dự án, cơ sở nhà đất; với tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 220.433 tỷ đồng…
Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về kết quả, tiến độ thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh.
Theo đó, các địa phương này đã tiến hành rà soát, xử lý 2.161 dự án, cơ sở nhà đất theo Đề án 153, Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết sổ 170/2024/QH15. Trong đó 4 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc xử lý, giải quyết 1.759 dự án, cơ sở nhà đất; với tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 220.433 tỷ đồng; đưa 6.101,51ha đất vào khai thác, sử dụng.
Cụ thể, thành phố Đà Nẵng hoàn thành xử lý 1.678/2.035 dự án, cơ sở nhà đất; tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 132.338 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng khoảng 3.643,8ha; đã thu về ngân sách nhà nước 1.490/2.306 tỷ đồng.
Tỉnh Khánh Hòa hoàn thành xử lý 55/76 dự án, cơ sở nhà đất; tổng giá trị vốn đầu tư 49.369,39 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng 2.414,45ha; với 16.7000 căn hộ, biệt thự đã đưa vào khai thác, sử dụng; thu về ngân sách Nhà nước 356,7 tỷ đồng.
Thành phố Hà Nội hoàn thành xử lý 24/38 dự án ; tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 26.959 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng khoảng 28,21ha.
Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xử lý 2/11 dự án; tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 11.770 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng khoảng 15.04ha.
Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc ban hành Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội là đúng đắn, cần thiết, phù hợp với thực tiễn.
Cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai tại 5 địa phương nêu trên đã cơ bản đầy đủ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền.
Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng chủ động, tích cực, quyết tâm, quyết liệt thực hiện, đạt kết quả tích cực, nhất là thành phố Đà Nẵng (đạt 82,42% với 1.759 dự án); tỉnh Khánh Hòa (đạt 72,3% với 55 dự án), góp phần tích cực vào khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.
Thanh tra Chính phủ cho biết sau 2 tháng kể từ Hội nghị toàn quốc về sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai theo Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết số 170/2024/QH15 và triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc thực hiện đã có những tiến triển, nhiều dự án được tiếp tục triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, cũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế.
Vì vậy, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố phải xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phân công bảo đảm 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”. Đồng thời, quá trình thực hiện phải bài bản, dựa trên các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thực tiễn; không nóng vội, phương pháp xử lý đảm bảo hiệu quả, nhân văn, thúc đẩy phát triển… trong đó, tập trung vào hai nội dung chính.
Thứ nhất, đối với các dự án, đất đai trong Đề án 153, Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết số 170/2024/QH15 tại 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh) phải tập trung để hoàn thành dứt điểm và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Thứ hai, đối với dự án, đất đai nằm ngoài Đề án 153, Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết số 170/2024/QH15 cần tiếp tục rà soát, tổng hợp và đề xuất phương án xử lý.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, theo Thanh tra Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố cần lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ để tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị trong quý 4/ 2025.
UBND 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh) tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phải xác định rõ đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, cần phân công, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.
Các dự án thuộc thẩm quyền của các địa phương, phải quyết liệt tháo gỡ, xử lý, không để kéo dài, hoàn thành việc xử lý trong năm 2025.
