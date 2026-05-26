Thứ Ba, 26/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

Thu Minh

26/05/2026, 15:29

Cơ hội từ chính sách đối với thị trường bất động sản nhà ở thương mại đã bị thu hẹp, trong khi rủi ro sụt giảm đang gia tăng. Tuy nhiên, nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong cập nhật triển vọng ngành bất động sản mới đây, Chứng khoán Yuanta cho rằng, thời gian gần đây, các nhà hoạch định chính sách đã tái tập trung vào việc khơi thông nguồn cung và giải quyết các nút thắt pháp lý, giúp hoạt động phê duyệt dự án và tái khởi động các dự án bị trì hoãn phục hồi rõ rệt kể từ năm ngoái.

Số lượng dự án được cấp phép bán hàng đã tăng +89% so với cùng kỳ trong năm 2025. Đây chắc chắn là một xu hướng tích cực, nhưng nó cũng cho thấy dư địa để ban hành thêm các chính sách hỗ trợ bổ sung đang ngày càng hạn hẹp.

Chính sách hỗ trợ tiền tệ đang bị hạn chế. Thị trường bất động sản tiếp tục phụ thuộc lớn vào nguồn vốn ngân hàng, trong khi các ngân hàng lại đối mặt với áp lực thanh khoản và chi phí vốn khi tăng trưởng tín dụng liên tục vượt xa tăng trưởng huy động. Yuanta cho rằng bộ đệm dự trữ ngoại hối mỏng cũng làm hạn chế dư địa giảm thêm lãi suất của Ngân hàng. Nhà nước. 

Do đó, cơ hội từ chính sách đối với thị trường bất động sản nhà ở thương mại đã bị thu hẹp, trong khi rủi ro sụt giảm đang gia tăng.

Các rủi ro chẳng hạn như: các biện pháp tiềm năng nhằm kiểm soát đầu cơ và giá nhà; tác động của lãi suất và áp lực nguồn vốn lên sức mua; chi phí phát triển dự án ngày càng tăng cao, và chính sách tập trung mạnh mẽ hơn vào an sinh xã hội.

Nhà ở xã hội có thể trở thành một yếu tố cạnh tranh mang tính chọn lọc trong trung hạn. Chính phủ đặt mục tiêu đạt 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030, đồng nghĩa với nguồn cung hàng năm cần khoảng 200.000 căn, so với mức chỉ khoảng 100.000 căn nhà ở thương mại được cấp phép bán hàng trong năm 2025.

Kế hoạch nguồn cung nhà ở xã hội lũy kế tại TP.HCM đạt gần 200.000 căn tính đến năm 2030 (tương đương khoảng 40.000 căn/năm), trong khi Hà Nội đặt mục tiêu khoảng 120.000 căn (tương đương khoảng 24.000 căn/năm), lớn hơn nhiều khi so với nguồn cung thương mại dự kiến hàng năm khoảng 35.000 – 40.000 căn ở mỗi thành phố.

Tuy nhiên, nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại. Hầu hết các dự án nhà ở xã hội đều nằm ở khu vực ngoại thành và không thể so sánh trực tiếp với phân khúc nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm thành phố. Tác động có thể sẽ chỉ tập trung vào các nhà phát triển bất động sản tư nhân thuộc phân khúc bìn dân, nơi các dự án có sự cạnh tranh trực tiếp về vị trí và giá bán.

Áp lực cạnh tranh trong ngắn hạn từ phân khúc nhà ở xã hội cho thuê đối với thị trường tư nhân cũng ở mức hạn chế, do nhu cầu dự kiến còn khiêm tốn. Bộ Xây dựng dự báo khoảng 29.000 căn trong 5 năm tới, nguồn cung có xu hướng tập trung gần các khu công nghiệp, và cơ chế tham gia của khu vực tư nhân hiện vẫn chưa rõ ràng.

Kịch bản cơ sở của là chính sách sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế và sẽ ưu tiên ổn định giá cả thông qua nguồn cung nhà ở xã hội, thay vì thắt chặt diện rộng đối với thị trường bất động sản nhà ở thương mại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu giá nhà tiếp tục tăng quá nóng, thông điệp chính sách gần đây có thể sẽ chuyển dịch sang một lập trường chính sách chính thức và mang tính thắt chặt hơn.

Trước đó, chiều 19/5, phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là thước đo tiến bộ xã hội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhà ở không chỉ là vấn đề của ngành xây dựng hay chính sách hỗ trợ người nghèo mà phải được đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, đất đai, công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư.

Ông đánh giá thời gian qua nhiều chính sách đã được ban hành để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển nhà ở. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra và thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế của xã hội. "Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu quy hoạch nhà ở phải bám sát nhu cầu lao động. Những nơi tập trung đông công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ cần được ưu tiên quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội phù hợp.

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

12:04, 26/05/2026

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

10:39, 26/05/2026

Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Chuyên gia: Thị trường sẽ tiếp tục phân hóa, điểm tên 5 nhóm ngành triển vọng nhất 6 tháng cuối năm 2026

10:12, 26/05/2026

Chuyên gia: Thị trường sẽ tiếp tục phân hóa, điểm tên 5 nhóm ngành triển vọng nhất 6 tháng cuối năm 2026

Từ khóa:

cạnh tranh nhà ở thương mại chính sách phát triển nhà ở Chứng khoán Yuanta dự báo nguồn cung nhà ở Hà Nội nhà ở xã hội thị trường bất động sản 2025 Tổng Bí thư Tô Lâm TP.HCM triển vọng ngành bất động sản

Đọc thêm

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

HOSE cho biết vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ ITD vào danh sách bị cắt margin do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Tâm lý hào hứng hơn đáng kể trong phiên chiều nay, được hỗ trợ bằng dòng tiền chủ động mạnh hơn. Cổ phiếu đồng loạt lên giá, nhất là nhóm blue-chips. Tuy nhiên VIC và VHM giảm sâu vẫn “đè” VN-Index dưới tham chiếu.

Cổ phiếu Mastercard tăng giá gấp 110 lần kể từ khi IPO

Cổ phiếu Mastercard tăng giá gấp 110 lần kể từ khi IPO

Mức tăng ấn tượng của cổ phiếu Mastercard là điều ít người hình dung được vào thời điểm công ty IPO...

Dynam Capital: Kết quả kinh doanh chưa phản ánh đủ vào định giá, thị trường vẫn hấp dẫn

Dynam Capital: Kết quả kinh doanh chưa phản ánh đủ vào định giá, thị trường vẫn hấp dẫn

Kết quả kinh doanh quỹ 1/2026 vẫn chưa phản ánh đầy đủ vào mặt bằng định giá hiện tại, qua đó duy trì sức hấp dẫn cho thị trường trong trung và dài hạn.

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

Mặc dù độ rộng khá tích cực trong phiên sáng nay nhưng VN-Index vẫn không thể có được sắc xanh khi VIC, VHM cùng lao dốc rất mạnh. Dòng tiền vẫn là yếu tố khiến sức mạnh thiếu ổn định khi chỉ duy trì mức rất thấp.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

eMagazine

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Livestream thực cảnh đầu tiên của "Mùa vàng thắng lớn 2026"

Doanh nghiệp

2

MIK Group và “cuộc gặp gỡ” khí chất đất Cảng

Bất động sản

3

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

4

Khai trương tầng mẫu, trải nghiệm tầm nhìn thượng đỉnh tại Golden Crown Hai Phong

Bất động sản

5

Cổ phiếu Mastercard tăng giá gấp 110 lần kể từ khi IPO

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy