Vị thế an cư đẳng cấp tại Platium Long Biên - Một dự án cao cấp tại Thủ đô
Tuấn Sơn
29/09/2025, 14:00
Platium Long Biên là dự án bất động sản hạng sang đầu tiên và nổi bật nhất trong hệ sinh thái các dự án của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Delux Hà Nội.
Được xây dựng dựa trên bốn tiêu chí cốt lõi: Vị trí đắc địa, hệ tiện ích đồng bộ, không gian sống khác biệt, và môi trường sống đẳng cấp, dự án mang đến trải nghiệm sống vượt trội, sánh ngang với các khu đô thị sang trọng nhất khu vực phía Đông Hà Nội. Đây là lựa chọn lý tưởng, mang lại giá trị bền vững cho các nhà đầu tư và cư dân.
VỊ TRÍ “KẾT NỐI VÀNG” – CHUẨN SỐNG MỚI GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ
Nằm tại vị trí chiến lược trên trục đường Cổ Linh – tuyến đường huyết mạch của khu vực, Platium Long Biên sở hữu kết nối hoàn hảo với trung tâm Hà Nội thông qua ba cây cầu lớn: Trần Hưng Đạo, Chương Dương, và Vĩnh Tuy. Dự án liền kề các tiện ích trọng điểm như AEON Mall, bệnh viện, trường học quốc tế và gần sân bay khu vực.
Đồng thời, việc di chuyển đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Vị trí “kết nối vàng” không chỉ mang lại sự tiện lợi trong di chuyển mà còn là yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị tài sản cho cư dân.
Platium Long Biên được thiết kế với quy mô hiện đại, gồm 4 tòa chung cư cao tầng, 3 tầng hầm và 16 tầng nổi. Cảnh quan dự án được chăm chút tỉ mỉ theo phong cách độc đáo, đạt tiêu chuẩn 5 sao, mang đến không gian sống tinh tế và đẳng cấp. Cư dân sẽ được tận hưởng hệ tiện ích all-in-one hiện đại, bao gồm: Quảng trường nhạc nước độc đáo. Hồ bơi cao cấp với chòi nghỉ thư giãn riêng. Cảnh quan cây xanh hài hòa. Ba sân thể thao khép kín hoạt động 24/7. Mỗi căn hộ được bố trí 2 chỗ đậu ô tô riêng, đảm bảo an toàn và tiện lợi tối đa.
LÀN GIÓ MỚI CHO KHU ĐÔNG HÀ NỘI
Lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển kết hợp với thiết kế chuẩn khách sạn 5 sao, Platium Long Biên mang đến không gian sống thời thượng và tinh tế. Toàn bộ nội thất được chủ đầu tư nhập khẩu chính hãng, thiết kế hiện đại, trẻ trung và chú trọng đến từng chi tiết nhỏ.
Điểm nhấn nổi bật của dự án là các căn hộ được thiết kế với tầm nhìn thoáng đãng, hạn chế che chắn, tối ưu hóa không gian mở, tiết kiệm năng lượng và giảm tác động của tia UV lên nội thất. Tất cả các căn hộ đều sở hữu tầm nhìn toàn cảnh khu đô thị và kênh đào nhạc nước, mang lại trải nghiệm sống đa chiều, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của những khách hàng khó tính nhất, đồng thời bổ sung giá trị cho bộ sưu tập bất động sản hạng sang.
Bên cạnh Platium Long Biên, chủ đầu tư còn giới thiệu hai dự án nổi bật khác là Ruby Park và Ruby Riverside, mang đến sự lựa chọn đa dạng từ phân khúc tầm trung đến cao cấp.
Tất cả các dự án đều được tích hợp trung tâm mua sắm hiện đại, nhà hàng, quán cà phê, khu vui chơi giải trí, được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu nhằm nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.
Đặc biệt, các tiện ích nội khu như khu thể thao, công viên, sân chơi trẻ em và đường dạo bộ xanh mát được bố trí hợp lý, góp phần tạo nên môi trường sống lành mạnh và tiện nghi. Trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động, nguồn cung nhà phố và đất nền ngày càng khan hiếm, pháp lý siết chặt, các căn hộ tại Platium Long Biên không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là cơ hội đầu tư lý tưởng với khả năng mua bán, chuyển nhượng hoặc khai thác cho thuê nhờ hệ tiện ích nội khu cao cấp, phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân.
Tên dự án: Dự án Platium Long Biên
Vị trí dự án: Lô đất CT2 – phường Long Biên – Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Delux Hà Nội
Tổng quan dự án: Gồm 4 tòa chung cư cao tầng quy hoạch hiện đại, 3 tầng hầm, 16 tầng nổi. Bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp – tiện ích đồng bộ chuẩn 5 sao
Ngân hàng bảo lãnh: BIDV bảo lãnh tiến độ bàn giao
Lumière Midtown - Biểu tượng sống thượng lưu mới giữa lòng đại đô thị The Global City
Masterise Homes tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản cao cấp với Lumière Midtown - phân khu hạng sang đầu tiên dòng Lumière tại The Global City, sở hữu vị trí chiến lược, thiết kế quốc tế và tiềm năng sinh lời bền vững.
Thị trường bất động sản trung tâm Huế: Cần sản phẩm đẳng cấp để bứt phá
Những năm gần đây, thị trường bất động sản tại trung tâm thành phố Huế chưa thực sự sôi động do sự thiếu hụt các sản phẩm hạng sang - vốn là động lực nâng tầm giá trị của thị trường.
The Emerald Golf View - Biểu tượng sống mới trên đại lộ Bình Dương
Khi bất động sản dịch chuyển về các đô thị vệ tinh, Thuận An (Bình Dương cũ) nhanh chóng vươn lên thành tâm điểm với nhiều dự án cao cấp. Trong đó, nổi bật là The Emerald Golf View - tòa tháp căn hộ cao nhất đại lộ Bình Dương, trở thành biểu tượng sống mới tại trung tâm năng động phía Nam.
Hà Nội bổ sung chức năng nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá 2
Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đặng Xá 2 của Hà Nội cho phép hai ô đất HH1 và HH2 bổ sung chức năng nhà ở xã hội, điều chỉnh mật độ xây dựng và tầng cao công trình…
Động lực cho thị trường bất động sản trong chu kỳ mới
Khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, không gian phát triển mở rộng, cùng với tâm lý nhà đầu tư dần tích cực, đang trở thành những động lực để thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: