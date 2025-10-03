Thứ Sáu, 03/10/2025

Trang chủ Bất động sản

Văn Phú được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam - Thương hiệu uy tín 2025

Thu Ngân

03/10/2025, 17:02

Ngày 2/10, tại Lễ công bố và vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam - Thương hiệu uy tín 2025. Việc góp mặt trong danh sách Top 10 Thương hiệu uy tín một lần nữa khẳng định vị thế và uy tín của Văn Phú trên thị trường bất động sản Việt Nam.

DANH HIỆU UY TÍN VÀ SỰ GHI NHẬN XỨNG ĐÁNG

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam đã trở thành một trong những danh hiệu uy tín bậc nhất, là “sân chơi” quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế trong nước, quốc tế. Trải qua hơn 20 năm, giải thưởng này không chỉ tôn vinh các thương hiệu xuất sắc, mà còn là kênh thông tin – kết nối – hội tụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Năm 2025, hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã tham gia ứng cử và đề cử. Hội đồng chuyên môn đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe: Kết quả kinh doanh, uy tín thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, đổi mới sáng tạo và năng lực hội nhập quốc tế. Trong danh sách vinh danh, Văn Phú góp mặt trong danh sách “Top 10 Thương hiệu uy tín, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 20 năm phát triển.

Theo các chuyên gia, việc lọt vào Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam – Thương hiệu uy tín không chỉ là sự công nhận khách quan về uy tín thương hiệu, mà còn là minh chứng cho sức bật và khả năng thích ứng nhanh của Văn Phú trong giai đoạn thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi mới.

Đại diện Văn Phú nhận vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam – Thương hiệu uy tín 2025.
Đại diện Văn Phú nhận vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam – Thương hiệu uy tín 2025.

VĂN PHÚ: UY TÍN KHẲNG ĐỊNH TỪ DỰ ÁN ĐẾN CỘNG ĐỒNG

Lý do đưa Văn Phú vào nhóm thương hiệu mạnh không chỉ đến từ kết quả kinh doanh tích cực, mà còn từ chuỗi minh chứng cụ thể cho uy tín và năng lực toàn diện. Trong hai năm gần nhất, doanh nghiệp liên tiếp được ghi nhận trên những bảng xếp hạng độc lập: Lọt vào Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và Top 10 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2025 theo Brand Finance hay Top 10 chủ đầu tư uy tín do Vietnam Report công bố. Đây đều là những bảng đánh giá được xây dựng trên dữ liệu tài chính, hiệu quả quản trị và uy tín thị trường – những tiêu chí khách quan khẳng định thương hiệu.

Trên thực tế, Văn Phú đã tạo dấu ấn bằng hàng loạt dự án trải dài cả nước. Các dự án quy mô như Vlasta – Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta – Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã trở thành điểm nhấn cho sự phát triển đô thị xanh, đồng thời ghi nhận phản hồi tích cực từ cộng đồng cư dân. Ở các thành phố lớn, doanh nghiệp cũng tạo bước tiến chiến lược, như thương vụ M&A thành công quỹ đất hơn 9.000 m² tại Phú Nhuận (TP.HCM), mở ra tiềm năng phát triển sản phẩm mang tính biểu tượng trong tương lai gần.

Đặc biệt, mới đây liên danh Văn Phú – Đèo Cả đã hợp tác nghiên cứu và đề xuất dự án “Trục cảnh quan ven sông Hồng”, qua đó cho thấy tầm vóc của doanh nghiệp. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng quan trọng của Hà Nội, mà còn là minh chứng cho sự tín nhiệm của chính quyền đối với năng lực quy hoạch, kỹ thuật và quản trị dự án của Văn Phú. Sự hiện diện trong các dự án mang tầm quốc gia là thước đo rõ ràng cho uy tín mà ít doanh nghiệp đạt được.

Dự án “Trục cảnh quan sông Hồng” – minh chứng cho năng lực và uy tín của Văn Phú khi tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm.
Dự án “Trục cảnh quan sông Hồng” – minh chứng cho năng lực và uy tín của Văn Phú khi tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm.

“VỊ NHÂN SINH” TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN HÀNH ĐỘNG THỰC TIỄN

Nếu nền tảng dự án và tài chính là “sức mạnh cứng”, thì triết lý “Bất động sản vị nhân sinh” chính là “sức mạnh mềm” tạo nên bản sắc riêng của Văn Phú. Triết lý này xuyên suốt trong mọi hoạt động: từ quy hoạch đô thị, phát triển sản phẩm cho đến các chương trình xã hội, văn hóa, thể thao.

Triết lý “vị nhân sinh” được Văn Phú thể hiện xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh và các hoạt động cộng đồng.
Triết lý “vị nhân sinh” được Văn Phú thể hiện xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh và các hoạt động cộng đồng.

Ở cấp độ sản phẩm, Văn Phú định hình những không gian sống xanh, thân thiện, gắn kết cộng đồng. Các dự án như Vlasta – Thủy Nguyên, Vlasta – Sầm Sơn không chỉ mang đến nơi an cư, mà còn kiến tạo hệ sinh thái sống toàn diện với không gian công viên, tiện ích cộng đồng, hạ tầng giáo dục – y tế đồng bộ.

Ở cấp độ cộng đồng, Văn Phú tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng tại các địa phương nơi các dự án đang hiện hữu: từ các sự kiện văn hóa – giải trí như Đại nhạc hội Summer Fest, đến các hoạt động thể thao như giải chạy tại Hải Phòng, Thanh Hóa – nơi hàng nghìn runner cùng lan tỏa năng lượng tích cực, đến các chương trình an sinh, khuyến học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Những sáng kiến này đã biến triết lý “vị nhân sinh” thành hành động cụ thể, khẳng định cam kết phát triển vì con người và xã hội.

Từ góc độ quản trị, việc đưa triết lý “vị nhân sinh” vào chiến lược không chỉ giúp Văn Phú khác biệt hóa trên thị trường, mà còn đáp ứng đúng xu thế mới của khách hàng – những người ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, sự bền vững và trải nghiệm cộng đồng. Đây cũng là những yếu tố được các bảng xếp hạng uy tín như Thương hiệu Mạnh Việt Nam hay Brand Finance đánh giá cao.

Việc Văn Phú góp mặt Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam – Thương hiệu uy tín 2025 là kết quả của sự hội tụ: Năng lực triển khai dự án, uy tín thương hiệu, trách nhiệm xã hội và triết lý phát triển “vị nhân sinh”. Đây vừa là sự ghi nhận khách quan, vừa là cam kết để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào chất lượng, minh bạch và bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới, vị thế thương hiệu mạnh sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quyết định. Với nền tảng hiện tại, Văn Phú không chỉ sẵn sàng ghi dấu ấn ở các dự án tầm quốc gia, mà còn tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, kiến tạo những cộng đồng sống xanh – bền vững cho tương lai.

VnEconomy