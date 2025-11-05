Thụy Điển sẵn sàng đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển hạ tầng xanh

Thụy Điễn sẽ chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời cung cấp các giải pháp toàn diện về kỹ thuật, tài chính và tri thức trong phát triển hạ tầng xanh, từ cảng biển điện khí hóa đến hệ thống đường sắt thân thiện với môi trường, ít phát thải....

Ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã có buổi tiếp và làm việc với bà Sara Modig, Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Doanh nghiệp và Công nghiệp Thụy Điển nhằm trao đổi, thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Sara Modig cho biết Thụy Điển hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới về phát triển bền vững, sở hữu hệ sinh thái công nghiệp xanh toàn diện, cùng hệ thống đường sắt hiện đại, thân thiện với môi trường và an toàn cao. Thụy Điển có khả năng triển khai trọn gói các dự án hạ tầng, từ khâu tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt đến vận hành, bảo trì và đào tạo nhân lực.

Bà Sara Modig, Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Doanh nghiệp và Công nghiệp Thụy Điển chia sẻ Thụy Điển muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển các dự án hạ tầng xanh.

Đánh giá cao định hướng phát triển hạ tầng của Việt Nam, trong đó có các dự án đường sắt quốc gia đến năm 2035, đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, bà Sara Modig nhấn mạnh Thụy Điển mong muốn tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các kế hoạch chiến lược này.

Bên cạnh đó, Thụy Điển đặc biệt quan tâm đến các chương trình, dự án quốc gia của Việt Nam về phát triển hạ tầng xe điện (EV), chuyển đổi năng lượng và xây dựng đô thị xanh.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), lũy kế đến cuối tháng 9/2025, Thụy Điển có 111 dự án tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,76 tỷ USD, xếp thứ 23 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, và đứng thứ hai trong nhóm các quốc gia Bắc Âu đang có đầu tư tại Việt Nam.

Bà Sara Modig cũng khẳng định Thụy Điển sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp giải pháp kỹ thuật, tài chính và tri thức trong phát triển hạ tầng xanh từ cảng biển điện khí hóa, hệ thống đường sắt ít phát thải đến giao thông đô thị bền vững.

Đồng thời, các doanh nghiệp Thụy Điển như Alstom Sweden, Vossloh Nordic Switch System, Hitachi Energy, Sweco, ... đều là những tập đoàn hàng đầu, sẵn sàng hợp tác, chuyển giao công nghệ và tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chia sẻ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1969, Việt Nam và Thụy Điển luôn duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 6/2025 đã mở ra giai đoạn hợp tác mới, với nhiều cơ hội tăng cường liên kết giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo.

Việt Nam hiện xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cùng với cải cách thể chế và phát triển nguồn nhân lực là ba đột phá chiến lược; trong đó, hạ tầng giao thông được coi là trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao những đề xuất hợp tác từ Thụy Điển.

Thứ trưởng cũng cho biết Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí mê-tan trong lĩnh vực giao thông vận tải, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.

Với những đề xuất hợp tác của phía Thụy Điển trong các lĩnh vực đường sắt, hàng hải, chuyển đổi số và năng lượng xanh, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn và sớm thành lập nhóm công tác chung nhằm cụ thể hóa các sáng kiến hợp tác.

Trong đó, ưu tiên xây dựng bộ tiêu chí cảng biển xanh, nghiên cứu ứng dụng năng lượng hydro xanh cho hệ thống cảng biển Việt Nam, hợp tác phát triển giao thông xanh ít phát thải, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.