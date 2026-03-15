Giá vật liệu trong sản xuất chip leo thang

Hạ Chi

15/03/2026, 16:02

Biến động giá vật liệu sản xuất chip có thể sớm phản ánh vào giá bán các sản phẩm điện tử trên thị trường...

Ảnh minh hoạ.

Các doanh nghiệp trong ngành vật liệu bán dẫn cho biết giá nhiều kim loại quan trọng phục vụ sản xuất chip, như vonfram, tantali và molypden, đã tăng gấp đôi chỉ trong vài tuần gần đây. Nguyên nhân đến từ gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông, cộng hưởng với các hạn chế xuất khẩu trước đó của Trung Quốc, theo DigiTimes.

Một số hóa chất chuyên dụng thậm chí tăng giá gấp ba lần. Dữ liệu thị trường cho thấy đầu tháng 3/2026, giá gali, nguyên liệu quan trọng để sản xuất vật liệu bán dẫn hợp chất quan trọng như gallium arsenide (GaAs) và gallium nitride (GaN), được giao dịch quanh mốc 2.100 USD/kg, cao hơn 123% so với đầu năm 2025. 

Trên thực tế, phần lớn gali trên thế giới được sản xuất như sản phẩm phụ trong quá trình tinh luyện nhôm.

Khi các nhà máy luyện kim lớn, như Aluminium Bahrain hay tổ hợp Qatarum do Norsk Hydro vận hành, tuyên bố tình trạng bất khả kháng do nguồn cung khí đốt bị gián đoạn, giá nhôm đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm, đạt 3.418 USD/tấn trên Sàn giao dịch kim loại London.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt tấm nền indium phosphide, vật liệu được sử dụng trong các linh kiện quang học và viễn thông tần số cao, cũng chưa có dấu hiệu cải thiện. 

Trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều tập đoàn đã bắt đầu tích trữ các vật liệu chiến lược. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro thua lỗ nếu giá nguyên liệu giảm trong tương lai, miễn là đảm bảo được an ninh nguồn cung trong hiện tại.

Ngoài ra, nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz cũng làm gia tăng rủi ro logistics cho chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Các vật liệu GaN và GaAs hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng, từ bán dẫn trong bộ nguồn máy tính và bộ sạc laptop, cho đến các chip tần số vô tuyến trong bộ định tuyến và thiết bị mạng.

Vì vậy, biến động giá sản xuất vật liệu hiện nay được dự báo có thể sớm ảnh hưởng đến chi phí của nhiều sản phẩm công nghệ.

Việt Nam tham gia mọi công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Nâng chất lượng kỹ sư bán dẫn trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam

Thiệt hại từ các vụ tấn công tiền điện tử trong tháng 2 giảm mạnh xuống còn khoảng 49 triệu USD, thấp hơn nhiều so với 385 triệu USD của tháng trước...

Đội ngũ sáng lập ban đầu của xAI, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) do Elon Musk sáng lập, gần như đã tan rã...

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Nếu kết hợp tốt bốn lợi thế: Kỹ sư phần mềm và AI, chuỗi cung ứng điện tử Đông Á, năng lực sản xuất chi phí thấp, thị trường ứng dụng rộng lớn, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm phát triển và sản xuất drone của thế giới...

Các ngân hàng Trung Quốc đang đẩy mạnh cho vay trong những lĩnh vực như sản xuất tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

