68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

HOSE cho biết vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ ITD vào danh sách bị cắt margin do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE cho biết vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ ITD vào danh sách bị cắt margin do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Được biết, ngày 22/05/2026, ITD đã nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế cho kỳ quyết toán năm tài chính 2022-2023-2024-2025.

Theo đó, tổng số tiền cần nộp vào ngân sách nhà nước cho cả 4 năm trên là 630.590.283 đồng bao gồm tiền phạt vi phạm hành chính, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp. ITD cho biết công ty đã nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, tính đến ngày 22/5 danh sách chứng khoán bị cắt margin tăng lên 68 mã gồm các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát gồm: ABS, APH, DLG, DQC, HVN, LDG, NVT, OGC, TCD, TDH, TLH, VCA, VNE… hay các mã có thời gian niêm yết dưới 06 tháng gồm: AFX, CRV, GEL, HPA, KLB, VCK,…, hoặc các mã có lợi nhuận sau thuế là số âm, BCTC được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, chậm công bố thông tin (BMI, DAH, SBV,SPM, ST8, TNH, VPH...) và trong danh sách vẫn có các mã như: HVN, BCG, VMD và TCD là có cùng một lúc hai lý do bị cắt margin.