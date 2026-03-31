Vân Đồn sẽ là lựa chọn điểm đến của làn sóng dịch chuyển du lịch
Tuấn Sơn
31/03/2026, 16:26
Ngày càng nhiều du khách lựa chọn các chuyến đi gần nhằm đối phó với tình trạng giá xăng dầu tăng cao, các chuyến bay nội địa, quốc tế bị cắt giảm hoặc phụ thu 200% nhiên liệu. Các điểm đến giúp du khách tiết kiệm chi phí đi lại mà vẫn tận hưởng được trọn vẹn những trải nghiệm đáng giá như Vân Đồn được dự báo sẽ dẫn đầu xu thế dịch chuyển này.
DU LỊCH ĐỔI HƯỚNG
Lên kế hoạch đi Châu Âu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cuối tháng 3 chị Hoài Phương (Hà Nội) lên mạng đặt vé máy bay thì “sốc toàn tập” khi các chuyến bay đều tăng giá, một vé khứ hồi nếu không quá cảnh tại các sân bay khu vực Trung Đông có giá lên tới 200 triệu đồng.
Chị Phương chuyển hướng sang Nhật Bản, Hàn Quốc thì giá vé cũng cao ngất cộng với thông tin từ giữa tháng 4/2026 nhiều chuyến bay sẽ bị cắt giảm, hành khách phải “canh” thông tin mỗi ngày mới biết được chuyến bay mình đặt có cất cánh được hay không.
Xác định đi du lịch bằng đường hàng không sẽ đối diện với nhiều rủi ro liên quan tới giá vé máy bay và lịch trình bấp bênh, chị Phương quyết định đổi hướng, tìm kiếm các điểm đến trong nước với tiêu chí: đi lại thuận tiện, không lệ thuộc vào các chuyến bay, điểm du lịch có cơ sở lưu trú tốt, 4-5 sao cùng dịch vụ du lịch đa dạng, ẩm thực phong phú, cảnh đẹp, chơi vui.
“Gia đình tôi chọn Vân Đồn cho kỳ nghỉ hè năm nay. Đã khá lâu rồi chưa trở lại vùng biển đảo hoang sơ này nên chúng tôi rất háo hức, dù lúc đầu cũng hơi lo vì sợ ít lựa chọn lưu trú chất lượng. Nhưng thật tình cờ, chúng tôi biết được ngay tại Vân Đồn mùa hè này sẽ khai trương 2 tòa căn hộ khách sạn Centara tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Khách sạn này có view trực diện biển rất đẹp, thuộc dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đặc biệt ở đây còn có các tour hấp dẫn đi khám phá các đảo nhỏ trong Vịnh Bái Tử Long nên cả nhà đều đang rất mong chờ kỳ nghỉ sắp tới...", chị Hoài Phương chia sẻ.
Không chỉ riêng chị Phương, rất nhiều du khách cũng đang “đổi hướng” kỳ nghỉ. Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy, các tour đường dài, tour quốc tế có dấu hiệu chững lại, trong khi nhu cầu du lịch nội địa gia tăng, đặc biệt với các điểm đến có thời gian di chuyển ngắn, thuận tiện.
VÂN ĐỒN - ĐIỂM ĐẾN DẪN ĐẦU LÀN SÓNG MỚI
Đặc khu Vân Đồn – thiên đường du lịch rừng, vịnh, đảo – đang nổi lên như điểm đến tiềm năng trong làn sóng dịch chuyển du lịch nội địa. Mới đây, vịnh Bái Tử Long vừa được Tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) xếp thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á, với danh xưng “Kỳ quan vịnh đá vôi”, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản và bản sắc văn hóa.
Theo đánh giá của Condé Nast Traveler, sức hút của Vịnh Bái Tử Long đến từ sự kết hợp hài hòa giữa bãi biển nhiệt đới, cảnh quan thiên nhiên phong phú, di sản cổ kính và nền văn hóa giàu bản sắc. Tạp chí này cũng đánh giá đây là khu vực còn nhiều “viên ngọc ẩn” mang lại trải nghiệm chân thực và khác biệt.
Song song với lợi thế tài nguyên, Vân Đồn đang được đầu tư mạnh mẽ theo định hướng đặc khu kinh tế thế hệ mới, với hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Du khách có thể dễ dàng tiếp cận bằng đường hàng không, cao tốc và trong tương lai là đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, mở rộng đáng kể khả năng kết nối liên vùng.
Nổi bật trong đó là Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư. Dự án quy mô hơn 5.600 tỷ đồng, cung cấp 2.274 phòng khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp cùng trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, được vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế.
Đây cũng là bảo chứng cho dòng sản phẩm căn hộ cao cấp tại dự án sẽ đem tới lợi nhuận ổn định, bền vững cho nhà đầu tư, đồng thời dự án cũng được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho vùng đất di sản, tạo cú hích nâng tầm diện mạo du lịch Vân Đồn trên bản đồ du lịch quốc tế.
Sở hữu vị trí bên vịnh Bái Tử Long, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sở hữu địa thế “di sản trong tầm với” hiếm có, kết nối nhanh tới cảng Ao Tiên, sân bay Vân Đồn và cao tốc liên vùng, dự án không chỉ góp phần nâng chuẩn hạ tầng lưu trú mà còn tạo nền tảng cho các mô hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp M.I.C.E phát triển.
Trong bối cảnh Vân Đồn xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đặt mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách trong năm 2026, cùng xu hướng “đi gần – đi ngắn – đa trải nghiệm” ngày càng rõ nét, khu vực này được đánh giá sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Đây cũng là cơ sở để các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại Vân Đồn, đặc biệt là những dự án đã sẵn sàng vận hành, gia tăng giá trị khai thác và dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ chính thức hoạt động vào mùa hè 2026. Không chỉ kiến tạo một điểm đến, một cơ sở lưu trú đẳng cấp, Tập đoàn Everland còn xây dựng các sản phẩm du lịch cao cấp, đáp ứng nhu cầu của du khách với các hải trình biển - đảo vô cùng hấp dẫn.
Trong dịp này, chủ đầu tư cũng chính thức mở bán một số lượng hạn chế các căn hộ du lịch biển cao cấp tại Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn với mức giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho chủ sở hữu.
* Du khách có thể trực tiếp booking trải nghiệm dịch vụ tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn và tham quan dự án qua số hotline chính thức: 0938 090 666.
LICOGI 18 Riverside: Giải pháp an cư an toàn tại Tây Hải Phòng
Kết thúc quý 1/2026, thị trường bất động sản không còn là sân chơi của những con số ảo hay những lời hứa hẹn “giấy”. Thay vào đó, sự lên ngôi của các giá trị thực đã định hình lại khẩu vị của cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực. Giữa bối cảnh đó, LICOGI 18 Riverside giai đoạn 2 nổi lên là một dự án đất nền hiếm hoi sở hữu pháp lý chuẩn, sổ đỏ sẵn sàng, trở thành "vịnh tránh bão" an toàn giữa tâm điểm phát triển Tây Hải Phòng.
Hỗ trợ đặc thù cho người sử dụng đất trong vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Dự thảo cơ chế hỗ trợ cho người sử dụng đất trong vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang được hoàn thiện, với mục tiêu xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Nội dung chính sách tập trung vào những trường hợp đặc thù cần có cách tiếp cận linh hoạt…
Bộ Xây dựng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương
Trong năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương. Thời gian triển khai là quý 2 và quý 3/2026...
Thị trường bất động sản cao cấp tăng tốc cho cuộc đua trải nghiệm
Sự thay đổi trong hệ giá trị sống của tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại các đô thị lớn đang kéo theo một chuyển dịch đáng chú ý trong cách thị trường bất động sản cao cấp được nhìn nhận và lựa chọn. Từ chỗ ưu tiên các tiêu chí truyền thống như diện tích, vị trí hay giá trị thương hiệu, không gian sống hàng hiệu ngày càng được nhìn nhận qua khả năng định hình phong cách sống và chất lượng trải nghiệm.
Tiện ích y tế 5 sao cùng “lá chắn” lãi suất đang tạo sức hút cho Ocean City
Vinmec Ocean Park 2 chính thức khai trương, Vinhomes ra chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm - hai cú hích đưa Ocean City - siêu đô thị phía Đông Hà Nội bước vào chu kỳ tăng trưởng mới: Chuẩn sống được nâng tầm; cộng đồng cư dân gia tăng và giá trị bất động sản nhân bản vượt mọi kỳ vọng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: