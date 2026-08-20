Việt Nam - Mexico thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và phát huy hiệu quả CPTPP

Việt Nam và Mexico nhất trí tiếp tục củng cố nền tảng chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời tận dụng hiệu quả CPTPP và APEC để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico - Ảnh: TTXVN

Sáng 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT) do Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn; cảm ơn tình cảm đoàn kết và sự hỗ trợ của Đảng Lao động Mexico và Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và phát triển quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng tại Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ giữa hai Đảng đi vào chiều sâu, qua đó củng cố nền tảng chính trị và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mexico.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của Mexico tại Mỹ Latinh, đồng thời coi Đảng Lao động Mexico là đối tác truyền thống, tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp giữa các lực lượng cánh tả, tiến bộ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với Đoàn những kết quả chính của Đại hội XIV, các mục tiêu phát triển, chủ trương và quyết sách chiến lược lớn về xây dựng Đảng, đổi mới mô hình phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Đánh giá quan hệ Việt Nam - Mexico thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có nhiều tiến triển, đưa hai nước trở thành những đối tác thương mại quan trọng của nhau tại mỗi khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico cũng tiếp tục được duy trì, phát triển trên cơ sở những điểm tương đồng trong quan tâm tới phát triển, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai Đảng ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 trong chuyến thăm lần này, coi đây là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutierrez bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam, chứng kiến những thay đổi và thành tựu phát triển của đất nước; đồng thời khẳng định Đảng Lao động Mexico luôn coi trọng, mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Alberto Anaya Gutierrez cho rằng hai bên cần triển khai hiệu quả, toàn diện Thỏa thuận hợp tác mới giữa hai Đảng, đồng thời thúc đẩy quan hệ Mexico - Việt Nam trên nhiều kênh và lĩnh vực.

Đặc biệt, hai nước cần tận dụng tốt lợi thế cùng là thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) để mở rộng kim ngạch thương mại, phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai Đảng, hai nước; đẩy mạnh trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tiễn thông qua các hội thảo, tọa đàm chuyên đề và đoàn nghiên cứu về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phát huy vai trò của hai Đảng trong định hướng quan hệ Việt Nam - Mexico; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, các cơ chế chính đảng, đồng thời mở rộng giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mexico phát triển nhanh, bền vững và thực chất hơn.