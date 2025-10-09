Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

[Video]: Khám phá Cung văn hóa thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hóa trước ngày khánh thành

Nguyễn Thuấn

09/10/2025, 14:21

Giữa trung tâm đô thị, Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm Thể dục Thể thao phường Hạc Thành đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng khánh thành trong tháng 10 này.

Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm Thể dục Thể thao phường Hạc Thành
Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm Thể dục Thể thao phường Hạc Thành

Công trình được đầu tư gần 248 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, xây dựng trên khu đất hơn 4 ha, với mục tiêu hình thành không gian văn hóa, giáo dục và thể thao hiện đại cho trẻ em, thanh thiếu niên.

Dự án gồm nhiều hạng mục quy mô như nhà hát măng non, khu học tập và nội trú, cung thể thao trong nhà, hồ bơi 8 làn, quảng trường và sân khấu nhạc nước nghệ thuật – tất cả được thiết kế hiện đại, hài hòa với cảnh quan đô thị.

Sau hơn một năm thi công, công trình đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Chiều 14/10 tới, dự án sẽ cùng ba công trình trọng điểm khác được khánh thành đồng loạt, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, đánh dấu bước phát triển mới của thành phố trên hành trình hướng tới đô thị văn minh, năng động.

Sau hơn một năm thi công, công trình đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng

Nghệ An hút vốn FDI mạnh

07:00, 09/10/2025

Nghệ An hút vốn FDI mạnh

Hà Tĩnh: 9 tháng thu hút đầu tư đạt hơn 107.000 tỷ đồng

15:50, 08/10/2025

Hà Tĩnh: 9 tháng thu hút đầu tư đạt hơn 107.000 tỷ đồng

Từ khóa:

công trình Giáo dục khánh thành Thanh Hóa thể thao văn hóa

Đọc thêm

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Ả-rập Xê-út trong lĩnh vực vận tải và logistics

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Ả-rập Xê-út trong lĩnh vực vận tải và logistics

Chiều 8/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đã có buổi tiếp và làm việc với ông Musa bin Ahmed Al-Barqi, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Dịch vụ logistics Ả-rập Xê-út, nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực vận tải và logistics...

Hạ tầng Thủ đô 71 năm sau ngày giải phóng

Hạ tầng Thủ đô 71 năm sau ngày giải phóng

71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng. Với nguồn vốn đầu tư công kỷ lục cùng loạt công trình giao thông – đô thị quy mô lớn được khởi công, Thủ đô không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn lâu năm mà còn mở ra dư địa phát triển mới, củng cố vai trò trung tâm kinh tế và đô thị vùng...

Nghệ An hút vốn FDI mạnh

Nghệ An hút vốn FDI mạnh

Với hơn 33.800 tỷ đồng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh cùng gần 870 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng, Nghệ An đang dần khẳng định vị thế là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án lớn như VSIP Nghệ An III, Casa Bonita hay Sunny Việt Nam đang mở ra tín hiệu tích cực cho giai đoạn tăng trưởng mới...

Hội Doanh nhân trẻ khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO

Hội Doanh nhân trẻ khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO

Chiều 8/10 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam họp báo công bố Báo cáo tổng hợp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) và giới thiệu Kế hoạch Chương trình đào tạo 10.000 Giám đốc điều hành giai đoạn 2025 - 2030…

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang là động lực quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, câu chuyện thành công của Nhật Bản, một quốc gia vươn lên thành cường quốc kinh tế mà không phụ thuộc vào FDI, đã đặt ra một bài học kinh nghiệm quý giá: đã đến lúc Việt Nam cần chuyển mình từ thu hút FDI bằng mọi giá sang một chiến lược có chọn lọc, chất lượng và tập trung vào việc nâng cao nội lực quốc gia.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

2

Văn Phú được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

Bất động sản

3

CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước

Doanh nghiệp

4

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Chứng khoán

5

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy