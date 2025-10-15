[Video]: Thanh Hóa đồng loạt khởi công, khánh thành 4 dự án hơn 5.400 tỷ đồng

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 14/10, tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 4 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng.

Cụ thể, vào chiều 14/10, tại thôn Cạn, xã Bát Mọt, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt. Công trình này được xây dựng trên diện tích khoảng 1,79 ha, tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng, với cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Dự và phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt với xã biên giới còn nhiều khó khăn, giúp học sinh được học tập, chăm lo đầy đủ, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, không tiêu cực, lãng phí; sớm hoàn thiện thủ tục, huy động nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và đưa trường vào sử dụng hiệu quả, trở thành biểu tượng của tri thức và tình đoàn kết nơi biên cương.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ khánh thành Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành. Dự án này được khởi công từ tháng 5/2024 trên diện tích đất rộng 4,1ha, tổng mức đầu tư dự án là gần 250 tỷ đồng.

Công trình nổi bật với kiến trúc hiện đại và thiết kế độc đáo, điểm nhấn là khối nhà 7 tầng, nơi tổ chức các lớp đào tạo cờ vua, cờ tướng, đàn, khiêu vũ, aerobic... Khu vực phụ trợ gồm nhà 3 tầng, nhà thi đấu 300 chỗ ngồi và khu vận động thể chất có mái che.

Hợp phần Trung tâm thể dục, thể thao được đầu tư đồng bộ với bể bơi trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, sân tennis, bóng rổ, nổi bật là bể bơi mái vòm khung thép độc đáo, diện tích mặt nước 500m2 với 8 làn bơi tiêu chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các giải thiếu niên, nhi đồng, cùng với đó là khu vực thay đồ, kiểm soát luồng người, phòng kỹ thuật, phòng y tế, tiếp khách, hành chính...

Ngay cạnh nhà thi đấu đa năng là khu vui chơi nhạc nước ngoài trời rực rỡ sắc màu. Các không gian được tổ chức khoa học, kết nối linh hoạt, thuận tiện cho quản lý và sử dụng lâu dài.

Tại phường Hàm Rồng, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với liên danh Công ty CP Vinaconex 21 - Công ty CP Thương mại Hà Nội - Công ty CP Viet Incons tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Nhà ở xã hội Nam Ngạn. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.

Dự án này có quy mô 2,8 ha, gồm 6 tòa chung cư cao 25 tầng với gần 2.400 căn hộ có diện tích từ 40 - 77m2. Tầng 1 của các tòa chung cư sẽ bố trí các phòng chức năng, khu sinh hoạt cộng đồng và khu dịch vụ thương mại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với khuôn viên cây xanh, đường dạo, khu thể thao, bể bơi... Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Tại xã Hoằng Sơn, UBND tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Tập đoàn WHA tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa

Dự án này có quy mô hơn 178 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.320 tỷ đồng, do Tập đoàn WHA làm chủ đầu tư, triển khai tại các xã Hoằng Giang, Hoằng Sơn và Hoằng Phú. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ việc đầu tư xây dựng trong thời gian không quá 36 tháng và bắt đầu thu hút các dự án đầu tư thứ cấp từ cuối năm 2026.