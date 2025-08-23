Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?
Phương Linh
23/08/2025, 17:49
Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến số thuế phải nộp tăng lên không phải do Nhà nước thay đổi thuế suất mà là xuất phát từ sự thay đổi từ phương thức quản lý thuế khoán sang kê khai, khiến doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được phản ánh chính xác hơn…
Ngày 22/8/2025, tại Hà Nội, các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, ngân hàng, kế toán tổ chức hội thảo nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh khoán chuyển đổi sang kê khai thuế theo doanh thu thực tế.
THUẾ SUẤT KHÔNG ĐỔI, CHỈ THAY ĐỔI CÁCH QUẢN LÝ
Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia thuế, giải pháp phần mềm KiotViet, đại diện Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch cùng nhiều hộ kinh doanh ở Hà Nội ở các lĩnh vực như: tạp hóa, sản xuất kinh doanh, vật tư xây dựng...
Theo đó, từ 1/6/2025, khoảng 37.000 hộ kinh doanh nộp thuế theo hình thức khoán, có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên chính thức chuyển đổi từ khoán thuế sang kê khai thuế.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình chuyển đổi còn gặp nhiều rào cản, đặc biệt là tâm lý e ngại, thiếu kiến thức pháp luật thuế khi thay đổi phương pháp vốn đã quen thuộc trong nhiều năm qua.
Tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Biên Cương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đam mê Kế toán Việt, cho biết hầu hết hộ kinh doanh chỉ chú ý đến số tiền thuế phải nộp mỗi năm mà chưa nắm rõ cơ quan thuế căn cứ vào doanh thu và tỷ lệ nào để tính ra con số đó. Vì vậy, khi số tiền thuế tăng lên, nhiều người lầm tưởng rằng chính sách đã thay đổi theo hướng bất lợi, trong khi thực tế không phải vậy.
Ông Cương nhấn mạnh chính sách thuế đối với hộ kinh doanh không hề thay đổi trong nhiều năm qua. Nguyên tắc chung là cá nhân và hộ kinh doanh phải kê khai và nộp thuế theo đúng doanh thu thực tế phát sinh. Tùy theo lĩnh vực hoạt động, Nhà nước quy định các mức tỷ lệ khoán khác nhau. Đối với hoạt động trong lĩnh vực thương mại, bán buôn, bán lẻ áp dụng tỷ lệ 1,5% trên doanh thu; trong đó 1% là thuế giá trị gia tăng (VAT) và 0,5% là thuế thu nhập cá nhân. Riêng đối với ngành ăn uống, tổng mức thuế phải chịu là 4,5% bao gồm: 3% thuế giá trị gia tăng (VAT) và 1,5% thuế thu nhập cá nhân.
Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây chỉ nằm ở phương thức kê khai. Trước đây, hộ kinh doanh được tự ước lượng doanh thu để kê khai, do đó phổ biến tình trạng một số hộ có doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ khai 1–2 tỷ đồng. Từ khi quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được áp dụng, điều này đã đặt ra yêu cầu phải kê khai đúng doanh thu thực tế do mọi giao dịch bán hàng đều phải xuất hóa đơn. Như vậy, đồng nghĩa doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được phản ánh chính xác hơn, không còn phụ thuộc vào “ước lượng” chủ quan.
Chính sự thay đổi từ kê khai “ước lượng” sang kê khai “thực” đã làm cho số thuế nhiều hộ phải nộp tăng lên đáng kể. Do đó, cần khẳng định nguyên nhân không phải do thuế suất bị nâng cao mà bởi doanh thu thực đã được ghi nhận đầy đủ hơn, Ông Cương cho biết.
HỘ KINH DOANH ĐỐI DIỆN RỦI RO NẾU KHÔNG THAY ĐỔI TƯ DUY VỀ THUẾ
Theo ông Cương, khi phương thức quản lý thay đổi, nếu hộ kinh doanh không thích ứng kịp sẽ dễ đối diện với nhiều rủi ro. Trong thực tiễn, hộ kinh doanh có thể gặp phải nhiều rủi ro liên quan đến thuế nếu không tuân thủ đúng quy định.
Thứ nhất, rủi ro về doanh thu ghi nhận thấp hơn so với thực tế. Trước đây, cơ chế quản lý còn lỏng lẻo, không hiếm trường hợp doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ khai dưới 1 tỷ đồng. Nếu bị phát hiện, họ không chỉ phải truy thu và chịu phạt, mà thậm chí có thể đối diện rủi ro pháp lý nếu bị coi là trốn thuế.
Thứ hai, quản lý hóa đơn là vấn đề nổi cộm. Thói quen không lấy hóa đơn khi mua hàng khiến khó xác minh được chi phí, trong khi việc bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn sai quy định vẫn là thói quen của nhiều hộ kinh doanh.
Với quy định mới, mỗi giao dịch đều phải xuất hóa đơn đúng thời điểm, bán hàng ngày nào xuất ngày đó. Đây là lý do cơ quan thuế đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử để tăng tính minh bạch.
Thứ ba, dòng tiền là cũng yếu tố dễ gây nghi ngờ. Theo ông Cương, việc để doanh thu đi vòng qua nhiều tài khoản không chỉ gây khó kiểm soát mà còn làm tăng nghi ngờ từ phía cơ quan quản lý. Trong khi đó, nếu tập trung vào một tài khoản duy nhất, chỉ cần sao kê ngân hàng đã có thể xác định doanh thu.
Thứ tư, rủi ro áp dụng sai tỷ lệ thuế. Về nguyên tắc, cơ quan thuế không thể kiểm soát chi tiết mọi trường hợp, mà người nộp thuế phải tự kê khai và chịu trách nhiệm. Thực tế có không ít trường hợp hộ kinh doanh bị xác định sai tỷ lệ tính thuế, nhưng phải sau vài năm cơ quan thuế mới phát hiện ra.
Khi đó, khoản truy thu và tiền phạt khiến họ rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”: nộp lại thì số tiền quá lớn, không nộp thì rủi ro càng nặng. ông Cương cho biết.
Theo chuyên gia, giải pháp duy nhất để tránh những rủi ro trên thì hộ kinh doanh cần thay đổi tư duy, hướng đến sự minh bạch trong kinh doanh.
Ngay từ khâu mua hàng, hộ kinh doanh cần lấy đầy đủ hóa đơn đầu vào để bảo đảm tính hợp pháp, đồng thời nên thanh toán qua ngân hàng thay vì tiền mặt để thuận tiện cho việc đối chiếu. Ngoài ra, giá trên hóa đơn cũng phải khớp với giá thực tế, nếu không, chênh lệch lớn giữa đầu vào – đầu ra sẽ khiến tỷ suất lợi nhuận bất thường, tạo cơ sở để cơ quan thuế phải đặt nghi vấn về tính hợp lệ của hóa đơn, Tổng giám đốc Đam mê kế toán nhấn mạnh.
Tương tự, khi bán hàng, hộ kinh doanh phải xuất đầy đủ hóa đơn đầu ra, tránh tình trạng chỉ xuất cho một số ít. Đồng thời, việc thu chi nên tập trung vào tài khoản riêng của hộ kinh doanh để dễ dàng kiểm soát và đối chiếu.
Quan trọng hơn cả là tính trung thực trong kê khai thuế. Tâm lý “doanh thu 10 tỷ đồng chỉ khai 1 tỷ đồng” vốn tồn tại nhiều năm nay đã dần xoá bỏ trong bối cảnh quản lý ngày càng chặt chẽ. Nếu vẫn khai thấp, hộ kinh doanh không chỉ bị truy thu và phạt hành chính mà còn có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý khi hành vi bị xác định là gian lận.
Một yếu tố quan trọng khác là sự minh bạch trong dòng tiền. Từ việc theo dõi dòng tiền, cơ quan thuế có thể nhận diện những dấu hiệu bất thường và phân biệt sai sót vô tình với hành vi cố ý trốn thuế. Trong trường hợp thứ hai, chế tài sẽ rất nghiêm khắc, ông Cương nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Biên Cương, trong các vụ trốn thuế, nếu bị phát hiện, người vi phạm không chỉ phải nộp lại khoản thuế thiếu, chịu tiền phạt chậm nộp, mà còn bị xử phạt gấp 1–3 lần số thuế đã bị trốn tránh.
Nghiêm trọng hơn, nếu hành vi này lặp lại nhiều lần, hồ sơ có thể bị chuyển sang công an để xử lý hình sự chứ không chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính. Đáng chú ý, cơ quan thuế có quyền truy thu trong vòng 10 năm, nghĩa là hành vi trốn thuế có thể "qua mắt" được vài năm đầu nhưng các năm sau không gì đảm được hành vi này vẫn diễn ra suôn sẻ, Tổng giám đốc Đam mê Kế toán Việt cảnh báo.
Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng
Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%
Lũy kế đến hết tháng 7/2025, số thu ngân sách nhà nước từ sử dụng đất trên địa bàn Quảng Trị đạt hơn 2.760 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán trung ương giao và 75% dự toán tỉnh giao, tăng 59,9% so với cùng kỳ.
Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?
Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến số thuế phải nộp tăng lên không phải do Nhà nước thay đổi thuế suất mà là xuất phát từ sự thay đổi từ phương thức quản lý thuế khoán sang kê khai, khiến doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được phản ánh chính xác hơn…
Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp
Ngày 22/8, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã long trọng tổ chức Lễ Vinh danh Thành viên xuất sắc năm 2024, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm thành lập MXV (2010-2025).
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: