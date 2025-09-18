VIB 29 năm - Hành trình sáng tạo, nâng tầm trải nghiệm tài chính cho triệu khách hàng Việt
Thu Hà
18/09/2025, 11:01
Ngày 18/9/2025, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) kỷ niệm 29 năm thành lập - một hành trình gần ba thập kỷ với khát vọng: sáng tạo các giải pháp tài chính thông minh bằng sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng, giúp nâng tầm trải nghiệm tài chính của người dùng Việt.
Trong bức tranh ngành ngân hàng Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ, VIB đã ghi dấu với sức sáng tạo, tốc độ đổi mới và khả năng cá nhân hóa vượt trội trong các giải pháp tài chính. Những nỗ lực này giúp ngân hàng đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch của hàng triệu khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, định chế tài chính, với sự đồng hành của hơn 10.000 cán bộ nhân viên. VIB liên tục vào nhóm dẫn đầu ngành ngân hàng trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và nhiều năm liên tiếp vào Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới.
Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng giám đốc VIB, nhấn mạnh: “Sáng tạo bằng sự thấu hiểu khách hàng là bệ phóng cho mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu. Với bản sắc sáng tạo, công nghệ và cá nhân hóa, chúng tôi mở ra những chuẩn mực mới, nâng tầm trải nghiệm tài chính cho hàng triệu khách hàng Việt.”
TÁI ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM TÀI CHÍNH BẰNG CÔNG NGHỆ VÀ CÁ NHÂN HÓA
Năm 2025, VIB tạo dấu ấn khi thổi luồng sinh khí mới vào những sản phẩm tài chính quen thuộc bằng công nghệ và cơ chế linh hoạt. Tài khoản Siêu Lợi Suất giúp dòng tiền nhàn rỗi sinh lời tới 4,3%/năm, nhưng vẫn cho phép chi tiêu bất kỳ lúc nào mà không mất lợi tức đã tích lũy. Giải pháp iDepo mang lại lãi suất đến 6,2%/năm, đồng thời bảo toàn lợi nhuận ngay cả khi khách hàng cần rút vốn trước hạn.
Chỉ sau vài tháng ra mắt, Siêu Lợi Suất đã chạm mốc nửa triệu người dùng và liên tiếp được ba tổ chức quốc tế uy tín vinh danh. Song song, MyVIB – nền tảng ngân hàng số của VIB – tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Với việc tích hợp AI thế hệ mới, ứng dụng này được International Finance Awards trao giải “Ứng dụng AI đột phá nhất trong Ngân hàng số năm 2025”.
Từ 2017 đến nay, số người dùng MyVIB tăng gấp 30 lần, hiện phục vụ hơn 70% khách hàng cá nhân và xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Riêng nửa đầu 2025, giao dịch QR tăng 86%, thanh toán hóa đơn tăng 60%, còn số khách hàng mới qua MyVIB tăng 84% so với cùng kỳ.
VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên ứng dụng Big Data, AI và GenAI vào dịch vụ khách hàng để lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu người dùng. VIB cũng tiên phong đưa dữ liệu hành vi số vào quy trình nội bộ – từ eKYC, xác thực giọng nói cho đến phê duyệt hạn mức tín dụng... giúp mọi giao dịch trở nên nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn.
Một ví dụ điển hình là gói vay mua nhà phố, căn hộ: nhờ sở hữu cơ sở dữ liệu hơn 800.000 căn hộ tại các thành phố lớn, VIB có thể định giá tài sản trong 1 phút và rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay xuống chỉ còn 4–8 giờ, thay vì nhiều ngày như trước. Thẻ tín dụng VIB cũng trở thành công cụ “may đo”, cho phép khách hàng cá nhân hóa từ thiết kế thẻ đến tính năng chi tiêu.
SÁNG TẠO – BỆ PHÓNG DẪN DẮT BÁN LẺ, KHIẾN HÌNH ẢNH VIB HIỆN DIỆN TRONG VĂN HÓA VIỆT
Sáng tạo bằng sự thấu hiểu khách hàng, tăng tốc bằng công nghệ, khác biệt bằng cá nhân hóa – VIB liên tục tạo dấu ấn mới và chinh phục nhiều giải thưởng quốc tế.
Một minh chứng nổi bật là mảng thẻ tín dụng. Tháng 8/2025, VIB cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng, gia nhập câu lạc bộ triệu thẻ của thị trường. Từ 92.000 thẻ năm 2018, chỉ sau 7 năm, quy mô đã tăng gấp 10 lần. Hiện VIB chiếm gần 7% thị phần thẻ lưu hành và thẻ mở mới, đồng thời đứng top 3 thị trường về chi tiêu thẻ, top 1 ngân hàng Việt về chi tiêu thẻ Mastercard. Chi tiêu bình quân trên mỗi thẻ cao hơn 50% mức chung.
Không chỉ đạt quy mô, hệ sinh thái thẻ Visa – Mastercard – American Express cùng công nghệ cá nhân hóa giúp VIB ghi dấu ấn quốc tế. Ngân hàng liên tiếp được trao các giải thưởng như “Ngân hàng cung cấp Thẻ tín dụng Tốt nhất năm 2025” (Global Business Outlook), “Đổi mới trong lĩnh vực thẻ tín dụng” (Global Brands Magazine), “Đột phá cá nhân hóa trải nghiệm thẻ với AI” (Visa).
Đại diện VIB khẳng định: “Điều chúng tôi hướng đến không chỉ là số lượng thẻ, mà là trải nghiệm khác biệt khiến khách hàng gắn bó lâu dài. Chính trải nghiệm ấy mới tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.”
Sáng tạo của VIB không chỉ ở sản phẩm, mà còn trong cách quảng bá thương hiệu. Từ The Masked Singer Vietnam, Anh Trai Say Hi đến các sự kiện quốc gia, VIB định hình hình ảnh ngân hàng trẻ trung, gắn liền đời sống văn hóa.
Tại chuỗi concert Anh Trai Say Hi, fanchant “VIB – Dẫn đầu xu thế thẻ” đã trở thành điểm nhấn, được hàng trăm ngàn khán giả hô vang. Ngân hàng cũng nhiều lần được vinh danh tại giải thưởng tiếp thị sáng tạo MMA Smarties Vietnam.
Bà Tường Nguyễn cho biết: “Các hoạt động quảng bá thương hiệu của VIB không chỉ nhằm ghi dấu ấn thị giác, mà còn tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ, gắn kết dài lâu với khách hàng.”
“29 năm không chỉ là hành trình phát triển của VIB, mà còn là hành trình kiến tạo giá trị cho khách hàng. Với triết lý đặt khách hàng làm trọng tâm và công nghệ làm sức mạnh, chúng tôi tự hào tiên phong mở ra kỷ nguyên ngân hàng cá nhân hóa tại Việt Nam", bà Tường chia sẻ thêm.
FiinRatings lần đầu xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nam A Bank ở mức “A-” với triển vọng “Ổn định”
FiinRatings, đối tác chiến lược của S&P Global Ratings, đã công bố lần đầu kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn đối với tổ chức phát hành là Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã HOSE:NAB) ở mức “A-” với triển vọng xếp hạng “Ổn định” vào ngày 16/09/2025…
Cách PNJ phát triển bền vững, khẳng định vị thế "đầu tàu" ngành bán lẻ trang sức, lifestyle
PNJ là đại diện Việt Nam duy nhất được xướng tên tại giải thưởng JWA 2025 ở hạng mục “Sustainability Leadership” nhờ những chiến lược phát triển bền vững xuất sắc vào tối 17/9, tại Hong Kong (Trung Quốc).
VietinBank tiếp tục thăng hạng trong Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025
Theo công bố xếp hạng Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025 của Brand Finance (hãng định giá thương hiệu hàng đầu thế giới), giá trị thương hiệu VietinBank đạt 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước. Từ năm 2015 đến nay, VietinBank là thương hiệu ngân hàng góp mặt nhiều lần nhất trong bảng xếp hạng uy tín này.
IMF: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đối mặt nhiều rủi ro bất định
Kết thúc phiên tham vấn Điều IV với Việt Nam mới đây, Ban Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo triển vọng kinh tế đang bị hạn chế bởi những bất ổn lớn liên quan tới các chính sách thương mại và kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu…
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: