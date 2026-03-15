Giá vật liệu trong sản xuất chip leo thang

Biến động giá vật liệu sản xuất chip có thể sớm phản ánh vào giá bán các sản phẩm điện tử trên thị trường...

Các doanh nghiệp trong ngành vật liệu bán dẫn cho biết giá nhiều kim loại quan trọng phục vụ sản xuất chip, như vonfram, tantali và molypden, đã tăng gấp đôi chỉ trong vài tuần gần đây. Nguyên nhân đến từ gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông, cộng hưởng với các hạn chế xuất khẩu trước đó của Trung Quốc, theo DigiTimes.

Một số hóa chất chuyên dụng thậm chí tăng giá gấp ba lần. Dữ liệu thị trường cho thấy đầu tháng 3/2026, giá gali, nguyên liệu quan trọng để sản xuất vật liệu bán dẫn hợp chất quan trọng như gallium arsenide (GaAs) và gallium nitride (GaN), được giao dịch quanh mốc 2.100 USD/kg, cao hơn 123% so với đầu năm 2025.

Trên thực tế, phần lớn gali trên thế giới được sản xuất như sản phẩm phụ trong quá trình tinh luyện nhôm.

Khi các nhà máy luyện kim lớn, như Aluminium Bahrain hay tổ hợp Qatarum do Norsk Hydro vận hành, tuyên bố tình trạng bất khả kháng do nguồn cung khí đốt bị gián đoạn, giá nhôm đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm, đạt 3.418 USD/tấn trên Sàn giao dịch kim loại London.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt tấm nền indium phosphide, vật liệu được sử dụng trong các linh kiện quang học và viễn thông tần số cao, cũng chưa có dấu hiệu cải thiện.

Trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều tập đoàn đã bắt đầu tích trữ các vật liệu chiến lược. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro thua lỗ nếu giá nguyên liệu giảm trong tương lai, miễn là đảm bảo được an ninh nguồn cung trong hiện tại.

Ngoài ra, nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz cũng làm gia tăng rủi ro logistics cho chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Các vật liệu GaN và GaAs hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng, từ bán dẫn trong bộ nguồn máy tính và bộ sạc laptop, cho đến các chip tần số vô tuyến trong bộ định tuyến và thiết bị mạng.

Vì vậy, biến động giá sản xuất vật liệu hiện nay được dự báo có thể sớm ảnh hưởng đến chi phí của nhiều sản phẩm công nghệ.