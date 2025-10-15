[Video]: Thanh Hóa đồng loạt khởi công, khánh thành 4 dự án hơn 5.400 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Nguyễn Thuấn
15/10/2025, 15:17
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 14/10, tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 4 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng.
Cụ thể, vào chiều 14/10, tại thôn Cạn, xã Bát Mọt, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt. Công trình này được xây dựng trên diện tích khoảng 1,79 ha, tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng, với cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Dự và phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt với xã biên giới còn nhiều khó khăn, giúp học sinh được học tập, chăm lo đầy đủ, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho địa phương.
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, không tiêu cực, lãng phí; sớm hoàn thiện thủ tục, huy động nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và đưa trường vào sử dụng hiệu quả, trở thành biểu tượng của tri thức và tình đoàn kết nơi biên cương.
Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ khánh thành Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành. Dự án này được khởi công từ tháng 5/2024 trên diện tích đất rộng 4,1ha, tổng mức đầu tư dự án là gần 250 tỷ đồng.
Công trình nổi bật với kiến trúc hiện đại và thiết kế độc đáo, điểm nhấn là khối nhà 7 tầng, nơi tổ chức các lớp đào tạo cờ vua, cờ tướng, đàn, khiêu vũ, aerobic... Khu vực phụ trợ gồm nhà 3 tầng, nhà thi đấu 300 chỗ ngồi và khu vận động thể chất có mái che.
Hợp phần Trung tâm thể dục, thể thao được đầu tư đồng bộ với bể bơi trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, sân tennis, bóng rổ, nổi bật là bể bơi mái vòm khung thép độc đáo, diện tích mặt nước 500m2 với 8 làn bơi tiêu chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các giải thiếu niên, nhi đồng, cùng với đó là khu vực thay đồ, kiểm soát luồng người, phòng kỹ thuật, phòng y tế, tiếp khách, hành chính...
Ngay cạnh nhà thi đấu đa năng là khu vui chơi nhạc nước ngoài trời rực rỡ sắc màu. Các không gian được tổ chức khoa học, kết nối linh hoạt, thuận tiện cho quản lý và sử dụng lâu dài.
Tại phường Hàm Rồng, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với liên danh Công ty CP Vinaconex 21 - Công ty CP Thương mại Hà Nội - Công ty CP Viet Incons tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Nhà ở xã hội Nam Ngạn. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.
Dự án này có quy mô 2,8 ha, gồm 6 tòa chung cư cao 25 tầng với gần 2.400 căn hộ có diện tích từ 40 - 77m2. Tầng 1 của các tòa chung cư sẽ bố trí các phòng chức năng, khu sinh hoạt cộng đồng và khu dịch vụ thương mại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với khuôn viên cây xanh, đường dạo, khu thể thao, bể bơi... Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2028.
Tại xã Hoằng Sơn, UBND tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Tập đoàn WHA tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa
Dự án này có quy mô hơn 178 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.320 tỷ đồng, do Tập đoàn WHA làm chủ đầu tư, triển khai tại các xã Hoằng Giang, Hoằng Sơn và Hoằng Phú. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ việc đầu tư xây dựng trong thời gian không quá 36 tháng và bắt đầu thu hút các dự án đầu tư thứ cấp từ cuối năm 2026.
14:21, 09/10/2025
Tham vọng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nhằm củng cố thị trường vốn, mà còn kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Song “đổi mới cao” cần song hành với “ổn định cao” để tạo nền tảng giúp Việt Nam trở thành điểm kết nối khu vực và thế giới…
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng, có tổng vốn hơn 9.881 tỷ đồng nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, hình thành mạng lưới bến thuỷ, phương tiện, không gian du lịch hiện đại dọc các con sông, vừa được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận nhà đầu tư...
Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 769 dài gần 30 km giúp kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đến sân bay Long Thành, vừa được phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát bước lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở...
Bộ Xây dựng đề xuất sửa Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/02/2024 của Chính phủ về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận. Theo đó, sẽ phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế triệt để về sở xây dựng các địa phương...
Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư triển vọng nhất của châu Âu tại châu Á, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục tháo gỡ các nút thắt thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn và duy trì tăng trưởng bền vững…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: