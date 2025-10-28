Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị; phát huy tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi chiến lược giữa hai nước; nâng tầm trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh...
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, Ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc.
Thủ tướng Chính phủ cũng chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 4), xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 với định hướng phát triển chất lượng cao; đồng thời thông tin tới Thủ tướng Lý Cường về những thành quả lý luận và thực tiễn mới của Việt Nam, công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hai Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp, toàn diện trên các lĩnh vực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Thủ tướng Lý Cường và Quốc vụ viện Trung Quốc trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị; phát huy tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi chiến lược giữa hai nước; nâng tầm trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đường sắt đối với sự phát triển của mỗi nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phát huy tốt cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc, dành ưu tiên cao nhất cho lĩnh vực hợp tác trọng điểm này; đề nghị Trung Quốc tích cực phối hợp với Việt Nam về vốn vay ưu đãi, đào tạo nhân lực đường sắt và hợp tác xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt.
Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp ứng phó với diễn biến chính sách thuế quan gần đây; có các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển lành mạnh và cân bằng hơn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam; hai bên thúc đẩy mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, tích cực nghiên cứu mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới; hợp tác liên kết điện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án viện trợ của Trung Quốc tại Việt Nam đồng thời tăng cường hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới trong quan hệ song phương.
Nhất trí với các trọng tâm hợp tác mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Quốc vụ viện Trung Quốc sẵn sàng cùng Chính phủ Việt Nam triển khai và cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao; đẩy mạnh hợp tác đạt tiến triển thực chất, nhất là trong các lĩnh vực hai bên quan tâm như kinh tế - thương mại, đầu tư chất lượng cao, kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt.
Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành và xây dựng về vấn đề trên biển theo đúng tinh thần nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
Tại cuộc Tham vấn chính trị Việt Nam - Algeria lần thứ 4, hai bên nhất trí chú trọng, thúc đẩy hơn nữa, coi hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột chính trong quan hệ song phương, hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD trong thời gian tới...
Ngày 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ecuador tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Thủ đô Hà Nội...
Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam...
Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung) để nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: