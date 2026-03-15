Thiệt hại tấn công tiền điện tử giảm gần 90% trong tháng 2

Thiệt hại từ các vụ tấn công tiền điện tử trong tháng 2 giảm mạnh xuống còn khoảng 49 triệu USD, thấp hơn nhiều so với 385 triệu USD của tháng trước...

Thiệt hại từ các vụ tấn công đến tiền điện tử trong tháng 2 đã giảm mạnh so với tháng 1. Dù vậy, các công ty bảo mật cảnh báo tội phạm mạng đang thay đổi chiến thuật, thay vì tập trung vào các lỗ hổng kỹ thuật, sẽ khai thác lỗ hổng từ con người thông qua các chiêu trò lừa đảo và thao túng quyền truy cập ví.

Theo báo cáo hàng tháng của công ty an ninh mạng Nominis, tổng giá trị tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trong tháng 2 vào khoảng 49 triệu USD.

Phần lớn thiệt hại đến từ sự cố liên quan đến Step Finance, nền tảng phân tích và quản lý danh mục đầu tư xây dựng dựa trên blockchain Solana. Trong vụ việc này, tin tặc đã rút khoảng 30 triệu USD khỏi hệ thống.

Ghi nhận thiệt hại trong tháng 2 đã giảm khoảng 87% so với 385 triệu USD bị đánh cắp trong tháng 1. Dù dữ liệu của một tháng chưa đủ để khẳng định xu hướng dài hạn, song mức sụt giảm cho thấy các vụ khai thác giao thức quy mô lớn tạm thời ít xuất hiện hơn trong giai đoạn vừa qua.

Tuy nhiên, trong tháng 2, các chiến dịch lừa đảo đã gia tăng rõ rệt. Theo đó, hình thức lừa đảo phổ biến là dụ người dùng nhấp vào liên kết độc hại hoặc ký xác nhận các giao dịch gian lận.

Nạn nhân phổ biến nhất là người dùng cá nhân. Một phương thức tấn công đặc biệt phổ biến là lạm dụng quyền ủy quyền ví. Trong các trường hợp này, người dùng vô tình cấp quyền truy cập cho một ứng dụng hoặc hợp đồng độc hại, cho phép kẻ tấn công tự động chuyển tài sản khỏi ví của họ.

Các số liệu trên nhìn chung tương đồng với báo cáo của công ty bảo mật blockchain PeckShield. Theo ước tính của PeckShield, tổng thiệt hại do các vụ tấn công tiền điện tử trong tháng 2 đạt 26,5 triệu USD, thấp nhất kể từ tháng 3/2025. Công ty cho rằng một phần nguyên nhân đến từ việc các nền tảng trong ngành tăng cường kiểm soát rủi ro và cải thiện các biện pháp bảo mật.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, các vụ hack tiền điện tử trong năm ngoái đã gây ra tổng thiệt hại khoảng 3,4 tỷ USD, cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của mối đe dọa tấn công và lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử vẫn còn rất lớn.