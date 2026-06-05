Cầu thang tạo điểm nhấn và nét duyên cho nhà nhỏ

Một trong những phương pháp tiết kiệm không gian hiệu quả nhất được áp dụng trong nhà phố đô thị là phát triển theo chiều dọc. Khi có chiến lược rõ ràng, các dự án có thể kết hợp không gian ngủ gác xép, giải pháp lưu trữ nhiều tầng và cả cầu thang độc đáo...
Là một trong những thiết kế phức tạp nhất, cầu thang không
chỉ giữ vai trò thiết yếu mà còn là điểm nhấn của bất kỳ ngôi nhà nào. Giữ chức
năng quan trọng kết nối giữa các tầng trong nhà, các tầng chia tách hoặc giữa
bên ngoài và bên trong, bên cạnh tính thực tế, loại cầu thang cũng ảnh hưởng đến
cảm giác và dòng chảy của ngôi nhà. Để tiện dụng và đẹp mắt, gia chủ nên cân nhắc
đến phong cách thiết kế ngôi nhà, không gian sẵn có, sở thích cá nhân và ngân
sách khi chọn loại cầu thang.
Trong những ngôi nhà diện tích hạn chế, cầu thang không chỉ
là phương tiện kết nối các tầng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác rộng
rãi và tính thẩm mỹ của không gian. Tuy nhiên, sự an toàn vẫn được xem là yếu tố
quan trọng cấp thiết trong mọi thiết kế. Một trong những mẹo để đảm bảo độ an
toàn cho cầu thang chính là đếm số bậc thang.
Số bậc thang không được liên tục quá 18 bậc đồng thời không
được dưới 3 bậc trên một thân thang. Trường hợp vượt quá 18 bậc cần thiết kế
chiếu nghỉ (tối thiểu số 60 cm). Đặc biệt, sự an toàn trong thiết kế cầu thang
rất cần thiết nếu như nhà có trẻ em hoặc người già, cần phải vừa đảm bảo công
năng vừa đem lại sự thuận tiện cho mọi thành viên trong gia đình.
LOLI HOUSE – HÀ NỘI
Trần Cung là một con phố được hình thành năm 2005 thuộc địa
bàn của các thôn Hoàng 2, Hoàng 3 và Hoàng 4 xã Cổ Nhuế (cũ), Hà Nội. Khu đất xây dựng có diện tích
35m2 với mặt tiền 3.6m, là nơi sinh sống cho một gia đình trẻ.
Thực tế, nhiều vùng của thủ đô được hình thành từ các làng xóm cùng với dân cư đông
đúc, cho nên nhà dân tự phát đã tạo nên đặc trưng của đô thị Hà Nội. Những
con ngõ không chỉ là giao thông kết nối các ngôi nhà, mà thông qua cách người dân
sử dụng nó với từng chức năng, từng thời điểm với rất nhiều hình thức khác nhau, đã tạo ra bầu không khí cộng đồng cho những người cư trú trong khu vực.
Các kiến
trúc sư đến từ t+m design office đã khai thác triệt để các yếu tố kiến trúc để tối
ưu hóa diện tích, kiến tạo nên một tổ ấm lý tưởng cho gia đình trẻ. Dự án thách
thức những hạn chế của một ngôi nhà nhỏ trong một con ngõ nhỏ, bằng cách tạo ra
một không gian lưu thông liên tục theo chiều dọc.
Thiết kế này
không chỉ tối ưu hóa không gian mà còn mở ra cơ hội cho người sử dụng tương tác
với môi trường tự nhiên, gia đình và hàng xóm qua hệ thống cửa sổ lớn và các khối
polycarbonate trong suốt ở mặt tiền. Điểm nhấn của Loli House là sử dụng giếng trời để tận dụng
ánh sáng tự nhiên, trong khi các bậc chiếu nghỉ được làm từ lam gỗ thoáng giúp
ánh sáng và gió lưu thông khắp không gian.
Mặc dù diện tích nhỏ hẹp, hệ cầu
thang gỗ trong căn nhà được ưu ái về diện tích và thiết kế chỉn chu, tới mức được
lũ trẻ coi như “sân chơi”. Màu gỗ nhạt của cầu thang cũng ăn ý với nhiều
món đồ gỗ trong nhà, tạo nên sự chuyển tiếp giữa không gian chung và riêng một
cách khéo léo.
Lối vào tầng trệt được thiết kế lùi sâu, không chỉ thêm
không gian cho ngõ nhỏ mà còn tạo sự kết nối gần gũi với hàng xóm xung quanh.
Đây là một chi tiết nhỏ nhưng ý nghĩa, thể hiện sự chú trọng đến cộng đồng và sự
hòa nhập với không gian chung của khu phố.
Loli House là ví dụ điển hình về sự
sáng tạo và tối ưu trong thiết kế kiến trúc đô thị, nơi không gian nhỏ hẹp
không còn là hạn chế mà là cơ hội để tạo ra những công trình độc đáo và ấn tượng.
S HOUSE – TP. HỒ CHÍ MINH
Khác với phong cách tối giản, hiện đại của Loli House, ngôi
nhà tọa lạc trên một khu đất hẹp ở Tân Thuận Tây, Quận 7 (TP.HCM) này lấy cảm hứng
từ cuộc sống nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là một lối sống được định
hình bởi thời tiết, cây cối, không gian mở và những nghi lễ hàng ngày hơn là những
bức tường.
Do đó, dù được bao quanh bởi những con phố đô thị, S House mang lại
cảm giác gần gũi với một khu nghỉ dưỡng sinh thái hơn là một ngôi nhà thành phố.
Theo các kiến trúc sư đến từ MM++ architects, vì khu đất hẹp
chỉ có diện tích 4.15m x 20m, S House không cố gắng phô diễn hình khối kiến
trúc phức tạp. Thay vào đó, ngôi nhà được dẫn dắt bởi trải nghiệm sống hàng
ngày. Ở đây, mưa được chào đón. Nắng, gió và bóng râm được
phép tự do đi qua ngôi nhà. Không gian sống thoáng
đãng, làm mờ ranh giới giữa trong nhà và ngoài trời.
Ở phía trước, một khu vườn hòa quyện liền mạch vào không
gian sống, tạo ra sự chuyển tiếp nhẹ nhàng từ đường phố vào nhà. Sàn nhà được
nâng cao một cách tinh tế đánh dấu không gian nội thất trong khi vẫn duy trì sự
liên tục về mặt thị giác.
Phía trên, không gian thoáng đãng rộng rãi mang lại
cho phòng khách cảm giác rộng mở và yên tĩnh — một nơi lý tưởng để đọc sách, viết
lách và suy tư tĩnh lặng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với chủ nhà, một đạo
diễn phim quảng cáo, người có công việc đan xen giữa những giai đoạn chỉ đạo
căng thẳng và những khoảng thời gian dài suy tư một mình.
Ở phía sau, nhà bếp tiếp giáp với khu vườn, cho phép việc nấu
nướng có cảm giác như đang ở ngoài trời. Những thói quen truyền thống như dùng
bếp than, bếp đất được tôn trọng và duy trì. Gần đó, khu vực tắm và vệ sinh
cũng được thiết kế bán lộ thiên, kết nối với nhà chính bằng một lối đi xuyên
qua vườn. Người vợ, một người nội trợ yêu thích nấu nướng, di
chuyển dễ dàng giữa cây cối, lửa, nước và thức ăn trong một cảm giác phóng
khoáng riêng biệt.
Phía trên, phần mái của S House được chuyển hóa thành một
khu vườn nông nghiệp (edible landscape). Đây là nơi gia chủ tự tay trồng rau củ,
trái cây dưới bầu trời rộng mở. Giải pháp này không chỉ cung cấp thực phẩm sạch
mà còn biến mái nhà thành lớp cách nhiệt tự nhiên hiệu quả.
Từ phòng ngủ trên tầng một, tầm nhìn trải rộng ra cả khu vườn
phía trước và phía sau, củng cố cảm giác sống hòa mình với thiên nhiên chứ
không phải tách biệt khỏi nó. Sự “hòa mình” này thể hiện ngay cả với hệ cầu
thang – đa dạng, phóng khoáng.
Đó có thể là đoạn thang gỗ lên tầng lửng đơn giản,
đó cũng có thể là những bậc thang bằng đá như “mọc” ra từ tường – chênh vênh đến
mức đáng kinh ngạc. Đặt trong không gian tổng thể, cầu thang cũng là lời tuyên
ngôn về một không gian sống "thấm khí", luôn mở và thông thoáng.
Có thể nói, S House không phải là nơi ẩn náu khỏi thành phố,
mà là một sự tái hiện tĩnh lặng về cảm giác cuộc sống đô thị – chậm rãi hơn,
xanh hơn. Ngôi nhà cũng khuyến khích con người trở lại với những hành vi cơ bản,
thanh bình: ngồi trên sàn nhà, nghỉ ngơi trên những bề mặt mát mẻ, phơi quần áo
dưới ánh nắng mặt trời, chăm sóc cây trồng, ăn uống ngoài trời và sống
giản dị.
Ngôi nhà nhỏ, yên tĩnh, như đang đặt ra một câu hỏi: liệu chúng
ta có thể sống nhẹ nhàng hơn, ngay cả giữa sự đông đúc của thành phố, hay không?
Những ngôi nhà gạch thô ngói mộc giữa Thủ đô
14:24, 23/05/2026
Kiến trúc villa xanh phản chiếu trên mặt nước
12:54, 09/05/2026
Những hành lang và cầu thang giúp ngôi nhà “biết thở”
Hà Nội là một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, mặt trái của điều này là môi trường bị ô nhiễm và xuống cấp, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên ngày càng xa cách…
Hiểu rõ về phòng ăn trong căn nhà nhỏ
Nếu tìm hiểu và sắp xếp nội thất hợp lý, một phòng ăn nhỏ trong căn nhà nhỏ có thể tạo nên khác biệt lớn, giúp không gian trở nên sang trọng và ấn tượng bất kể diện tích...
Kiến trúc villa xanh phản chiếu trên mặt nước
Cùng với môi trường xã hội, môi trường sinh thái góp phần đáng kể vào việc quyết định mức độ "đáng sống" của một khu vực dân cư. Trong đó không gian sống gần các mặt nước rộng lớn, trong lành là sự đảm bảo cho một cuộc sống thư thái về tinh thần…
Kiến tạo giá trị bằng ánh sáng trong không gian sống, làm việc và kinh doanh
Ánh sáng đang trở thành hạ tầng nền tảng, tác động trực tiếp đến cách con người sống, làm việc và cảm nhận; trong bối cảnh đó, khả năng “kiến tạo giá trị bằng ánh sáng” thông qua các hệ giải pháp được dự báo sẽ trở thành yếu tố phân hóa quan trọng giữa các doanh nghiệp trong ngành…
Tiêu chí “thông minh” đang thúc đẩy thị trường thiết bị gia dụng
Tại Việt Nam, xu hướng gia dụng thông minh đang phát triển mạnh, tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong cách người dùng tiếp cận thiết bị gia đình. Những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn mở rộng sang trải nghiệm tiện nghi, thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: