Văn Phú kiến tạo đại dự án đô thị du lịch 125ha tại Đồng Nai: Dấu ấn tầm nhìn và bản sắc từ tinh hoa quốc tế

Trên hành trình khẳng định vị thế của thương hiệu bất động sản tiên phong, Văn Phú tiếp tục mở rộng dấu ấn tại khu vực phía Nam với Khu đô thị du lịch Đại Phước gồm 02 dự án thành phần là Đại Phước River và Phong Phú Riverside, tổng quy mô khoảng 125ha.

Lấy cảm hứng từ những đô thị kiểu mẫu trong khu vực như Keppel Bay (Singapore) và Seri Tanjung Pinang (Malaysia), Văn Phú định hướng phát triển Khu đô thị du lịch Đại Phước trở thành một đô thị dịch vụ, du lịch thông minh, nhân văn và đậm dấu ấn riêng.

ỨNG DỤNG TINH HOA QUỐC TẾ – KIẾN TẠO ĐÔ THỊ THÔNG MINH, VỊ NHÂN SINH VÀ GIÀU BẢN SẮC

Cụ thể, từ mô hình Keppel Bay, dự án tiếp thu kinh nghiệm khai thác lợi thế ven sông để phát triển đa dạng loại hình nhà ở, tối ưu tầm nhìn ra mặt nước, đồng thời tạo nên đường chân trời ấn tượng với kiến trúc hiện đại mang tính biểu tượng.

Trong khi đó, học hỏi từ Seri Tanjung Pinang, quy hoạch giao thông của Khu đô thị du lịch Đại Phước được thiết kế tinh gọn, với một trục chính và tuyến đường ven sông, phân khu nhà ở đa dạng, từ biệt thự, nhà phố đến chung cư cao tầng.

Các khu thương mại bố trí dọc trục chính và cổng dự án, còn trung tâm, quảng trường và bờ sông trở thành không gian điểm nhấn với khách sạn và công trình biểu tượng, tăng giá trị cảnh quan và định hình bản sắc cho toàn khu.

Đặc biệt, dự án tọa lạc tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai – nơi có mạng lưới kênh rạch dày đặc, gần cụm cảng logistics quan trọng bậc nhất Việt Nam. Với lợi thế này, Khu đô thị du lịch Đại Phước được phát triển như một hệ sinh thái sống động, nơi con người – thiên nhiên – công nghệ hòa quyện hài hòa.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị du lịch Đại Phước.

Hơn nữa, triết lý “Vị nhân sinh” được đặt làm trung tâm của mọi ý tưởng quy hoạch. Từ không gian ở, không gian dịch vụ thương mại, không gian công cộng, cây xanh cảnh quan đều được thiết kế để khuyến khích sự kết nối giữa con người, gắn bó giữa các thế hệ và hình thành cộng đồng cư dân văn minh.

HẠ TẦNG XANH THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU

Song song với đó, Văn Phú hướng tới mô hình đô thị sinh thái thích ứng tự nhiên, lấy thiên nhiên làm nền tảng và công nghệ làm công cụ hỗ trợ.

Các giải pháp quy hoạch được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế tiên tiến, hình thành một đô thị xanh – bền vững. Hệ thống mương sinh học và vùng ngập nước tự nhiên được bố trí xuyên suốt dự án, giúp lọc và làm sạch nước, đồng thời tăng cường đa dạng sinh học, cải thiện vi khí hậu.

Quảng trường trữ nước và hồ sinh học không chỉ chống ngập hiệu quả mà còn tạo cảnh quan hấp dẫn, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của Đại Phước. Cùng với đó, hệ thống quản lý năng lượng – chiếu sáng – môi trường số hóa được triển khai, hướng tới mục tiêu vận hành hiệu quả với ba tiêu chí “Không phát thải – Không ngập – Không lãng phí”.

Những yếu tố này phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Văn Phú trong từng bước quy hoạch, đồng thời thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị tương lai, nơi công nghệ được ứng dụng để nâng cao chất lượng sống và bảo vệ môi trường.

THIẾT KẾ KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SỐNG ĐA DẠNG VÀ KẾT NỐI

Nếu quy hoạch là khung xương, thì thiết kế chính là linh hồn của dự án. Khu đô thị du lịch Đại Phước được phát triển với nhiều loại hình nhà ở, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của cư dân – từ nghỉ dưỡng, an cư đến kinh doanh.

Cụ thể, các căn hộ resort mang lại trải nghiệm thư giãn giữa thiên nhiên; nhà phố thương mại tạo không khí sôi động cho khu trung tâm; nhà ở xã hội dành cho người lao động có thu nhập thấp thể hiện trách nhiệm xã hội của một đô thị nhân văn; còn biệt thự ven sông lại đem đến không gian sống riêng tư, sang trọng giữa cảnh quan xanh mát.

Không chỉ vậy, hệ thống tiện ích được thiết kế theo hướng tăng cường tương tác: Bến du thuyền, khu vui chơi mặt nước, nhà hàng nổi, spa đa thế hệ và tuyến phố đi bộ ven sông – tất cả cùng góp phần hình thành một cộng đồng sống gắn bó, nơi mỗi cư dân đều cảm nhận được giá trị của sự kết nối và hài hòa với tự nhiên.

GÌN GIỮ BẢN SẮC NAM BỘ - THỔI HỒN VĂN HÓA VÀO KHÔNG GIAN SỐNG

Điểm khác biệt giúp Khu đô thị du lịch Đại Phước nổi bật so với các dự án thương mại thông thường chính là cách Văn Phú gìn giữ và tôn vinh bản sắc địa phương. Dự án được quy hoạch như một “bản giao hưởng văn hóa - sinh thái - con người”, với bốn phân khu tôn vinh giá trị văn hóa bản địa và đặc trưng của vùng đất.

“The Water Coconut Zone” - Khu biệt thự sang trọng ven mặt nước với quy hoạch như cấu trúc chiếc lá dừa ẩn mình trong mảng xanh dừa nước, đặc trưng sinh thái của vùng Nam Bộ.

Minh họa ý tưởng phân khu “The Water Coconut Zone”.

“The Black Tea Zone” - “Chén trà là đầu câu chuyện”, lấy cảm hứng từ trà Phú Hội, đặc sản nức tiếng của vùng đất Nhơn Trạch. Với mục tiêu là phân khu giao lưu văn hóa truyền thống và kết nối cộng đồng, phân khu được quy hoạch tại cửa ngõ của khu đô thị với rất nhiều công trình dịch vụ thương mại, không gian sinh hoạt văn hóa, công trình tiện ích công cộng, thể dục thể thao.

“The Green Rice Zone” - phân khu nghỉ dưỡng cao cấp với màu sắc xanh mát và hình khối kiến trúc độc đáo tựa như những hạt cốm dẹp Vĩnh Thanh.

“230s Zone” – Trung tâm sống động. Tên phân khu được đặt theo tên chuyến tàu vận chuyển 2 container cầu vồng Maersk đến Tân cảng - Cát Lái năm 2022. Ngoài ý nghĩa tôn vinh sự đa dạng và hòa nhập của một khu đô thị mới nằm trong khu vực giao thương quốc tế, phân khu đại diện cho sức trẻ, sự năng động và sáng tạo của con người mới.

Minh họa ý tưởng phân khu “The 230s Zone”.

Với Khu đô thị du lịch Đại Phước, Văn Phú từng bước kiến tạo biểu tượng đô thị du lịch mới của miền Nam, nơi thiên nhiên, con người, giá trị văn hóa truyền thống và tiềm năng phát triển cùng hội tụ trong một tổng thể sống thông minh, bền vững và đầy cảm xúc.

Sự đầu tư bài bản từ quy hoạch, thiết kế đến bản sắc cho thấy tinh thần làm nghề nghiêm túc, tầm nhìn dài hạn và tâm huyết của Văn Phú trong từng chi tiết. Mỗi quyết định, mỗi không gian đều thể hiện nỗ lực kiến tạo những giá trị trường tồn, đúng với giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp theo đuổi hơn hai thập kỷ qua: “Kiến tạo những giá trị thực sự có ý nghĩa cho mỗi khách hàng, mỗi cộng đồng và cả thế hệ mai sau”.