Vị thế an cư đẳng cấp tại Platium Long Biên - Một dự án cao cấp tại Thủ đô

Platium Long Biên là dự án bất động sản hạng sang đầu tiên và nổi bật nhất trong hệ sinh thái các dự án của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Delux Hà Nội.

Được xây dựng dựa trên bốn tiêu chí cốt lõi: Vị trí đắc địa, hệ tiện ích đồng bộ, không gian sống khác biệt, và môi trường sống đẳng cấp, dự án mang đến trải nghiệm sống vượt trội, sánh ngang với các khu đô thị sang trọng nhất khu vực phía Đông Hà Nội. Đây là lựa chọn lý tưởng, mang lại giá trị bền vững cho các nhà đầu tư và cư dân.

VỊ TRÍ “KẾT NỐI VÀNG” – CHUẨN SỐNG MỚI GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ

Nằm tại vị trí chiến lược trên trục đường Cổ Linh – tuyến đường huyết mạch của khu vực, Platium Long Biên sở hữu kết nối hoàn hảo với trung tâm Hà Nội thông qua ba cây cầu lớn: Trần Hưng Đạo, Chương Dương, và Vĩnh Tuy. Dự án liền kề các tiện ích trọng điểm như AEON Mall, bệnh viện, trường học quốc tế và gần sân bay khu vực.

Đồng thời, việc di chuyển đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Vị trí “kết nối vàng” không chỉ mang lại sự tiện lợi trong di chuyển mà còn là yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị tài sản cho cư dân.

Platium Long Biên được thiết kế với quy mô hiện đại, gồm 4 tòa chung cư cao tầng, 3 tầng hầm và 16 tầng nổi. Cảnh quan dự án được chăm chút tỉ mỉ theo phong cách độc đáo, đạt tiêu chuẩn 5 sao, mang đến không gian sống tinh tế và đẳng cấp. Cư dân sẽ được tận hưởng hệ tiện ích all-in-one hiện đại, bao gồm: Quảng trường nhạc nước độc đáo. Hồ bơi cao cấp với chòi nghỉ thư giãn riêng. Cảnh quan cây xanh hài hòa. Ba sân thể thao khép kín hoạt động 24/7. Mỗi căn hộ được bố trí 2 chỗ đậu ô tô riêng, đảm bảo an toàn và tiện lợi tối đa.

LÀN GIÓ MỚI CHO KHU ĐÔNG HÀ NỘI

Lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển kết hợp với thiết kế chuẩn khách sạn 5 sao, Platium Long Biên mang đến không gian sống thời thượng và tinh tế. Toàn bộ nội thất được chủ đầu tư nhập khẩu chính hãng, thiết kế hiện đại, trẻ trung và chú trọng đến từng chi tiết nhỏ.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là các căn hộ được thiết kế với tầm nhìn thoáng đãng, hạn chế che chắn, tối ưu hóa không gian mở, tiết kiệm năng lượng và giảm tác động của tia UV lên nội thất. Tất cả các căn hộ đều sở hữu tầm nhìn toàn cảnh khu đô thị và kênh đào nhạc nước, mang lại trải nghiệm sống đa chiều, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của những khách hàng khó tính nhất, đồng thời bổ sung giá trị cho bộ sưu tập bất động sản hạng sang.

Phối cảnh dự án Ruby Park.

Bên cạnh Platium Long Biên, chủ đầu tư còn giới thiệu hai dự án nổi bật khác là Ruby Park và Ruby Riverside, mang đến sự lựa chọn đa dạng từ phân khúc tầm trung đến cao cấp.

Tất cả các dự án đều được tích hợp trung tâm mua sắm hiện đại, nhà hàng, quán cà phê, khu vui chơi giải trí, được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu nhằm nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.

Phối cảnh dự án Ruby Riverside.

Đặc biệt, các tiện ích nội khu như khu thể thao, công viên, sân chơi trẻ em và đường dạo bộ xanh mát được bố trí hợp lý, góp phần tạo nên môi trường sống lành mạnh và tiện nghi. Trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động, nguồn cung nhà phố và đất nền ngày càng khan hiếm, pháp lý siết chặt, các căn hộ tại Platium Long Biên không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là cơ hội đầu tư lý tưởng với khả năng mua bán, chuyển nhượng hoặc khai thác cho thuê nhờ hệ tiện ích nội khu cao cấp, phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân.

Tên dự án: Dự án Platium Long Biên

Vị trí dự án: Lô đất CT2 – phường Long Biên – Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Delux Hà Nội

Tổng quan dự án: Gồm 4 tòa chung cư cao tầng quy hoạch hiện đại, 3 tầng hầm, 16 tầng nổi. Bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp – tiện ích đồng bộ chuẩn 5 sao

Ngân hàng bảo lãnh: BIDV bảo lãnh tiến độ bàn giao

Hotline liên hệ: 0934 488 569.