Vì sao Hàn Quốc phải dừng thí điểm chương trình học AI chỉ sau 4 tháng triển khai?

Không riêng Hàn Quốc, nhiều quốc gia khác cũng đang đặt cược vào AI như một giải pháp đổi mới giáo dục. Nhưng việc đưa AI vào chương trình giảng dạy là lộ trình phức tạp.

Theo Rest of World, ban đầu, không phải không có kỳ vọng chương trình học với AI sẽ mang lại trải nghiệm học tập thú vị và cá nhân hơn cho học sinh, đồng thời giảm tải công việc cho giáo viên.

Chương trình học với AI là sáng kiến dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, được chuẩn bị trong hơn một năm rưỡi, với sự tham gia của khoảng chục nhà xuất bản.

CHỈ BỐN THÁNG, SÁCH GIÁO KHOA AI TỪ "SÁCH GIÁO KHOA" CHỈ CÒN LÀ "TÀI LIỆU BỔ SUNG"

Đến tháng 3 năm nay, khi những cuốn sách AI đầu tiên trong các môn Toán, Tiếng Anh và Tin học được đưa vào triển khai, cảm xúc háo hức nhanh chóng biến thành thất vọng.

"Nhiều tiết học bị gián đoạn do lỗi kỹ thuật. Em chưa biết cách sử dụng các công cụ mới, phải tự học trên máy tính khiến em khó tập trung, trong khi nội dung sách lại không phù hợp với trình độ của em”, Ko Ho-dam, một học sinh trung học cơ sở ở đảo Jeju (Hàn Quốc), cho biết.

Không chỉ riêng Ko, nhiều học sinh, giáo viên và phụ huynh trên khắp Hàn Quốc cũng cho biết chương trình học mới đã khiến họ vất vả hơn.

Chỉ sau một học kỳ (khoảng bốn tháng), Bộ Giáo dục Hàn Quốc buộc phải rút lại chương trình. Những cuốn sách giáo khoa AI từ “sách giáo khoa” chỉ còn là “tài liệu bổ sung”, nghĩa là việc có sử dụng hay không tùy vào quyết định của từng trường.

Theo Lee Bohm, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Đại học Cambridge, từng là cố vấn chính sách của Sở Giáo dục Seoul, câu chuyện này cho thấy việc đưa AI vào trường học là vấn đề phức tạp, cần được tiến hành từng bước, có lộ trình rõ ràng.

“AI nên được thử nghiệm trước trong các bài tập hay một số hoạt động thực hành, rồi mới tính đến việc đưa vào giảng dạy trên lớp. Quan trọng là phải tìm ra cách kết hợp hợp lý giữa công nghệ và chương trình học. Chỉ khi đó, giáo dục dựa trên AI mới phát huy hiệu quả. Ở Hàn Quốc, mọi thứ đã diễn ra quá vội”, ông Lee nói.

Một lớp học tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc vốn nổi tiếng là quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, từ đầu bếp robot cho đến người chăm sóc tự động,...

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ nước này cũng sớm thúc đẩy các chương trình edtech, đào tạo giáo viên sử dụng AI và triển khai trợ giảng kỹ thuật số để hỗ trợ dạy và học.

Để phát triển sách giáo khoa AI, Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 1,2 nghìn tỷ won (khoảng 850 triệu USD) cho việc mua sắm thiết bị và đào tạo giáo viên. Các nhà xuất bản tư nhân cũng bỏ ra khoảng 800 tỷ won (567 triệu USD) để biên soạn và phát triển nội dung.

Thực tế, khi kế hoạch này được đưa ra, nhiều tổ chức dân sự Hàn Quốc đã đệ đơn phản đối vì chương trình này vì chương trình chưa lường hết rủi ro đối với học sinh (như lộ lọt dữ liệu hay nhìn màn hình nhiều hơn có thể khiến khả năng đọc hiểu và giao tiếp của học sinh yếu đi) và chưa có sự đồng ý nhất quán từ giáo viên và phụ huynh.

Trước làn sóng phản đối, đến tháng 1 năm này, Hàn Quốc quyết định chuyển chương trình từ bắt buộc sang thí điểm tự nguyện trong một năm.

Trong thời gian đó, dù tình hình chính trị tại Hàn Quốc rối ren, chương trình sách giáo khoa AI vẫn được triển khai vào tháng 3 năm nay.

Sau đó, Tổng thống Lee Jae Myung sau khi nhậm chức đã cho rà soát lại. Đến tháng 8, sách giáo khoa AI bị rút khỏi danh mục sách giáo khoa, các trường được quyền tự quyết có dùng hay không.

Tỷ lệ trường học áp dụng sách giáo khoa AI giảm mạnh từ 37% trong học kỳ đầu tiên (kết thúc tháng 7) xuống còn 19% trong học kỳ hiện tại (bắt đầu tháng 9).

Nữ nghị sĩ Kang Kyung-sook, người phản đối chương trình, từng chất vấn tại Quốc hội Hàn Quốc hồi tháng 1: “Một bộ sách giáo khoa in thường cần 18 tháng để biên soạn, 9 tháng để thẩm định và 6 tháng để chuẩn bị phát hành. Trong khi đó, sách giáo khoa AI chỉ mất 12 tháng để biên soạn, 3 tháng để thẩm định và 3 tháng để chuẩn bị phát hành. Tại sao lại vội vàng đến vậy? Với học sinh, mọi thứ đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng và thực hiện cẩn trọng”.

CHƯƠNG TRÌNH THAY ĐỔI LIÊN TỤC KHIẾN NIỀM TIN GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH BỊ LUNG LAY

Sau đó, các doanh nghiệp phát triển sách giáo khoa khẳng định họ tuân thủ đầy đủ quy định bảo mật và không lưu trữ dữ liệu cá nhân của học sinh.

Các nhà xuất bản Hàn Quốc giới thiệu sách giáo khoa hỗ trợ AI của họ tại Hội chợ EdTech Hàn Quốc ở Seoul vào tháng 8/2025.

Trong tình hình sách giáo khoa AI không còn là nội dung bắt buộc tại các trường, Ông Hwang Geun-sik, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Sách giáo khoa, đơn vị đại diện cho các doanh nghiệp tham gia biên soạn, cho biết ủy ban đang chuẩn bị nộp đơn lên Tòa án Hiến pháp và khởi kiện chính phủ để đòi bồi thường thiệt hại.

“Các công ty tin tưởng vào chính phủ và đã đầu tư rất nhiều, nhưng thị trường lại biến mất chỉ sau một đêm?”, ông Hwang bày tỏ.

Trong trường học, ý kiến của giáo viên và học sinh về sách giáo khoa AI cũng không thống nhất.

Ông Lee Hyun-joon, giáo viên toán ở thành phố Pyeongtaek, chia sẻ: “Rất khó để theo dõi tiến độ học tập của học sinh khi dùng sách AI. Chất lượng nội dung thấp, và có vẻ chương trình được làm gấp rút”.

Ngược lại, ông Kim Cha-myung, giáo viên tiểu học tại thành phố Gwangmyeong, gần Seoul, lại đánh giá cao bộ sách này. Ông cho rằng sách AI giúp tiết kiệm thời gian và hỗ trợ tốt hơn cho những học sinh yếu.

“Học sinh thích các tính năng kỹ thuật số như được thưởng trái tim khi làm tốt, tùy chỉnh nhân vật của mình, hay giải bài tập theo hình thức trò chơi”, ông Kim nói.

Tuy vậy, ông Kim cũng thừa nhận: “Chương trình thất bại vì triển khai quá vội. Lẽ ra cần thử nghiệm, đánh giá kỹ trước khi áp dụng đại trà”.

Theo ông, việc chính phủ nước này đột ngột dừng chương trình không chỉ ảnh hưởng đến việc dạy và học mà còn khiến niềm tin của giáo viên và học sinh bị lung lay.