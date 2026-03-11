Giá xăng dầu tăng mạnh, quyết định chi Quỹ Bình ổn để giảm “sốc”
Huyền Vy
11/03/2026, 07:41
Trước áp lực từ những xung đột địa chính trị khiến giá năng lượng toàn cầu tăng phi mã, trong kỳ điều hành ngày 10/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, các mặt hàng xăng tăng từ 1.344 đồng đến 2.073 đồng/lít; các loại dầu tăng từ 478 đồng/lít - 3.380 đồng/kg/lít, riêng dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít. Đặc biệt, để ngăn chặn “cú sốc” giá, cơ quan điều hành đã quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu…
Đêm 10/3/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ
Bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể: xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì:
4.000 đồng/lít; dầu điêzen: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu madút:
4.000 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ
Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu
tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 26.570 đồng/lít (tăng 1.344 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 5,33%), thấp hơn xăng RON95-III
2.550 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 29.120 đồng/lít (tăng 2.073
đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 7,66%);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 30.717 đồng/lít (tăng 478 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 1,58%);
Dầu hỏa: không cao hơn 32.385 đồng/lít (giảm 2.706 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành, tương đương giảm 7,71%);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 24.707 đồng/kg (tăng
3.380 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 15,85%).
Trong kỳ điều hành này, nếu không sử dụng Quỹ
Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên
thị trường kỳ này (ngày 10/3/2026) so với hiện hành (kỳ điều hành trước liền kề,
ngày 7/3/2026) như sau:
Xăng E5RON92 ở mức 30.570 đồng/lít (tăng 5.344 đồng/lít,
tương đương tăng 21,18%);
Xăng RON95-III ở mức 33.120 đồng/lít (tăng 6.073 đồng/lít,
tương đương tăng 22,45%);
Dầu điêzen 0.05S ở mức 35.717 đồng/lít (tăng 5.478 đồng/lít,
tương đương tăng 18,12%);
Dầu hỏa ở mức 36.385 đồng/lít (tăng 1.294 đồng/lít, tương
đương tăng 3,69%);
Dầu madút 180CST 3.5S ở mức 28.707 đồng/kg (tăng 7.380 đồng/kg,
tương đương tăng 34,60%).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường
xăng dầu thế giới kỳ này (từ ngày 7/3/2026 - 9/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu
tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra;
các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác
do việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn dẫn tới các kho chứa bị lấp
đầy; tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia; xung đột
quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 09/3/2026 tiếp tục tăng cao.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ
ngày 7/3/2026 và kỳ điều hành ngày 10/3/2026 là: 139,300 USD/thùng xăng RON92
dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 29,570 USD/thùng, tương đương tăng 26,95%); 147,500
USD/thùng xăng RON95 (tăng 31,335 USD/thùng, tương đương tăng 26,97%); 188,200 USD/thùng
dầu hỏa (tăng 7,320 USD/thùng, tương đương tăng 4,05%); 184,430 USD/thùng dầu
điêzen 0,05S (tăng 30,945 USD/thùng, tương đương tăng 20,16%); 882,380 USD/tấn
dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 257,995 USD/tấn, tương đương tăng 41,32%).
Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động
tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày
6/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, thực hiện
Quyết định số 441/QĐ-BCT ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp
dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương - Tài
chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá
xăng dầu và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước; tiếp tục duy trì mức chênh lệch
giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến
khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài
hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
