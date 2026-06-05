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VN-Index gây thất vọng với nhà đầu tư nước ngoài, khó hiểu vì lợi nhuận tăng nhưng giá cổ phiếu giảm

Thu Minh

05/06/2026, 13:59

"Về mặt cơ bản, quỹ rất hài lòng với mức tăng trưởng này. Tuy nhiên, về diễn biến giá cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư như chúng tôi đôi khi cảm thấy khá khó hiểu và thất vọng. Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh rất mạnh, nhưng ngày hôm sau giá cổ phiếu gần như không phản ứng", bà Maggie Yi, đại diện Pyn Elite nhấn mạnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại, bà Maggie Yi, thành viên nhóm quản lý danh mục của PYN Elite trong một cuộc phỏng vấn gần đây cho rằng: Đây là giai đoạn hơi gây thất vọng đối với những nhà đầu tư đang đầu tư vào Việt Nam. 

Nếu nhìn ra thị trường quốc tế, có thể thấy làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ và khi nhà đầu tư muốn rót vốn vào các thị trường mới nổi, phần lớn dòng tiền lại chảy vào Hàn Quốc và Đài Loan. Vì vậy, dù Việt Nam sở hữu nền tảng kinh tế tốt và tăng trưởng mạnh, thị trường vẫn nhận được rất ít sự quan tâm.

Tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đang rút tiền khỏi Việt Nam thay vì đưa thêm vốn vào. Đây là một thực tế đang diễn ra và tạo ra không ít thách thức. Ngay trong nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam cũng tồn tại một diễn biến khá đặc biệt, đó là sự phân hóa mạnh.

Cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng trưởng rất ấn tượng và mức định giá hiện nay ở ngưỡng cực kỳ cao. Hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) đã lên tới 30 lần, mức mà gần như chưa từng chứng kiến trước đây trên thị trường. Đồng thời, cổ phiếu này cũng hút phần lớn dòng tiền của thị trường.

Nếu loại trừ nhóm Vingroup, phần còn lại của thị trường thực tế đang giảm nhẹ từ đầu năm đến nay, mặc dù đa số doanh nghiệp niêm yết đều công bố kết quả kinh doanh rất tích cực. Đây là một sự phân hóa khá đặc biệt.

Theo đại diện Pyn Elite, một trong những nguyên nhân là cổ phiếu Vingroup đang được giao dịch theo xu hướng động lượng (momentum trade), thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư cá nhân.

Trong khi đó, thị trường cũng đang kỳ vọng tình hình Trung Đông sớm ổn định hơn để củng cố niềm tin, qua đó thu hút những dòng vốn lớn quay trở lại phần còn lại của thị trường. 

Thống kê hơn 1.000 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường Việt Nam ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận bình quân 35% trong quý I. Đối với danh mục của quỹ, kết quả còn tốt hơn một chút, với mức tăng trưởng 41%.

"Về mặt cơ bản, quỹ rất hài lòng với mức tăng trưởng này. Tuy nhiên, về diễn biến giá cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư như chúng tôi đôi khi cảm thấy khá khó hiểu và thất vọng. Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh rất mạnh, nhưng ngày hôm sau giá cổ phiếu gần như không phản ứng", bà Maggie Yi nhấn mạnh.

Dù vậy, Pyn Elite cho rằng hiện nay nhiều doanh nghiệp đang được định giá quá rẻ. Ví dụ, MWG chỉ đang giao dịch quanh 10 lần P/E, trong khi lợi nhuận quý I tăng tới 70%.

Quỹ không tin mức định giá này có thể kéo dài mãi. Sớm hay muộn, khi tình hình Trung Đông ổn định hơn, thị trường sẽ định giá lại các doanh nghiệp này ở mức cao hơn đáng kể.

Bà Maggie Yi cũng cho rằng có hai nhóm ngành đáng chú ý trong thời gian tới. 

Thứ nhất là hạ tầng công cộng. Chính phủ đã đặt mục tiêu đầy tham vọng về phát triển hạ tầng giai đoạn 2026–2030. Ngân sách đầu tư công dành cho hạ tầng trong 5 năm tới lớn gấp 2,5 lần giai đoạn 5 năm trước.

Danh mục dự án rất "đồ sộ", bao gồm 5.000 km đường cao tốc, đường sắt, cảng biển, sân bay, cầu và nhiều công trình hạ tầng khác. Quan trọng hơn, tốc độ triển khai thực tế đang diễn ra rất nhanh.

"Tháng 4 năm nay, trong mùa Đại hội đồng cổ đông tại Việt Nam, tôi đã đi khảo sát rất nhiều khu vực phía Bắc. Từ trung tâm Hà Nội đến các khu vực ngoại ô và các đô thị vệ tinh, nơi nào cũng thấy hoạt động xây dựng. Cần cẩu xuất hiện khắp nơi. Người dân thậm chí còn phàn nàn về tình trạng ô nhiễm do xây dựng. Các tờ báo mô tả Hà Nội như một “đại công trường xây dựng” và thực tế đúng là như vậy", bà nhấn mạnh. 

Khi hạ tầng được triển khai mạnh mẽ, kinh tế địa phương cũng phát triển nhanh hơn, người dân trở nên giàu có hơn nhờ hiệu ứng lan tỏa.

Trước đây, các dự án hạ tầng thường bị chậm do thủ tục hành chính và công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, chính phủ hiện nay đang hành động rất quyết liệt. Khoảng 1.700 dự án đang được triển khai tái định cư và giải phóng mặt bằng cùng lúc. Mọi thứ diễn ra với tốc độ rất nhanh.

Nhiều doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư hạ tầng quy mô lớn này. Việt Nam đang bước vào một siêu chu kỳ phát triển hạ tầng.

Ngành thứ hai là tiêu dùng bán lẻ.

Nhờ tăng trưởng GDP mạnh mẽ và kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp niêm yết, có thể cảm nhận rõ người dân Việt Nam đang ngày càng giàu lên.

Nếu nhìn lại giai đoạn trước, lợi nhuận của các doanh nghiệp bán lẻ và tiêu dùng đạt đỉnh vào năm 2022, suy giảm trong năm 2023, phục hồi dần trong năm 2024 và hiện đang tăng tốc trở lại.

Tính chung, các doanh nghiệp bán lẻ niêm yết gần đây ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trên 30%.

Một số doanh nghiệp dẫn đầu còn tăng trưởng ấn tượng hơn. Ví dụ, công ty chúng tôi đầu tư là MWG (Thế Giới Di Động) ghi nhận lợi nhuận quý I tăng 70%. Nhà bán lẻ trang sức lớn nhất Việt Nam có lợi nhuận quý I tăng hơn gấp đôi. Chuỗi bán lẻ dược phẩm hàng đầu cũng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 70%. "Có thể nói, ngành tiêu dùng tại Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ", thành viên nhóm quản lý danh mục của PYN Elite nói. 

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Từ khóa:

cổ phiếu Vingroup hạ tầng công cộng Maggie Yi nhà đầu tư nước ngoài PYN Elite tăng trưởng lợi nhuận thị trường chứng khoán Việt Nam tiêu dùng bán lẻ

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