Vất vả chọn mua máy tính mùa tựu trường vì giá lên quá cao

Dù đang trong giai đoạn khai giảng năm học mới, một năm học rất đặc biệt vì có thể học hoàn toàn qua online. Việc chọn mua một chiếc laptop phù hợp với nhu cầu sử dụng cho học sinh - sinh viên đang khiến các bậc phụ huynh đau đầu, nhất là gia đình cho 2 đến 3 cháu thì chi phí mua sắm rất tốn kém.

KHAN HIẾM LAPTOP DƯỚI 10 TRIỆU

Kinh nghiệm chọn mua laptop phù hợp, anh Điều, Chủ một cửa hàng bán lẻ máy tính Phường 9 Quận 6 chia sẻ: Đối với học sinh tiểu học, chưa đòi hỏi laptop cấu hình cao và đầu tư tốn kém, phụ huynh nên chọn máy tính bảng iPad gen 6/7/8 vì độ ổn định cao và giá thành cũng không quá 10 triệu đồng. Những máy tính bảng này có đầy đủ Wi-Fi, camera, loa và có thể cài thêm vài tính năng phụ vụ việc học là hoàn toàn có thể đáp ứng.

"Nếu như năm ngoái, giá một chiếc laptop cấu hình vừa phải cho học sinh trung học giá từ 6-7 triệu thì năm nay cũng với cấu hình đó nhưng giá bị đội lên tới trên dưới 10 triệu, thậm chí cũng không còn hàng để bán". Anh Điều, Chủ một cửa hàng bán lẻ máy tính Phường 9 Quận 6

Đối với học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì có thể chọn những laptop vừa với nhu cầu sử dụng, phù hợp với túi tiền. Điều chú ý nên chọn cấu hình phù hợp như RAM tối thiểu từ 4 hay 8GB trở lên, sử dụng ổ cứng SSD vì độ bền, truy xuất dữ liệu nhanh chóng và ít rủi ro về lưu trữ dữ liệu hơn. Trong khi dùng ổ cứng HDD, học sinh thường hay di dời nên dễ đụng, rơi làm hư ổ cứng. Về dung lượng SSD 240/256GB là đủ lưu trữ và vi xử lý Intel core i3/i5.

Những laptop loại này thường phải có webcam và âm thanh cho loa cũng nên chọn loại tốt để nghe tiếng rõ ràng. Trên thị trường, những dòng laptop từ 14-15 inch đều có các hãng đủ loại phân khúc như HP, Dell, Asus hoặc rẻ hơn một chút có thể chọn Lenovo, Acer… giá dao động từ 13-20 triệu đồng.

Đối với sinh viên, thường có xu hướng “xê dịch”, giao lưu, tham gia các hoạt động ngoại khóa, học và làm việc nhóm... Chính vì vậy việc chọn mua laptop mỏng, nhẹ và gọn đang trở thành xu hướng của những năm gần đây. Thông thường, nếu không có nhu cầu quá cao nên chọn mua laptop có độ lớn màn hình từ 13 – 15 inch, trọng lượng trung bình từ 2 – 3,5kg. Đây chính là kích thước laptop lý tưởng cho các bạn sinh viên.

Bên cạnh nhu cầu tăng cao ở năm học mới, hầu hết các chuỗi bán lẻ đều bị ảnh hưởng của việc “đứt gẫy chuỗi cung ứng do dịch Covid-19 khiến hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam trở nên khan hiếm hơn. Thực tế, các chuỗi bán lẻ đều cho khách lựa chọn và đặt qua website, sau đó chờ từ 1 tuần đến cả tháng mới có sản phẩm.

Chị Hồng Nhung, Phụ huynh một học sinh lớp 7 chia sẻ: tôi đã chọn 1 laptop Lenovo cho cháu nhưng đã đặt hàng gần 1 tháng nay tại hệ thống website chuỗi cửa hàng uy tín nhưng vẫn chưa có hàng và phải tiếp tục chờ đợi.

Ghi nhận của phóng viên VnEconomy.vn, hầu như laptop dưới 10 triệu không còn hàng. Anh Điều chia sẻ: nếu như năm ngoái, giá một chiếc laptop cấu hình vừa phải cho học sinh trung học giá từ 6-7 triệu thì năm nay cũng với cấu hình đó nhưng giá bị đội lên tới trên dưới 10 triệu, thậm chí cũng không còn hàng để bán. Đồng thời, TP.HCM đang thực hiện việc giãn cách nên chi phí tiền ship mà các cửa hàng hỗ trợ cho khách hàng cũng tăng từ 4-5 lần.

TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHỜ COVID-19

Đại diện Thế Giới Di Động thông tin sức mua laptop giai đoạn này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Còn theo đại diện Digiworld ước tính nhu cầu laptop và máy tính bảng tăng khoảng 50% so với cùng kỳ trong mùa tựu trường năm nay. Hiện, Digiworld cũng đang chủ động làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh thiếu chip và cầu tăng trên toàn thế giới để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường. Trong quý 3/2021, Digiworld kỳ vọng doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 121 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 24% và 61% so với cùng kỳ 2020.

Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc ngành hàng laptop FPT Shop, cho biết: Trong đợt giãn cách lần này, nhu cầu làm việc tại nhà trùng với thời điểm chuẩn bị năm học mới và học online nên tổng số lượng máy tính xách tay bán ra tăng 30% so với tháng trước và tăng gần 100% so với năm ngoái. Trong đó, laptop phân khúc giá bán từ 20 triệu trở lên có sức tăng mạnh nhất 70% so với tháng trước và tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm trước.

Về phân khúc giá dưới 12 triệu đồng, FPT Shop chủ trương kinh doanh đa dạng sản phẩm ở phân khúc này vì phù hợp cho đối tượng học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, lịch trình hàng hóa về Việt Nam lại phụ thuộc vào các hãng máy tính và hiện đang thiếu nguyên liệu sản xuất, phụ kiện ở các phân khúc này. Tất cả laptop ở phân khúc này nếu có thì FPT Shop đều nhập hết vì nhu cầu tăng cao.

Laptop phân khúc 15-20 triệu đang được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Ngoài ra, các mẫu laptop phân khúc dưới 12 triệu đang chiếm khoảng 3% về mặt số lượng trên tổng số bán của laptop trong tháng 8 và đang giảm so với tháng 7 do lượng hàng ở phân khúc này đang thiếu hụt rất nhiều trong khi tổng số lượng bán ra tăng gần 50% so với tháng 7. Tuy nhiên, để giúp khách hàng tiếp cận những dòng sản phẩm phân khúc cao hơn thì FRT có chương trình trả góp 0%, giảm bớt áp lực phải chi số tiền lớn ban đầu.

Những mẫu laptop đang được phụ huynh lựa chọn cho con mình tùy theo nhu cầu tiểu học, trung học thì nên mua các loại laptop phân khúc 10-15 triệu. Một số mẫu có thể chọn như Acer Aspire 3; Asus Vivobook dòng X hoặc D; Lenovo Ideapad 3… Đại diện CellPhoneS

Hệ thống cửa hàng CellphoneS cũng ghi nhận sức mua máy tính bảng và laptop tăng mạnh gấp 2 lần so với thời điểm tháng 5/2021 do nhu cầu làm việc tại nhà và giải trí tăng cao. Trong các tháng 6 và 7, sức mua giảm 20-30% tuy nhiên vẫn được coi là tăng trưởng trong khi các mặt hàng khác giảm 70-80%. Khách hàng không chỉ có nhu cầu sắm máy mới, mà còn là nhu cầu nâng cấp máy cũng tăng trưởng mỗi năm.

Tuần rồi hệ thống CellphoneS cũng ghi nhận doanh số các dòng sản phẩm phục vụ cho việc học tập làm việc qua mạng tại chuỗi đã tăng hơn 35% so với tháng trước và tăng 300% so với cùng kỳ dù tình hình giãn cách vẫn rất phức tạp. Sản phẩm bán chạy chủ yếu là tablet, macbook và laptop, rất ít khách hàng lựa chọn smartphone cho việc học qua mạng. Trong đó phân khúc giá từ 10-20 triệu được khách hàng ưa chuộng nhất.

Bên cạnh laptop, nhu cầu mua sắm máy tính bảng tại CellphoneS cũng tăng trưởng thời gian qua. Tại chuỗi CellphoneS, lượng đặt mua máy tính bảng nói chung và iPad nói riêng tăng khoảng 50% so với cùng kỳ, trung bình trong tuần thì sức mua còn cao hơn 20% so với đỉnh điểm trong tháng 5. Đặc biệt trong những ngày cuối tháng 8, sức bán tăng lên rõ rệt tại hệ thống, tăng gấp 3 lần so với ngày thường và gấp đôi so với thời điểm trước khi giãn cách. Các model bán chạy nhất hiện tại là iPad 10.2 2020, iPad Air 10.9, Samsung galaxy Tab A7 Lite và Galaxy Tab S7.

Trong thời đại công nghệ 4.0 thì laptop gần như là 1 thiết bị không thể thiếu đối với mỗi bạn học sinh - sinh viên vì laptop có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và giải trí. Phụ huynh khi mua laptop nên lựa chọn những chiếc laptop phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế và xem xét phương án sử dụng lâu dài để có sự lựa chọn hợp lý.