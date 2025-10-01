[Video]: Nỗ lực tiếp tế lương thực cho người dân Nông Cống trong trận lụt lịch sử 50 năm

Xã Nông Cống (Thanh Hóa) đang trải qua những ngày đặc biệt khó khăn khi bị cô lập suốt 2 ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10. Đây được xem là trận lụt lịch sử, lớn nhất trong vòng 50 năm trở lại đây xảy ra tại địa phương này, khiến hàng nghìn hộ dân chìm trong biển nước, mất điện trên diện rộng, cuộc sống bị đảo lộn và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.

Hiện toàn bộ 44 thôn trên địa bàn vẫn ngập sâu, việc đi lại chủ yếu trông chờ vào 8 thuyền cứu hộ của lực lượng chức năng, công an và quân đội.

Nhìn từ trên cao, các khu dân cư ở xã Nông Cống bị ngập sâu trong mênh mông biển nước.

Hàng nghìn hộ dân ở xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu trong nước lũ

Công tác tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vì thế gặp rất nhiều khó khăn. Tính chung toàn xã có hơn 8.000 hộ bị cô lập; 3 điểm trường đang được trưng dụng làm nơi ở tạm cho khoảng 300 hộ dân.

Nhu yếu phẩm được vận chuyển bằng cano chuyên dụng.

Đáng lo ngại, khoảng 70% diện tích xã rơi vào tình trạng mất liên lạc cục bộ do mất điện kéo dài hơn một ngày qua, khiến việc thông tin, tiếp tế và ứng cứu bị gián đoạn.

Sự hỗ trợ, tiếp kịp thời của lực lượng chức năng đảm bảo không người dân nào bị đói, bị khát trong những ngày lũ lụt.

Nguyên nhân lũ lớn được xác định là do lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ về, trong khi hệ thống tiêu thoát ra sông Yên bị hạn chế bởi mực nước sông dâng cao.

Nước tràn ngập nhà, người dân cố gắng đưa tài sản lên các vị trí cao

“Ăn mì tôm mãi cũng sót ruột, chúng tôi chỉ mong nước rút sớm để dọn lại nhà cửa. Đồ đạc coi như mất hết rồi, chỉ cầu trời đừng thêm đợt mưa nào nữa,” bà Lê Thị Hạnh, một người dân địa phương chia sẻ.

Trong bối cảnh mưa lớn có khả năng còn tiếp diễn, chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ lệnh di dời, không trở về nhà khi nước chưa rút, theo dõi sát tình hình mưa lũ để đảm bảo an toàn tính mạng.