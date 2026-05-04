VCBS thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty

Ngày 29/4/2026, VCBS dời trụ sở chính về Vincom Center Bà Triệu theo giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới nhằm nâng tầm không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại tại vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK ngày 29/04/2026 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) chính thức thay đổi địa điểm Trụ sở chính tới Tầng 7-8-9-10 Tháp B Vincom Center, số 191 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Trụ sở mới tại vị trí trung tâm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về vận hành và quản trị của Công ty. Sự thay đổi này khẳng định nỗ lực của VCBS trong việc mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Việc chính thức đi vào hoạt động tại địa điểm mới là nền tảng để VCBS tiếp tục hành trình tăng trưởng bứt phá. VCBS cam kết duy trì sự ổn định và nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống.