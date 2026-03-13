Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Việt Nam sở hữu bốn lợi thế hiếm có trong cuộc đua drone toàn cầu

Bạch Dương

13/03/2026, 23:46

Nếu kết hợp tốt bốn lợi thế: Kỹ sư phần mềm và AI, chuỗi cung ứng điện tử Đông Á, năng lực sản xuất chi phí thấp, thị trường ứng dụng rộng lớn, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm phát triển và sản xuất drone của thế giới...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thông điệp được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi làm việc với Real-time Robotics, công ty chuyên về robot và máy bay không người lái tại Việt Nam.

VIỆT NAM CÓ THỂ TRỞ THÀNH TRUNG TÂM SẢN XUẤT DRONE CỦA THẾ GIỚI 

Drone là một ngành khá đặc biệt, không quá phụ thuộc vào công nghiệp nặng, mà phụ thuộc vào AI, phần mềm và tích hợp hệ thống. Vì vậy Việt Nam có một số lợi thế. Trong đó, có bốn lợi thế quan trọng cần lưu ý.

Thứ nhất, năng lực phần mềm và AI. Drone hiện đại không phải là máy bay nhỏ. Phần quan trọng nhất là Navigation, Computer vision, Autonomy, AI control. Tức là phần mềm quyết định giá trị. Việt Nam có lực lượng kỹ sư phần mềm rất lớn, AI đang phát triển nhanh, chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) thấp. Trong drone hiện đại, phần mềm chiếm phần giá trị lớn nhất.

Thứ hai, Việt Nam nằm ở trung tâm chuỗi cung ứng điện tử khu vực. Drone cần chip, camera, sensor, motor, battery. Những thứ này nằm ngay trong chuỗi cung ứng Đông Á là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Việt Nam nằm ngay trung tâm chuỗi cung ứng này. Do đó việc sản xuất drone ở Việt Nam có lợi thế logistics.

Thứ ba, lợi thế sản xuất chi phí thấp. Drone là sản phẩm điện tử nhẹ, cơ khí nhẹ, sản xuất theo module. Những sản phẩm kiểu này rất phù hợp với hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam, lao động kỹ thuật của Việt Nam. Đây là loại sản phẩm mà Việt Nam có thể sản xuất cạnh tranh.

Thứ tư, nhu cầu ứng dụng trong nước rất lớn. Một điều rất quan trọng, Việt Nam có rất nhiều ứng dụng drone. Ví dụ như nông nghiệp, kiểm tra điện, giám sát rừng, biển đảo, logistics. Nếu có thị trường nội địa mạnh thì doanh nghiệp sẽ phát triển nhanh. Nhiều quốc gia thất bại trong robotics vì không có thị trường nội địa.

Như vậy, Việt Nam có đủ bốn điều kiện hiếm có: Kỹ sư phần mềm và AI, chuỗi cung ứng điện tử Đông Á, năng lực sản xuất chi phí thấp, thị trường ứng dụng rộng lớn. Nếu kết hợp tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm phát triển và sản xuất drone của thế giới.

Drone là sản phẩm hội tụ của AI, phần mềm và sản xuất điện tử. Đây chính là ba lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế. Vì vậy Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một cường quốc drone.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về các sản phẩm do Việt Nam phát triển tại Triển lãm "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc".
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về các sản phẩm do Việt Nam phát triển tại Triển lãm “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc”.

Nếu nhìn sâu hơn, drone còn có một ý nghĩa chiến lược lớn hơn. Drone có thể là "ngành công nghệ cao đầu tiên" mà Việt Nam làm chủ ở quy mô toàn cầu. Điều này có thể khả thi hơn so với bán dẫn hoặc ô tô điện.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Công ty Real-Time Robotics là một doanh nghiệp trẻ, nhưng đang theo đuổi một lĩnh vực rất quan trọng của thời đại là robot và drone - những công nghệ đang làm thay đổi cách con người sản xuất, quản lý và vận hành xã hội. Robotics là doanh nghiệp do một kỹ sư công nghệ gốc Việt lập ra, làm chủ thiết kế và tích hợp sản phẩm, làm chủ công nghệ lõi, sản xuất tại Việt Nam nhưng nhắm ngay vào thị trường quốc tế.

DOANH NGHIỆP MUỐN ĐI XA PHẢI LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ LÕI

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết trong nhiều năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển nhanh, nhưng phần lớn giá trị vẫn đến từ lao động, vốn và mở rộng thị trường. Trong giai đoạn mới, động lực tăng trưởng của đất nước phải đến từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Điều đó có nghĩa là chúng ta phải từng bước chuyển từ sử dụng công nghệ của người khác sang làm chủ và tạo ra công nghệ của chính mình. Những doanh nghiệp như Real-Time Robotics chính là những hạt nhân quan trọng cho quá trình chuyển đổi đó.

Robot và drone đang mở ra một cách vận hành hoàn toàn mới cho nhiều ngành kinh tế. Quốc gia nào làm chủ được các công nghệ này sẽ có lợi thế lớn trong cạnh tranh toàn cầu. 
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Robot và drone đang trở thành một trong những công nghệ nền tảng của nền kinh tế mới. Chúng giúp tự động hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, và đặc biệt giúp con người làm được những việc trước đây rất khó hoặc rất nguy hiểm.

Trong nông nghiệp, drone giúp giám sát và quản lý mùa vụ. Trong năng lượng, drone giúp kiểm tra đường dây và nhà máy. Trong hạ tầng, drone giúp khảo sát và bảo trì công trình. Trong cứu hộ, drone giúp tiếp cận những nơi con người khó tới.

Nói cách khác, robot và drone đang mở ra một cách vận hành hoàn toàn mới cho nhiều ngành kinh tế. Quốc gia nào làm chủ được các công nghệ này sẽ có lợi thế lớn trong cạnh tranh toàn cầu.

Trong nền kinh tế tri thức, sự kết hợp giữa nhà khoa học và doanh nhân là yếu tố rất quan trọng. Nhà khoa học tạo ra tri thức. Nhưng khi nhà khoa học bước ra khỏi phòng thí nghiệm để xây dựng doanh nghiệp, tri thức đó có thể được chuyển hóa thành công nghệ, sản phẩm và thị trường.

Trên thế giới, rất nhiều công ty công nghệ lớn bắt đầu từ các nhà khoa học và kỹ sư. Việt Nam cũng cần ngày càng nhiều nhà khoa học - doanh nhân, những người vừa hiểu sâu về công nghệ, vừa có khát vọng đưa công nghệ ra thị trường.

Trong chuỗi giá trị toàn cầu, phần giá trị lớn nhất thường nằm ở thiết kế, công nghệ và hệ thống, chứ không chỉ ở khâu sản xuất.

"Nếu doanh nghiệp chỉ sản xuất theo thiết kế của người khác, giá trị tạo ra sẽ không cao. Nhưng khi doanh nghiệp làm chủ được công nghệ lõi, doanh nghiệp có thể tạo ra sản phẩm mới, mở ra thị trường mới và nâng cao vị thế của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây chính là con đường mà nhiều quốc gia công nghệ đã đi qua", Bộ trưởng Hùng khẳng định.

Theo ông, Robot hay drone không chỉ là một thiết bị mới. Điều quan trọng hơn là chúng tạo ra một cách vận hành mới cho các ngành kinh tế. Doanh nghiệp công nghệ không chỉ tạo ra sản phẩm mới, mà còn phải thiết kế lại cách làm của cả một lĩnh vực.

Khi công nghệ được đưa vào và cách vận hành được thiết kế lại, năng suất sẽ tăng lên rất nhiều. Đây chính là bản chất của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp công nghệ sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Những doanh nghiệp dám đầu tư cho R&D, dám phát triển công nghệ mới và dám đi vào những lĩnh vực khó sẽ chính là những doanh nghiệp dẫn dắt nền kinh tế.

Nhà nước có trách nhiệm tạo ra một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ phát triển: Một thể chế thông thoáng, một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh và những chính sách khuyến khích nghiên cứu và phát triển, và là người mua đầu tiên của các sản phẩm công nghệ mới.

Bộ trưởng Hùng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy các hoạt động R&D, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới.

Giao hàng bằng UAV: Bước đột phá trong logistics tại TP. Hồ Chí Minh

13:54, 13/02/2026

Giao hàng bằng UAV: Bước đột phá trong logistics tại TP. Hồ Chí Minh

Loạt UAV, robot Make in Viet Nam được trình diễn

08:01, 31/12/2025

Công bố khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, quy mô 400 ha tại Tây Ninh

09:14, 30/12/2025

Công bố khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, quy mô 400 ha tại Tây Ninh

Từ khóa:

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng công nghệ drone kinh tế số Real-Time Robotics UAV

Chủ đề:

Nền kinh tế tầm thấp: Lối mở cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Đọc thêm

Doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc được các ngân hàng tăng tốc bơm vốn

Doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc được các ngân hàng tăng tốc bơm vốn

Các ngân hàng Trung Quốc đang đẩy mạnh cho vay trong những lĩnh vực như sản xuất tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học...

Việt Nam tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ

Việt Nam tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thời gian tới Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho hoạt động vũ trụ phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế, chuẩn bị cơ sở khoa học và thực tiễn để từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiến tới xây dựng Luật vũ trụ...

Chatbot AI khiến con người suy nghĩ giống nhau

Chatbot AI khiến con người suy nghĩ giống nhau

Theo một bài báo mới được công bố trên tạp chí khoa học Trends in Cognitive Sciences, việc sử dụng AI có thể đang làm giảm sự đa dạng trong cách con người suy nghĩ…

Ưu đãi khấu trừ 200% chi phí R&D nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận

Ưu đãi khấu trừ 200% chi phí R&D nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận

Nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng vẫn gặp khó khi xin hưởng ưu đãi do vướng điều kiện chứng minh sản phẩm và thủ tục hồ sơ phức tạp...

Đức và châu Âu có thể "đón" gã khổng lồ Anthropic?

Đức và châu Âu có thể “đón” gã khổng lồ Anthropic?

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho chính phủ Mỹ hủy toàn bộ hợp đồng với công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, một chính trị gia Đức cho rằng Berlin nên đề nghị đưa doanh nghiệp này sang châu Âu. Nhưng liệu điều đó có khả thi?

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

1

Bộ Tài chính nêu tên các tổ chức chậm trễ kiểm kê tài sản công

Tài chính

2

Doanh nghiệp bảo hiểm muốn lùi lộ trình cơ cấu cổ đông

Tài chính

3

Thời trang nhanh chống chịu mạnh mẽ trước tình hình chiến sự

Đẹp +

4

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng hơn 1.000 tỷ phiên cuối tuần, cổ phiếu nào được mua nhiều nhất?

Chứng khoán

5

Lý do khiến vàng không tăng giá dù căng thẳng Trung đông tăng cao

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy