Việt Nam - Canada đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên gấp 1,5 lần

Ngày 27/10, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Maninder Sidhu nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phối hợp trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu như ASEAN - Canada, CPTPP và WTO.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada, đồng thời chia sẻ quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước tuy có bước phát triển tích cực trong thời gian qua nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hướng tới mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên gấp 1,5 lần trong vòng 3-5 năm tới, trên cơ sở những định hướng mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Mark Carney đã thống nhất tại cuộc gặp song phương cấp cao trong ngày 26/10/2025 tại Kuala Lumpur.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Canada đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, đồng thời mong muốn phía Canada hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Canada.

Bộ trưởng Maninder Sidhu bày tỏ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thương mại, đồng thời nhấn mạnh Canada coi trọng việc xây dựng mối quan hệ đối tác thương mại tin cậy, ổn định và dựa trên luật lệ quốc tế. Bộ trưởng cũng giới thiệu Văn phòng Dự án lớn (Major Projects Office) của Canada - cơ chế thu hút đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng và khoáng sản chiến lược và mời các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có PetroVietnam, sang tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Canada.

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí cao về tầm quan trọng của việc sớm hoàn tất và ký kết Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Canada (ASEAN - Canada FTA) trong năm 2026, coi đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường khu vực.

Về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hai Bộ trưởng tái khẳng định quyết tâm duy trì các tiêu chuẩn cao của Hiệp định; nhất trí việc mở rộng thành viên CPTPP cần được xem xét thận trọng và dựa trên nguyên tắc đồng thuận; trao đổi về tiềm năng kết nối giữa CPTPP và Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại dựa trên luật lệ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thông báo Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và mong muốn nhận được sự phối hợp, ủng hộ và góp ý của Canada trong việc xác định chủ đề và trọng tâm hợp tác của năm Chủ tịch, đặc biệt là sáng kiến kết nối CPTPP - EU.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhất trí rằng WTO cần có những đổi mới thực chất để nâng cao hiệu quả hoạt động và phản ánh đúng thực tiễn thương mại toàn cầu đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trước Hội nghị Bộ trưởng WTO dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Maninder Sidhu nhấn mạnh tiềm năng hợp tác của Canada trong lĩnh vực năng lượng, cho biết Canada đã xuất khẩu lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên sang châu Á vào tháng 7/2025, mở ra cơ hội hợp tác mới với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những bước phát triển của Canada trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ sạch, nhất trí ý kiến của Bộ trưởng Maninder Siddhu về việc xác định năng lượng, công nghiệp hàng không-vũ trụ và công nghệ cao là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng nhất trí duy trì trao đổi đoàn thường xuyên để bàn bạc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế-thương mại, cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được hai Bên thống nhất.