VIB ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế hoàn tiền cao top đầu thị trường

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế với ưu đãi hoàn tiền đến 5%, không yêu cầu chi tiêu tối thiểu.

Đây là bước ngoặt mới trên thị trường thẻ, biến chiếc thẻ thanh toán vốn chỉ gắn liền với chức năng rút tiền hay thanh toán cơ bản, trở thành công cụ chi tiêu thông minh giúp khách hàng tối ưu lợi ích ngay từ tài khoản thanh toán và trên mỗi giao dịch hàng ngày.

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng giám đốc VIB, chia sẻ: “Người dùng hiện nay đang hướng tới một xu thế chi tiêu mới, cân bằng giữa trải nghiệm, phong cách sống với quản lý tài chính cá nhân hiệu quả để thực hiện các mục tiêu lớn hơn. Việc ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế tiếp tục khẳng định chiến lược Dẫn đầu xu thế thẻ của VIB. Không chỉ dừng lại ở chức năng thanh toán cơ bản, các dòng thẻ debit của VIB mang đến giá trị hoàn tiền vượt trội, đa dạng lựa chọn cho từng nhóm khách hàng và dễ dàng tiếp cận. Bằng việc tối đa hóa lợi ích cho khách hàng ngay trên chính tài khoản thanh toán của họ, chúng tôi mong muốn tiên phong trong xu thế chi tiêu mới của người dùng”.

NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM THẺ THANH TOÁN

Trong khi thị trường tập trung mạnh vào thẻ tín dụng hoặc QR code thì thẻ thanh toán ít được chú ý hơn và thường chỉ gắn với nhu cầu quản lý và rút tiền tại ATM, khiến cho lựa chọn của khách hàng đối với dòng thẻ này khá hạn chế. Với tầm nhìn "Dẫn đầu xu thế thẻ", VIB không chỉ khẳng định vị thế trong mảng thẻ tín dụng mà còn nâng tầm thẻ thanh toán với việc ra mắt bộ sản phẩm hoàn toàn mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi phân khúc khách hàng:

Thẻ thanh toán Smart Card - hoàn tiền đến 5% khi mua sắm online kèm đặc quyền mở thẻ phụ không giới hạn gắn với nhiều trang thanh toán khác nhau.

Thẻ thanh toán Junior Smart Card – dòng thẻ đầu tiên cho phép trẻ từ 6 tuổi có thể sở hữu.

Thẻ thanh toán Platinum - hoàn tiền đến 5% khi giao dịch quốc tế kèm đặc quyền 2 lượt sử dụng phòng chờ thương gia miễn phí và tặng thêm lượt không giới hạn theo doanh số chi tiêu.

Thẻ thanh toán VIB Premier Signature và VIB Priority Signature - là chiếc thẻ đẳng cấp dành cho phân khúc khách hàng ưu tiên, mang lại đặc quyền vượt trội với tỷ lệ hoàn tiền đến 5% cho các lĩnh vực chi tiêu Ẩm thực, Du lịch và Mua sắm, đi kèm 4 lượt sử dụng phòng chờ thương gia miễn phí mỗi năm và tặng thêm lượt không giới hạn theo doanh số chi tiêu.

Mỗi dòng thẻ hướng tới những nhu cầu chi tiêu và phong cách sống riêng biệt của từng phân khúc khách hàng, giúp người dùng tối ưu lợi ích trên tài khoản thanh toán mà không yêu cầu xác minh thu nhập hay thủ tục đăng ký phức tạp.

NHỮNG ĐẶC QUYỀN VƯỢT TRỘI VỚI THẺ THANH TOÁN VIB

Với 5 dòng thẻ riêng biệt, bộ thẻ thanh toán quốc tế VIB là giải pháp chi tiêu hiện đại cho mọi phân khúc khách hàng, từ trẻ em, giới trẻ năng động đến khách hàng cao cấp với nhiều ưu điểm đột phá:

Đặc quyền tương đương thẻ tín dụng: Mức hoàn tiền thuộc top đầu thị trường lên đến 5%, quyền lợi phòng chờ sân bay và các ưu đãi cao cấp khác mà không cần chứng minh thu nhập hay chờ đợi phê duyệt tín dụng.

Cơ chế hoàn tiền cạnh tranh, linh hoạt: Nếu như nhiều thẻ thanh toán khác thường quy định mức chi tiêu tối thiểu để có thể nhận đặc quyền ưu đãi cho chi tiêu tiếp theo thì với thẻ thanh toán quốc tế mới của VIB quyền lợi hoàn tiền được gắn trực tiếp với số dư tài khoản thanh toán của khách hàng. Số dư càng nhiều, tỷ lệ hoàn tiền càng lớn, tối đa lên đến 5%. Mọi giao dịch, dù là nhỏ nhất, đều được ghi nhận và hoàn tiền, tích luỹ lên đến 900.000 đồng/ tháng, tương đương10,8 triệu đồng/ năm, mang lại lợi ích thiết thực trong từng chi tiêu hàng ngày.

Đặc quyền cộng hưởng: Với cơ chế quản lý chi tiêu thú vị, khách hàng dễ dàng cộng hưởng lợi ích từ nhiều sản phẩm, dịch vụ khác của VIB như tài khoản Siêu Lợi Suất - 1 ngày cũng sinh lời đến 4,3%/năm, biến tài khoản thanh toán thành một trung tâm sinh lời kép.

Tích hợp công nghệ thanh toán hiện đại: Các dòng thẻ thanh toán của VIB đều được tích hợp những công nghệ thanh toán tiên tiến nhất, cho phép người dùng giao dịch một chạm tiện lợi qua Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay, Garmin, hoặc thanh toán QR code nhanh chóng.

MẢNH GHÉP HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH CÁ NHÂN HÓA CỦA VIB

Việc ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế mới không chỉ mang đến thêm một sản phẩm tiện ích, mà còn là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa của VIB. Theo đó, khách hàng được tối ưu lợi ích nhận được, thay vì chỉ sử dụng đơn lẻ từng tài khoản hay thẻ riêng biệt.

Với khách hàng trẻ chưa đáp ứng điều kiện mở thẻ tín dụng hoặc những khách hàng chưa có nhu cầu dùng thẻ tín dụng thì thẻ thanh toán quốc tế là cánh cửa đầu tiên trải nghiệm hệ sinh thái VIB với ưu đãi hoàn tiền thuộc top đầu thị trường mà không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu, khả năng ứng dụng cao khi liên kết với các ví điện tử và cổng thanh toán quốc tế phổ biến điều mà QR code không làm được.

Với các chủ thẻ thanh toán hiện hữu, VIB có các chương trình nâng cấp và tặng thẻ tín dụng tự động giúp khách hàng có thêm lựa chọn “chi tiêu trước, thanh toán sau” hoàn toàn miễn lãi đến 55- 57 ngày và chủ động chuyển trả góp trên thẻ cho các giao dịch có giá trị lớn.

Bằng cách kết hợp linh hoạt thẻ thanh toán với thẻ tín dụng, tài khoản Siêu Lợi Suất và các sản phẩm khác như Super Cash – Vay tiêu dùng tín chấp linh hoạt 100% online lên đến 1 tỷ đồng, khách hàng có thể dễ dàng cân đối chi tiêu, quản lý dòng tiền thông minh và khai thác trọn vẹn những đặc quyền mà hệ sinh thái VIB mang lại.

Với quy trình mở thẻ được số hóa hoàn toàn trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB hoặc Max Powered by VIB, khách hàng có thể sở hữu ngay thẻ ảo để chi tiêu chỉ sau 5 phút đăng ký.

Nhân dịp ra mắt, VIB triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn: Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho tất cả khách hàng mở mới khi thỏa điều kiện chi tiêu chỉ từ 1 triệu đồng và tặng kèm một thẻ tín dụng VIB Cashback miễn phí, nhân đôi lợi ích cho người dùng.

