[Video]: Khám phá Cung văn hóa thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hóa trước ngày khánh thành

Giữa trung tâm đô thị, Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm Thể dục Thể thao phường Hạc Thành đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng khánh thành trong tháng 10 này.

Công trình được đầu tư gần 248 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, xây dựng trên khu đất hơn 4 ha, với mục tiêu hình thành không gian văn hóa, giáo dục và thể thao hiện đại cho trẻ em, thanh thiếu niên.

Dự án gồm nhiều hạng mục quy mô như nhà hát măng non, khu học tập và nội trú, cung thể thao trong nhà, hồ bơi 8 làn, quảng trường và sân khấu nhạc nước nghệ thuật – tất cả được thiết kế hiện đại, hài hòa với cảnh quan đô thị.

Sau hơn một năm thi công, công trình đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Chiều 14/10 tới, dự án sẽ cùng ba công trình trọng điểm khác được khánh thành đồng loạt, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, đánh dấu bước phát triển mới của thành phố trên hành trình hướng tới đô thị văn minh, năng động.