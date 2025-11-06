Vi phạm một loạt quy định, AMS bị phạt tiền

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (mã AMS-UPCoM) với tổng số tiền lên tới 327,5 triệu đồng.

Theo đó, mức phạt nặng nhất đối với AMS là bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Cụ thể: trong năm 2023, 2024 và 06 tháng đầu năm 2025, Công ty có phát sinh các giao dịch vay tiền, trả tiền vay, trả tiền vốn hợp tác kinh doanh với người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ của Công ty; mua bán, cung cấp hàng hóa với cổ đông lớn (tỷ lệ sở hữu 35,05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của AMS), CTCP Vận tải biển Quốc tế VISC là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty. Tuy nhiên, các giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông/HĐQT Công ty thông qua.

Mức phạt tiếp theo là 125 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo thành viên Ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Cụ thể: tại thời điểm thanh tra, Trưởng Ban kiểm soát không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; chỉ có bằng cao đẳng thuộc chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp);

Cuối cùng là mức phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể: theo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 2024 và bán niên năm 2023, 2024, 2025, Báo cáo thường niên năm 2023,2024 và các tài liệu Công ty cung cấp; Công ty có 01 công ty con (Công ty TNHH AMECC Myanmar), người nội bộ của Công ty đồng thời đảm nhiệm chức vụ tại một số tổ chức khác, Công ty có phát sinh giao dịch vay tiền, trả tiền vay, trả tiền vốn hợp tác kinh doanh, tạm ứng, trả tiền tạm ứng, thu tiền cung cấp hàng hóa với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty; tuy nhiên Công ty không trình bày đầy đủ các thông tin trên tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán);

Đáng chú ý, công ty buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với AMS là buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ, theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

Cụ thể: tại ngày 03/4/2023 và 05/4/2023, công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 (sử dụng 39.100.794.949 đồng - trong đó có một phần tiền thu được từ đợt chào bán) để trả nợ cho ông Nguyễn Văn Thọ, ông Bùi Duy Băng, ông Nguyễn Văn Nghĩa) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

Kết thúc quý 3/2025, AMS ghi nhận lãi hợp nhất quý 3/2025 lãi 7,5 tỷ đồng, giảm gần 6 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 44,28% so với cùng kỳ.

Theo AMS, trong quý 3/2025, Công ty TNHH AMECC Myanmar vẫn chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh nào do tình hình bất ổn kéo dài tại Myanmar, do dó số liệu trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2025 chỉ phản ánh kết quả kinh doanh của công ty mẹ là Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC. Lũy kế 9 tháng năm 2025, AMS lãi gần 33 tỷ, giảm hơn 18 tỷ so với cùng kỳ (51,32 tỷ đồng).

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã thông qua kế hoạch và phương án đầu tư ra nước ngoài tại Myanmar bằng hình thức góp vốn đầu tư vào Công Liên doanh Amecc - Myanmar Shipyards với tổng mức đầu tư là 42,073 triệu USD, nay tạm được điều chỉnh là 26,31 triệu USD theo văn bản số 50BS/PABS-AMECC ngày 25/3/2019 của Tổng giám đốc gửi Hội đồng quản trị. Hiện tại, kế hoạch đầu tư trên vẫn đang trong quá trình thực hiện và công ty đang làm các thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.