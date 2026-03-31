Vân Đồn sẽ là lựa chọn điểm đến của làn sóng dịch chuyển du lịch

Ngày càng nhiều du khách lựa chọn các chuyến đi gần nhằm đối phó với tình trạng giá xăng dầu tăng cao, các chuyến bay nội địa, quốc tế bị cắt giảm hoặc phụ thu 200% nhiên liệu. Các điểm đến giúp du khách tiết kiệm chi phí đi lại mà vẫn tận hưởng được trọn vẹn những trải nghiệm đáng giá như Vân Đồn được dự báo sẽ dẫn đầu xu thế dịch chuyển này.

DU LỊCH ĐỔI HƯỚNG

Lên kế hoạch đi Châu Âu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cuối tháng 3 chị Hoài Phương (Hà Nội) lên mạng đặt vé máy bay thì “sốc toàn tập” khi các chuyến bay đều tăng giá, một vé khứ hồi nếu không quá cảnh tại các sân bay khu vực Trung Đông có giá lên tới 200 triệu đồng.

Chị Phương chuyển hướng sang Nhật Bản, Hàn Quốc thì giá vé cũng cao ngất cộng với thông tin từ giữa tháng 4/2026 nhiều chuyến bay sẽ bị cắt giảm, hành khách phải “canh” thông tin mỗi ngày mới biết được chuyến bay mình đặt có cất cánh được hay không.

Xác định đi du lịch bằng đường hàng không sẽ đối diện với nhiều rủi ro liên quan tới giá vé máy bay và lịch trình bấp bênh, chị Phương quyết định đổi hướng, tìm kiếm các điểm đến trong nước với tiêu chí: đi lại thuận tiện, không lệ thuộc vào các chuyến bay, điểm du lịch có cơ sở lưu trú tốt, 4-5 sao cùng dịch vụ du lịch đa dạng, ẩm thực phong phú, cảnh đẹp, chơi vui.

“Gia đình tôi chọn Vân Đồn cho kỳ nghỉ hè năm nay. Đã khá lâu rồi chưa trở lại vùng biển đảo hoang sơ này nên chúng tôi rất háo hức, dù lúc đầu cũng hơi lo vì sợ ít lựa chọn lưu trú chất lượng. Nhưng thật tình cờ, chúng tôi biết được ngay tại Vân Đồn mùa hè này sẽ khai trương 2 tòa căn hộ khách sạn Centara tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Khách sạn này có view trực diện biển rất đẹp, thuộc dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đặc biệt ở đây còn có các tour hấp dẫn đi khám phá các đảo nhỏ trong Vịnh Bái Tử Long nên cả nhà đều đang rất mong chờ kỳ nghỉ sắp tới...", chị Hoài Phương chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Phương, rất nhiều du khách cũng đang “đổi hướng” kỳ nghỉ. Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy, các tour đường dài, tour quốc tế có dấu hiệu chững lại, trong khi nhu cầu du lịch nội địa gia tăng, đặc biệt với các điểm đến có thời gian di chuyển ngắn, thuận tiện.

VÂN ĐỒN - ĐIỂM ĐẾN DẪN ĐẦU LÀN SÓNG MỚI

Đặc khu Vân Đồn – thiên đường du lịch rừng, vịnh, đảo – đang nổi lên như điểm đến tiềm năng trong làn sóng dịch chuyển du lịch nội địa. Mới đây, vịnh Bái Tử Long vừa được Tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) xếp thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á, với danh xưng “Kỳ quan vịnh đá vôi”, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản và bản sắc văn hóa.

Vịnh Bái Tử Long được Tạp chí Condé Nast Traveler của Mỹ xếp thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á.

Theo đánh giá của Condé Nast Traveler, sức hút của Vịnh Bái Tử Long đến từ sự kết hợp hài hòa giữa bãi biển nhiệt đới, cảnh quan thiên nhiên phong phú, di sản cổ kính và nền văn hóa giàu bản sắc. Tạp chí này cũng đánh giá đây là khu vực còn nhiều “viên ngọc ẩn” mang lại trải nghiệm chân thực và khác biệt.

Song song với lợi thế tài nguyên, Vân Đồn đang được đầu tư mạnh mẽ theo định hướng đặc khu kinh tế thế hệ mới, với hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Du khách có thể dễ dàng tiếp cận bằng đường hàng không, cao tốc và trong tương lai là đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, mở rộng đáng kể khả năng kết nối liên vùng.

Nổi bật trong đó là Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư. Dự án quy mô hơn 5.600 tỷ đồng, cung cấp 2.274 phòng khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp cùng trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, được vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế.

Đây cũng là bảo chứng cho dòng sản phẩm căn hộ cao cấp tại dự án sẽ đem tới lợi nhuận ổn định, bền vững cho nhà đầu tư, đồng thời dự án cũng được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho vùng đất di sản, tạo cú hích nâng tầm diện mạo du lịch Vân Đồn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sở hữu vị trí bên vịnh Bái Tử Long, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sở hữu địa thế “di sản trong tầm với” hiếm có, kết nối nhanh tới cảng Ao Tiên, sân bay Vân Đồn và cao tốc liên vùng, dự án không chỉ góp phần nâng chuẩn hạ tầng lưu trú mà còn tạo nền tảng cho các mô hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp M.I.C.E phát triển.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sở hữu địa thế "di sản trong tầm với" hiếm có.

Trong bối cảnh Vân Đồn xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đặt mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách trong năm 2026, cùng xu hướng “đi gần – đi ngắn – đa trải nghiệm” ngày càng rõ nét, khu vực này được đánh giá sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Đây cũng là cơ sở để các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại Vân Đồn, đặc biệt là những dự án đã sẵn sàng vận hành, gia tăng giá trị khai thác và dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ chính thức hoạt động vào mùa hè 2026. Không chỉ kiến tạo một điểm đến, một cơ sở lưu trú đẳng cấp, Tập đoàn Everland còn xây dựng các sản phẩm du lịch cao cấp, đáp ứng nhu cầu của du khách với các hải trình biển - đảo vô cùng hấp dẫn.

Trong dịp này, chủ đầu tư cũng chính thức mở bán một số lượng hạn chế các căn hộ du lịch biển cao cấp tại Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn với mức giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho chủ sở hữu.

