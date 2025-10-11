Việt Nam – Singapore đặt trọng tâm vào hợp tác năng lượng, đổi mới công nghiệp

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Nguyệt Hà
11/10/2025, 02:10
Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Singapore Tan See Leng đã đặt năng lượng tái tạo nối lưới, công nghiệp công nghệ cao và thương mại bền vững là trọng tâm hợp tác chiến lược, trong bối cảnh Việt Nam chủ động chuyển đổi cơ cấu năng lượng và nâng tầm hợp tác quốc tế...
Chiều ngày 10/10/2025, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương phụ trách năng lượng và khoa học – công nghệ Singapore Tan See Leng nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối Kinh tế Việt Nam – Singapore lần thứ 19 được tổ chức tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục phát triển thực chất, toàn diện và là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.
Chia sẻ tại cuộc tọa đàm, phía Việt Nam cho biết trong Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh), Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 có thể xuất khẩu 5– 10GW điện sang Singapore, Malaysia và các đối tác khác, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế và an ninh năng lượng.
Trên cơ sở đó, hai Bộ trưởng đã trao đổi sâu về dự án xuất khẩu năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Singapore, bao gồm cả phương án truyền tải trực tiếp (Việt Nam – Singapore) và phương án kết nối gián tiếp thông qua nước thứ ba. Bộ trưởng Công Thương Việt Nam nhấn mạnh, “đây là dự án có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn trong tiến trình hình thành lưới điện ASEAN”.
Hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ ở cấp kỹ thuật để nghiên cứu cơ chế pháp lý, tài chính và kỹ thuật cho dự án, đồng thời xem xét việc thiết lập các hiệp định/thỏa thuận kết nối điện cụ thể Việt Nam – Malaysia – Singapore trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng đánh giá cao tiến triển trong đàm phán Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo giữa Chính phủ Việt Nam và Singapore. Bộ trưởng Việt Nam nhấn mạnh, việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ góp phần củng cố an ninh lương thực cho Singapore và mở rộng thị trường bền vững cho gạo Việt Nam.
Hai bên nhất trí tiếp tục hoàn thiện thủ tục để sớm ký kết Bản ghi nhớ. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Singapore tiếp tục mở rộng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp khác của Việt Nam như thủy sản, cà phê, chè, rau quả tươi…; tăng cường trao đổi thông tin về tiêu chuẩn, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và các đoàn chuyên môn để hỗ trợ thương mại nông sản hai nước.
Hai Bộ trưởng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, bán dẫn, năng lượng thông minh, LNG, cũng như chia sẻ kinh nghiệm về thương mại điện tử, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.
Phía Việt Nam đề nghị Singapore xem xét hỗ trợ phát triển khu công nghiệp Halal tại Việt Nam, cũng như tạo điều kiện để hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, thâm nhập sâu hơn vào hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng của Singapore.
Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển ngành, thông qua hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương (Bộ Công Thương Việt Nam) và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, công nghiệp hỗ trợ và thương mại bền vững.
Bộ trưởng phụ trách năng lượng và khoa học - công nghệ Singaproe Tan See Leng bày tỏ sự ủng hộ cao với những nhận định, đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Bộ Công Thương Việt Nam.
Buổi hội đàm đã góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai Bộ Công Thương Việt Nam và Singapore, tạo thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ thương mại song phương, tiếp tục đóng góp vào quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore.
Hiện nay, Singapore giữ vai trò đối tác kinh tế hết sức quan trọng của Việt Nam; là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam.
Kim ngạch thương mại giữa hai nước có sự tăng trưởng ổn định trong thời gian qua. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 10,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 5,2 tỷ USD, nhập khẩu đạt 5,3 tỷ USD.
Trong 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore đạt 8,8 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore đạt 4,34 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2024; nhập khẩu của Việt Nam từ Singapore đạt 4,46 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024.
20:49, 29/08/2023
Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU 2025: “Khai phá những xung lực mới” do Bộ Công Thương chỉ đạo, phối hợp cùng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài thực hiện sẽ tổ chức vào ngày 17 tháng 10 năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng với chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 11, tập trung ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.
Thị trường tiêu dùng Việt Nam đang trưởng thành và đòi hỏi khắt khe hơn. Các doanh nghiệp muốn thành công cần phải có những bước đi quyết đoán để thích ứng, tập trung vào việc tối ưu giá trị, điều chỉnh theo hành vi mua sắm số và thúc đẩy chuẩn mực đạo đức phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng…
Sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ EVFTA đang tăng trưởng tích cực, dù mức độ thành công có sự khác biệt rõ rệt giữa các mặt hàng, song đã phản ánh nỗ lực chuyển mình của các ngành hàng trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu...
Giữa vùng đồng bằng xứ Thanh, những ao cá rô đầu vuông của anh Bùi Sỹ Bằng đang trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ thất bại với nhiều mô hình chăn nuôi truyền thống, anh đã tìm ra con đường mới, giúp gia đình “đổi đời” và tạo việc làm cho nhiều lao động quanh vùng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: