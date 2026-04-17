Vega City và mô hình điểm đến trải nghiệm tích hợp

Tại VEGA CITY, nơi văn hóa, nghệ thuật và giải trí giao thoa, du khách sẽ tìm thấy những "điểm chạm" cảm xúc đầy chiều sâu thay vì một kỳ nghỉ đơn thuần. Quần thể đô thị biển này góp phần định hình một mô hình điểm đến với trải nghiệm tích hợp, đa lớp và hệ sinh thái đa dạng bên vịnh.

KHI DU LỊCH BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN “TRẢI NGHIỆM HÓA”

Mùa du lịch hè 2026, thị trường Việt Nam ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của dòng khách, đặc biệt tại các khu vực ven biển. Song song với sự phục hồi về số lượng là những thay đổi rõ rệt trong hành vi. Nếu trước đây, du khách ưu tiên lựa chọn điểm đến dựa trên cảnh quan hay chất lượng dịch vụ, thì hiện nay, nhu cầu đã dịch chuyển sang những trải nghiệm toàn diện hơn. Du khách không chỉ tìm kiếm một nơi để nghỉ dưỡng, mà còn mong muốn được tham gia, hòa mình và cảm nhận hành trình theo cách cá nhân hóa.

Trong kỷ nguyên mới, du khách không còn thỏa mãn với những kỳ nghỉ tách biệt hay những khối bê tông vô hồn. Thay vào đó, họ tìm kiếm những mô hình “all-in-one” – nơi nghỉ dưỡng, văn hóa, giải trí và kết nối cộng đồng được tích hợp trong cùng một không gian, mang lại giá trị cảm xúc xuyên suốt hành trình.

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển sang “nền kinh tế trải nghiệm” (Experience Economy) – khái niệm được tạp chí Forbes nhận định là yếu tố mang tính quyết định đối với bất động sản du lịch thế hệ mới. Trong mô hình này, sức hút không chỉ nằm ở sản phẩm hay dịch vụ, mà ở cách một vùng đất tạo ra cảm xúc, ký ức và sự gắn kết lâu dài với du khách. Giá trị của điểm đến ngày càng được đo bằng khả năng tạo ra trải nghiệm đủ sâu để du khách quay trở lại.

Trên thế giới, nhiều đô thị ven biển đã chuyển dịch từ phát triển đơn lẻ sang xây dựng các không gian tích hợp đa chức năng, nơi hoạt động, sự kiện và tính kết nối trở thành “nội dung cốt lõi” của toàn bộ hệ sinh thái du lịch. Đây không còn là câu chuyện riêng của các thị trường quốc tế, mà đang dần lan tỏa và định hình cách phát triển tại nhiều điểm đến ở Việt Nam, đặc biệt là các đô thị nghỉ dưỡng ven biển.

Trong dòng chảy đó, Nha Trang là một trong những thành phố đang ghi nhận sự chuyển động rõ nét. Không chỉ dựa vào lợi thế thiên nhiên, địa phương này từng bước bổ sung các lớp giá trị mới, góp phần làm phong phú cách du khách khám phá và cảm nhận.

Sự thay đổi này cũng được phản ánh qua cách Nha Trang xuất hiện trên bản đồ du lịch quốc tế. Mới đây, chuyên trang Travel Nine (Úc) đã xếp Nha Trang vào danh sách những địa danh lý tưởng mà các gia đình “luôn muốn quay trở lại” – một tín hiệu cho thấy sức hút của thành phố không chỉ đến từ cảnh quan, mà còn từ khả năng mang lại sự gắn kết đa dạng hơn.

VEGA CITY – ĐỊNH HÌNH “HUB TRẢI NGHIỆM” BÊN VỊNH BIỂN

Hiện tại, Nha Trang hiện thực hóa nhu cầu du lịch mới thông qua sự xuất hiện của những không gian tích hợp, nơi nhiều lớp hoạt động được tổ chức trong cùng một hệ sinh thái. Trong đó, Vega City – dự án do KDI Group phát triển đang từng bước hình thành như một mô hình điểm đến mới, thu hút sự quan tâm.

Trên quy mô 44ha với thế “tựa sơn hướng thủy”, Vega City được phát triển như một tổ hợp ven biển theo hướng tích hợp, mở ra không gian nghỉ dưỡng và các hoạt động đa dạng bên vịnh biển, tích hợp nhiều lớp giá trị: nghỉ dưỡng, văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Với quy hoạch bài bản, vị trí ven vịnh cùng hệ sinh thái tiện ích phong phú, Vega City hướng tới việc hình thành một điểm đến có khả năng vận hành liên tục, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của du khách.

Vega City – không gian tích hợp đa dạng tiện ích theo mô hình "all-in-one", kết hợp nghỉ dưỡng, văn hóa và giải trí bên vịnh biển.

Dự án tiếp cận theo mô hình “all-in-one”, kết hợp các chức năng trong cùng một không gian thay vì phát triển đơn lẻ.

Để nuôi dưỡng tinh thần đó, KDI Group đầu tư các công trình mang tính biểu tượng và có khả năng dẫn dắt cảm nhận. Nếu Nhà hát Đó là điểm nhấn nghệ thuật với các chương trình biểu diễn như Rối Mơ, Chum Show, thì Công viên san hô Vạn San Đảo lại gắn với các giá trị bảo tồn và khám phá hệ sinh thái biển. Bên cạnh đó, một số không gian công cộng và dịch vụ ven biển được phát triển nhằm bổ sung tiện ích và khả năng tổ chức sự kiện cho khu vực. Vega City tạo nên một hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế, đủ khả năng tổ chức các sự kiện quy mô lớn, đưa vị thế du lịch Nha Trang vươn tầm châu lục.

Tháng 4 này, Vega City triển khai một số chương trình tiêu biểu như biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các trải nghiệm biển. Đây là chuỗi sự kiện mở màn trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập KDI Group, đồng thời đặt nền tảng cho các chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng và làm mới trong thời gian tới.

Từ những bước đi ấy, Vega City đang từng bước được định vị như một “hub trải nghiệm” – nơi hội tụ các giá trị văn hóa, giải trí và cộng đồng, góp phần làm phong phú thêm hệ sản phẩm của Nha Trang, đồng thời mở rộng không gian du lịch ra ngoài khu vực trung tâm.

Quan trọng hơn, cách tiếp cận này cho thấy sự dịch chuyển từ phát triển dự án đơn lẻ sang xây dựng mô hình điểm đến, nơi trải nghiệm được đặt làm trung tâm.

Đại diện KDI Group chia sẻ: “Phát triển du lịch trong giai đoạn mới không chỉ là khai thác tài nguyên, mà là kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm có chiều sâu. Doanh nghiệp cần đóng vai trò như một ‘nhà tổ chức’ của điểm đến, góp phần nâng cao chất lượng đô thị, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế. Đây cũng là cách để tạo ra sự phát triển bền vững, nơi lợi ích của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển chung của địa phương”.

Trong bối cảnh cạnh tranh, việc hình thành những không gian tích hợp trải nghiệm không chỉ là xu hướng, mà còn là một chiến lược dài hạn. Với cách tiếp cận này, Vega City không chỉ là một tọa độ mới, mà góp phần thúc đẩy cách phát triển điểm đến theo hướng lấy trải nghiệm làm trung tâm, nơi mỗi hành trình đều mang lại những xúc cảm mạnh mẽ và khác biệt.

KDI Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong đa lĩnh vực bao gồm: Bất động sản, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du thuyền, nội thất cao cấp, nông nghiệp và giáo dục.

Doanh nghiệp định hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành gắn với trải nghiệm, giá trị sống và đóng góp bền vững cho cộng đồng. Một trong những dự án tiêu biểu là Quần thể đô thị biển Vega City, tọa lạc tại Khóm Đường Đệ, khu vực Bãi Tiên, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Website: https://kdiholdings.com.vn