[Video]: Nỗ lực tiếp tế lương thực cho người dân Nông Cống trong trận lụt lịch sử 50 năm

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Nguyễn Thuấn
01/10/2025, 00:52
Xã Nông Cống (Thanh Hóa) đang trải qua những ngày đặc biệt khó khăn khi bị cô lập suốt 2 ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10. Đây được xem là trận lụt lịch sử, lớn nhất trong vòng 50 năm trở lại đây xảy ra tại địa phương này, khiến hàng nghìn hộ dân chìm trong biển nước, mất điện trên diện rộng, cuộc sống bị đảo lộn và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.
Hiện toàn bộ 44 thôn trên địa bàn vẫn ngập sâu, việc đi lại chủ yếu trông chờ vào 8 thuyền cứu hộ của lực lượng chức năng, công an và quân đội.
Công tác tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vì thế gặp rất nhiều khó khăn. Tính chung toàn xã có hơn 8.000 hộ bị cô lập; 3 điểm trường đang được trưng dụng làm nơi ở tạm cho khoảng 300 hộ dân.
Đáng lo ngại, khoảng 70% diện tích xã rơi vào tình trạng mất liên lạc cục bộ do mất điện kéo dài hơn một ngày qua, khiến việc thông tin, tiếp tế và ứng cứu bị gián đoạn.
Nguyên nhân lũ lớn được xác định là do lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ về, trong khi hệ thống tiêu thoát ra sông Yên bị hạn chế bởi mực nước sông dâng cao.
Trong bối cảnh mưa lớn có khả năng còn tiếp diễn, chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ lệnh di dời, không trở về nhà khi nước chưa rút, theo dõi sát tình hình mưa lũ để đảm bảo an toàn tính mạng.
Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng La Niña, khi tần suất bão và lũ lụt gia tăng, đặc biệt tại miền Trung. Ở đồng bằng sông Hồng, La Niña kết hợp với bão cuối mùa gây rủi ro ngập lụt đô thị. Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ đặc biệt cao khi La Niña làm gia tăng lượng mưa trên toàn lưu vực Mekong. Lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường và nước biển dâng khiến tình trạng ngập lụt kéo dài…
Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, đề xuất những giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, có cam kết và lộ trình thực hiện cụ thể…
Đến 16 hôm nay, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn 11-13 điểm úng ngập như Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, cầu Bươu, Triều Khúc, Nam Trung Yên. Đặc biệt tuyến đường Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình do không có lực lượng chức năng hướng dẫn, hàng loạt xe máy vẫn lao vào điểm ngập sâu và chết máy…
Trong vòng hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng ba cơn bão, gây tổng thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng. Riêng bão Bualoi đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, hạ tầng tê liệt, ước tính thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng...
Đến ngày 1/10, mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông Bưởi, Yên, Cầu Chày vượt mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực của Thanh Hóa. Toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1–2 m, đặc biệt tập trung ở các xã Nông Cống, Kim Tân, khiến đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: