Thụy Điển sẵn sàng đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển hạ tầng xanh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Phương Nhi
05/11/2025, 07:45
Thụy Điễn sẽ chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời cung cấp các giải pháp toàn diện về kỹ thuật, tài chính và tri thức trong phát triển hạ tầng xanh, từ cảng biển điện khí hóa đến hệ thống đường sắt thân thiện với môi trường, ít phát thải....
Ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã có buổi tiếp và làm việc với bà Sara Modig, Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Doanh nghiệp và Công nghiệp Thụy Điển nhằm trao đổi, thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Sara Modig cho biết Thụy Điển hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới về phát triển bền vững, sở hữu hệ sinh thái công nghiệp xanh toàn diện, cùng hệ thống đường sắt hiện đại, thân thiện với môi trường và an toàn cao. Thụy Điển có khả năng triển khai trọn gói các dự án hạ tầng, từ khâu tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt đến vận hành, bảo trì và đào tạo nhân lực.
Đánh giá cao định hướng phát triển hạ tầng của Việt Nam, trong đó có các dự án đường sắt quốc gia đến năm 2035, đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, bà Sara Modig nhấn mạnh Thụy Điển mong muốn tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các kế hoạch chiến lược này.
Bên cạnh đó, Thụy Điển đặc biệt quan tâm đến các chương trình, dự án quốc gia của Việt Nam về phát triển hạ tầng xe điện (EV), chuyển đổi năng lượng và xây dựng đô thị xanh.
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), lũy kế đến cuối tháng 9/2025, Thụy Điển có 111 dự án tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,76 tỷ USD, xếp thứ 23 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, và đứng thứ hai trong nhóm các quốc gia Bắc Âu đang có đầu tư tại Việt Nam.
Bà Sara Modig cũng khẳng định Thụy Điển sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp giải pháp kỹ thuật, tài chính và tri thức trong phát triển hạ tầng xanh từ cảng biển điện khí hóa, hệ thống đường sắt ít phát thải đến giao thông đô thị bền vững.
Đồng thời, các doanh nghiệp Thụy Điển như Alstom Sweden, Vossloh Nordic Switch System, Hitachi Energy, Sweco, ... đều là những tập đoàn hàng đầu, sẵn sàng hợp tác, chuyển giao công nghệ và tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.
Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chia sẻ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1969, Việt Nam và Thụy Điển luôn duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 6/2025 đã mở ra giai đoạn hợp tác mới, với nhiều cơ hội tăng cường liên kết giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo.
Việt Nam hiện xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cùng với cải cách thể chế và phát triển nguồn nhân lực là ba đột phá chiến lược; trong đó, hạ tầng giao thông được coi là trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Thứ trưởng cũng cho biết Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí mê-tan trong lĩnh vực giao thông vận tải, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.
Với những đề xuất hợp tác của phía Thụy Điển trong các lĩnh vực đường sắt, hàng hải, chuyển đổi số và năng lượng xanh, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn và sớm thành lập nhóm công tác chung nhằm cụ thể hóa các sáng kiến hợp tác.
Trong đó, ưu tiên xây dựng bộ tiêu chí cảng biển xanh, nghiên cứu ứng dụng năng lượng hydro xanh cho hệ thống cảng biển Việt Nam, hợp tác phát triển giao thông xanh ít phát thải, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.
Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ, Việt Nam nổi lên như một điểm đến chiến lược của các Quỹ đầu tư quốc gia bởi nền kinh tế tăng trưởng ổn định, môi trường kinh doanh cởi mở và định hướng phát triển bền vững rõ ràng.
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số (10%) từ năm 2026, Việt Nam cần một lượng vốn khổng lồ, dự kiến khoảng 1.400 tỷ USD hay khoảng 280 tỷ USD/năm trong 5 năm tới. Trong đó, hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng tiếp tục được xác định là trụ cột bên cạnh việc phát triển các mô hình mới…
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1940/QĐ-BXD giao Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, quản lý toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hình thành từ Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh, thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025...
Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, vướng mắc lớn nhất cản trở tiến độ Dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng là nguồn cung vật liệu cát...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: