Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Việt An
28/10/2025, 09:40
Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU...
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia, sáng 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa để trao đổi hợp tác song phương và các vấn đề cùng quan tâm.
Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sau cuộc gặp tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc vào tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ khẳng định EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Nhấn mạnh vấn đề ưu tiên cấp bách cần giải quyết trong quan hệ, Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU.
Thủ tướng Chính phủ chia sẻ hàng tuần đều chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương trong nước về vấn đề này, đồng thời cho biết Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có các nước Đông Nam Á để phát triển nghề cá bền vững, tăng cường năng lực cho ngư dân và doanh nghiệp thích ứng với các quy định chuyển đổi sang mô hình khai thác có trách nhiệm, chuyển đổi nghề cho ngư dân từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản bền vững.
Về định hướng hợp tác Việt Nam – EU thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, thống nhất về lộ trình nâng cấp quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác song phương.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần tận dụng triệt để các cơ hội do Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) mang lại, phối hợp chặt chẽ tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp hai bên, đồng thời đề nghị EU quan tâm thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và khuyến khích doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam về hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh.
Đánh giá cao vai trò quan trọng của EU trên trường quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của EU; nhấn mạnh Việt Nam tích cực ủng hộ quan hệ ASEAN – EU và Việt Nam sẽ tiếp tục là cửa ngõ để kết nối, tăng cường quan hệ giữa EU và khu vực Đông Nam Á.
Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhất trí phối hợp thúc đẩy các ưu tiên mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu; khẳng định EU đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam, nhất là các thành tựu phát triển kinh tế. Ông Costa cũng tỏ vui mừng trước việc hai bên đang thảo luận hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định EU mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại – đầu tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với các thách thức toàn cầu và củng cố trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.
Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhất trí hai bên tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác đa phương, khẳng định hiện nay EU ưu tiên củng cố quan hệ với ASEAN và các nước trong khu vực. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực nhiều bất định, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của Việt Nam trong vấn đề hòa bình - an ninh, quan điểm của Việt Nam về các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu và các lãnh đạo EU thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu khẳng định sẽ sớm thu xếp chuyến thăm
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị; phát huy tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi chiến lược giữa hai nước; nâng tầm trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh...
Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10/2025.
Ngày 27/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Kikeo Khaykhamphithoune, dẫn đầu sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ XII giữa hai Đảng.
Tối 27/10, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN- Liên Hợp Quốc lần thứ 15.
Trong chương trình Hội nghị ASEAN 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan, tại Kuala Lumpur, Malaysia, chiều 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác gồm: Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: