68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Hà Anh

26/05/2026, 15:29

HOSE cho biết vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ ITD vào danh sách bị cắt margin do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE cho biết vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ ITD vào danh sách bị cắt margin do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Được biết, ngày 22/05/2026, ITD đã nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế cho kỳ quyết toán năm tài chính 2022-2023-2024-2025.

Theo đó, tổng số tiền cần nộp vào ngân sách nhà nước cho cả 4 năm trên là 630.590.283 đồng bao gồm tiền phạt vi phạm hành chính, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp. ITD cho biết công ty đã nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, tính đến ngày 22/5 danh sách chứng khoán bị cắt margin tăng lên 68 mã gồm các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát gồm: ABS, APH, DLG, DQC, HVN, LDG, NVT, OGC, TCD, TDH, TLH, VCA, VNE… hay các mã có thời gian niêm yết dưới 06 tháng gồm: AFX, CRV, GEL, HPA, KLB, VCK,…, hoặc các mã có lợi nhuận sau thuế là số âm, BCTC được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, chậm công bố thông tin (BMI, DAH, SBV,SPM, ST8, TNH, VPH...) và trong danh sách vẫn có các mã như: HVN, BCG, VMD và TCD là có cùng một lúc hai lý do bị cắt margin.

Tâm lý hào hứng hơn đáng kể trong phiên chiều nay, được hỗ trợ bằng dòng tiền chủ động mạnh hơn. Cổ phiếu đồng loạt lên giá, nhất là nhóm blue-chips. Tuy nhiên VIC và VHM giảm sâu vẫn "đè" VN-Index dưới tham chiếu.

Mức tăng ấn tượng của cổ phiếu Mastercard là điều ít người hình dung được vào thời điểm công ty IPO...

Kết quả kinh doanh quỹ 1/2026 vẫn chưa phản ánh đầy đủ vào mặt bằng định giá hiện tại, qua đó duy trì sức hấp dẫn cho thị trường trong trung và dài hạn.

Mặc dù độ rộng khá tích cực trong phiên sáng nay nhưng VN-Index vẫn không thể có được sắc xanh khi VIC, VHM cùng lao dốc rất mạnh. Dòng tiền vẫn là yếu tố khiến sức mạnh thiếu ổn định khi chỉ duy trì mức rất thấp.

Động thái mới đánh dấu bước leo thang mạnh trong việc triển khai các biện pháp kiểm soát dòng vốn chảy ra nước ngoài của Bắc Kinh so với thời điểm cuối năm 2022...

